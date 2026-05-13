Poznávání historie může být nejen zajímavé, ale i zábavné. O tom se můžete přesvědčit při návštěvě některého ze salcburských hradů. Program se totiž neomezuje pouze na prohlídku interiérů, ale je připraven bohatý program a spousta netradičních akcí.
Hrad s příběhem dlouhým staletí
Pevnost Hohensalzburg patří k největším dochovaným hradním komplexům ve střední Evropě a tyčí se nad historickým centrem Salcburku.
Její počátky sahají do roku 1077 a po staletí sloužila jako symbol moci salcburských arcibiskupů i jako ochranná pevnost. Dnes nabízí návštěvníkům bohatý pohled do historie, působivé interiéry a panoramatické výhledy na město i okolní krajinu.
Dravci na dosah ruky
Jedním z největších lákadel hradu Hohenwerfen jsou letové ukázky historického sokolnického dvora. Ty se konají každý den dvakrát (v červenci a srpnu dokonce třikrát) a patří k nezapomenutelným zážitkům.
Návštěvníci z celého světa sem míří, aby z bezprostřední blízkosti obdivovali dechberoucí manévry sokolů, orlů, káňat i dalších dravců. Zkušení sokolníci vás navíc zasvětí do tajů jednoho z nejstarších řemesel světa – sokolnictví, které se dnes autenticky udržuje už jen na několika málo místech.
Adrenalin v pevnosti Kniepass
I na dalším hradě můžete zažít pořádnou dávku adrenalinu. Například při jízdě po Viper Slide, nejdelší a nejvyšší tunelové skluzavce v Alpách.
Může se hodit
Většina hradů a zámků je přístupná od dubna do října, některé i celoročně. Se slevovou kartou SalzburgerLand Card lze řadu památek navštívit zdarma. Více informací najdete na www.salzburg-burgen.at.
V sedacím pytli se budete řítit rychlostí až 35 km/h za doprovodu světelných a zvukových efektů – od džungle po vesmír – až do cíle v návštěvnickém centru.
Jízdu si můžete změřit i odnést na fotce. K pevnosti vede zážitková stezka KniePASS s dvanácti zastaveními o tématu hranic – zábavná i poučná pro děti i dospělé.
Součástí areálu je moderní návštěvnické centrum s restaurací Fort Kulinarik, kde můžete ochutnat regionální speciality, zatímco děti se vyřádí na velkém krytém hřišti. Nechybí ani nabídka zábavných workshopů nebo otevřená aréna pro koncerty.
Zážitky z hradu Mauterndorf
Dominantou hradu Mauterndorf je 44 metrů vysoká věž, která návštěvníkům nabízí unikátní pohled do života během obléhání. Prohlídku oživují interaktivní scény, kostýmy i audioprůvodce v několika jazycích.
Návštěvníci projdou sklepením, rytířským sálem i samotnou věží. Je možné navštívit i hradní kapli s gotickými malbami a velké rytířské hřiště pro děti.
Okružní stezka v zámeckém parku nabízí krásné výhledy, trasa vede kolem krásného vodopádu i přes funkční padací most. Připraven je bohatý program – od večerních prohlídek po středověké slavnosti a trhy.