Rakousko na sněžnicích za minimální náklady. Objevte kouzlo Mrtvých hor

V pátek ráno skládáme v Praze do kufru auta pět krosen s připnutými sněžnicemi a s vidinou víkendu stráveného v zimní pohádce se vydáváme přes České Budějovice do Rakouska, konkrétně do obce Hinterstoder. Čeká nás horská turistika v nádherném pohoří Severních vápencových Alp, které se pyšní vysokými štíty a i v březnu stále netknutými zasněženými planinami.