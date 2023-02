Zimní let balonem nad Alpami. Je to jako být na konci vesmíru

Malebnou rakouskou oblast Kaiserwinkl najdete jen pár kilometrů za německými hranicemi a z Prahy sem dorazíte za necelých pět hodin. Pro běžkaře je to tu skutečný ráj, protože oblast se pyšní pečetí kvality Tyrolských běžkařských tras. Běžkařům k projetí nabízí neuvěřitelných 240,5 kilometru, z toho 121 kilometrů je tu pro klasiku, 119,5 kilometru pak pro bruslaře. Dva běžkařské okruhy jsou tu sjízdné i v případě, kdy si příroda dá pauzu a v Kaiserwinklu nenasněží. O tom už jsme psali loni, kdy jsme region poctivě projeli ve stopě i po sjezdovkách.

Letos jsme se sem vrátili z jiného důvodu: přilákal nás covidem odkládaný jubilejní dvacátý ročník festivalu horkovzdušných balonů Alpin Balooning. Poznat zimní Alpy tady totiž můžete i zcela netradičním způsobem: v koši horkovzdušného balonu shora. Takový zážitek si tu může dopřát skutečně kdokoli.

Balonářství má v Kaiserwinklu dlouholetou tradici a pro místní i pro turisty je poslední lednový týden vždy velkou událostí. Letos se tu na festival od 21. do 28. ledna sjelo 43 týmů z Belgie, Německa, Rakouska, Švýcarska, Francie a Velké Británie. Některé týmy si s sebou vezou více balonů, takže o barevnou podívanou na šedomodré obloze skutečně není nouze a všichni si nadšeně vychutnávají největší zimní balonářskou událost v Evropě.

Věděli jste, že... Podmínky pro balonové létání jsou v zimě mnohem lepší než v létě , i proto, že vzduch je čistší a je mnohem lepší viditelnost?

, i proto, že vzduch je čistší a je mnohem lepší viditelnost? Navíc balony vzlétají díky rozdílu teploty v obalu balonu a teploty okolního vzduchu, v zimě je tento rozdíl přirozeně větší.

Jak je to tu s Čechy? „Letos se žádný český tým nezúčastnil, ale Češi už tu vícekrát byli,“ vysvětluje Miriam Wagner z tiskového oddělení regionu. Podle ní sem nejčastěji jezdí týmy z Rakouska a z Německa.

I když pořadatelé festivalu nechtějí po týmech žádné startovné a účast nemá žádné specifické podmínky, nejde o levnou záležitost. Pro mnoho týmů, jak nám na závěrečném večeru povyprávěly, je proto festival plánovanou dovolenou, na kterou se každoročně těší. Týmy během týdne soutěží v rozličných disciplínách, jako je nejdelší let nebo třeba hod z balonu na cíl, a mohou svézt kohokoli, kdo se registruje a za cestu balonem zaplatí 280 eur (6 700 Kč).

Do třetice všeho dobrého

Na zážitek se už rok těšíme a letos by snad vše mohlo klapnout, proto se už po snídani soukáme do teplých lyžařských kalhot, funkčního oblečení, teplé bundy, a vyrážíme na brífing do tělocvičny ve Walchsee, kde se všechny balonářské týmy denně scházejí. Tady se vyhlašují výsledky jednotlivých soutěží z předchozího dne a tady se především denně řeší počasí a aktuální povětrnostní podmínky.

„Bohužel, prognóza se od včerejšího večera zhoršila, vítr je dnes ráno nepříznivý a viditelnost je zatím velmi špatná,“ shrnuje po podrobném popisu aktuálních podmínek pořadatelka festivalu Irmgard Moserová z Alpine Balloon Events s tím, že start se musí asi o dvě hodiny odložit.

Doslova jsem vyhrála belgický tým LIPS.

Nevychází nám ani druhý start přímo z kempu, kam jsme dorazili a kde už se sjíždějí jednotliví balonáři. Všichni rozpačitě postávají kolem aut, koše i balony jsou zatím schované, nic nenasvědčuje tomu, že by se dnes cokoli dělo. Irmgard pobíhá mezi jednotlivými týmy a když se vytahují nafukovací balonky a helium, které následně odnáší „pokusné králíky“ na zcela špatnou stranu, je rozhodnuto: dnes už nikdo nikam nevzlétne.

Přiznávám, s kolegy jsme trochu bojovali se strachem z výšky, z průběhu letu, ze stísněného prostoru a z větru tam nahoře, ale nyní přichází zklamání. „Za celých dvacet let balonového festivalu se nestala jediná nehoda. A je to i proto, že jednotlivé týmy jsou ukázněné a nikdo nevzlétne, pokud to skutečně není bezpečné,“ vysvětluje nám Miriam Wagner.

K akci dochází až druhý den a na třetí pokus, kdy nás organizátoři stahují z běžek: podmínky jsou v pořádku, poletí se. Urychleně se proto převlékáme do suchého a míříme na letiště do St. Johann, odkud se dnes startuje. Po cestě v autobuse už nám vysvětlují, že poletíme každý zvlášť se svým týmem a mé jméno padá jako první hned v momentě, kdy přijíždíme k prvnímu nafukujícímu se obrovi. Na strach už není čas.

Belgičané za odměnu

Shazuji batoh, představuji se a zjišťuji, že můj tým rodiny Lips pochází z Belgie. Padá domluva, že angličtina bude nejrychlejší komunikační kanál, a dostávám rychlý brífing. Koš je pro šest, zbytek týmu, který nyní maká na startu, jistí balon zespoda a sleduje nás autem. Poletí nás pět v jedné části, v druhé části pak pilot a jeho plynové bomby. Nahoře mohu fotit a užít si let, ovšem žádné naklánění, tanečky, pití a kouření v koši v blízkosti plynových bomb (To by vážně někoho napadlo?).

„Jakmile se bude přistávat, je třeba schovat ruce dovnitř do koše a chytit se pevně lanových madel. Nohy mírně pokrčit a rozkročit se aspoň na šířku svých ramen tak, aby člověk při případných nerovnostech zůstal stabilní a mohl pružit,“ vysvětluje mi hlavní muž týmu: pilot, instruktor a zkušební komisař Geert Lips. Geert se věnuje balonářství už více než 28 let a má za sebou přes dva tisíce vzletů.

Dnes však letím s jeho synem, sympatickým Arnem, který létá od roku 2012 a za tu dobu posbíral mnoho zkušeností na domácích i zahraničních akcích. „Bojíte se?“ ptá se mne, když naskakuji do koše a upevňuji si batoh ke stěně. „Ne. Rozhodla jsem se, že vám budu stoprocentně věřit,“ ujišťuji ho a on se mi směje, že tedy budu první ženou, která do něj takovou důvěru vložila. Co mi zbývá? Karty jsou rozdány, zpátky není cesty.

Zbytek týmu na zemi nám uvolňuje lana a my se téměř bez povšimnutí odlepujeme od země. Do vzduchu jdeme tiše a plynule, jen občas zahučí dva silné hořáky, které Arne túruje a které dodávají našemu balonu sílu. Je to neuvěřitelný pocit.

Zatímco stoupáme nad letiště v St. Johann a míříme směr Kitzbühel, Arne mi vysvětluje plán cesty. „Chvíli budeme stoupat a poletíme pod oblačností skrz údolí, poté se zkusíme podívat do výšky nad oblaka, povoleno máme vystoupat přibližně do 3,5 kilometru. Jakmile se dostaneme zpět pod mračna, budeme si pomalu hledat místo k přistání. Plac bez lesa a elektrických drátů, ideálně blízko komunikace, aby se nám balon dobře nakládal,“ informuje Arne s tím, že nemusí být nutně v rovině, naopak terén mírně do kopce je vítaný.

Night Glowing Festival doprovází i veselice ve Walchsee, kdy se místní i turisté sejdou na Night Glowing.

Speciální představení probíhá vždy uprostřed týdne, kdy balony za impozantního doprovodu hudby prezentují světelnou show.

probíhá vždy uprostřed týdne, kdy balony za impozantního doprovodu hudby prezentují světelnou show. Podává se punč a svařené víno a závěr večera zakončuje ohňostroj.

Pak už zkušeně natáčí balon tak, abychom letěli správným směrem a mohli si prohlédnout celé údolí. Vystoupali jsme mezi prvními. Kousek pod námi už se zvedají další balony s dalšími týmy.

Arne vypráví, jak je složité získat licenci pro řízení balonu. Celý proces je podobný tomu v autoškole a trvá přibližně dva roky. Ale tím, že náš pilot pochází z balonářské rodiny s dlouholetou tradicí a měl možnost častějších vzletů, trval jeho trénink a následné zkoušky asi rok.

Pro balony platí podobná pravidla jako pro bezmotorová letadla s tím, že mají samozřejmě svá specifika řízení. Ovládat se dají pouze ve směru nahoru a dolů pomocí plynu a hořáků, a pak také otevíráním průduchů a natáčením balonu na potřebnou stranu. Směr trasy určuje vítr.

Mlha přede mnou, mlha za mnou

Vyptávám se na všechno: na zážitky, na technické detaily, a mezitím nenápadně vystoupáme do mraků, kde se citelně ochlazuje. Všude mlha, nikde nic. Celý let je tichý, plavný, velmi poklidný a člověk nemá důvod se bát. Ovšem když ztratí i vizuální kontakt s okolím, v ten moment jako by se ocitl někde ve vzduchoprázdnu, v nicotě, na konci vesmíru. Nakolik jsem doteď zůstala klidná, znervózňuji.

Tým se ovšem ukáže jako skvělá parta. Pochvaluje si podmínky i let, vtipkuje a záhy se otevírá zcela nová perspektiva. To, co vidíme obvykle jen z letadla při cestě na dovolenou, právě zažíváme na vlastní kůži. Jako jediní jsme dnes vystoupali až nad mračna do výšky třech kilometrů. Je to úplně jiný svět.

Slunce! Jako jediný tým stoupáme až nad mračna. Tady je to zcela jiný svět.

Jenže pod oblačnost nejde vidět a pilot balonu netuší, kam může svůj kolos směřovat tak, aby se nepotkal s horou. Arne proto po chvíli kochání čile komunikuje s týmem na zemi, hlásí GPS souřadnice a v oblacích se ujišťuje o naší poloze. Když se mraky po chvilce klesání opět rozestoupí a my můžeme znovu dohlédnout na zem, vidíme parťáky v autě. Vše dopadlo na výbornou.

Jak se dostat nad Alpy? Let balonem se dá rezervovat a stojí 280 eur (6 700 Kč) na osobu. Děti bohužel v rámci festivalu letět nemohou.

Rezervace můžete učinit na Alpine Balloon Events přímo u Irmgard.

telefon: +43 676 3725051

mail: info@alpen-ballon-events.at

Po necelé hodině letu Arne vybírá místo k přistání a pomalu klesáme. Obavy z poskoků či převráceného koše jsou zbytečné, přistáváme do mírného kopečka jako do peřiny. Když jsme asi půl metru nad zemí, první dva lidé posádky vyskakují z balonu a směřují jej k cestě. Pak vyskakuji já a Arneho teta a balon společně vedeme na silnici, kde už hladce usedá na zem a kde můžeme vypouštět z obalu horký vzduch. Pomáhám s balením a nakládáním a není to legrace. Koš je těžký a metry balonoviny ve sněhu také, potřeba jsou všechny ruce a dobrá kondice.

Sněhová koule a ohnivá voda

Když dorazí i pozemní jednotka týmu a balon, všechny bomby, popruhy, vlajku, hořák i koš úspěšně zabalíme do vozíku, přichází můj křest. Absolvovala jsem první cestu balonem, pomáhala jsem, byla jsem platným členem týmu. Proto poklekám, Arne mi do rukou vkládá panáka s pálenkou coby symbolem ohnivé vody, která nás jako oheň vznesla do oblak, a sněhovou kouli symbolizující zemi a to, že jsme opět šťastně přistáli.

Byla jsem platným členem od začátku do konce. Po úspěšném přistání a sbalení balonu mě proto čeká křest. Panák pálenky (ohnivé vody) symbolizuje oheň, který nás vznesl nahoru.

Pronáší modlitbu a polévá mi vlasy pálenkou, poté dostanu sněhovou koulí a nakonec ještě certifikát na památku naší společné cesty. Uletěli jsme deset kilometrů ze St. Johannu do Kitzbüheler Ache, vystoupali do výšky tři kilometry, viditelnost byla 50 metrů, samotný let trval hodinu a pět minut.

Kdo chce nahlédnout na zimní Alpy z jiné perspektivy, měl by si cestu balonem rozhodně zkusit.