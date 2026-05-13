Poznejte hrady a zámky Salcburska. Dovolenou vám zpestří i „údolí salaší“

Poznejte bohatou historii Salcburska při návštěvě některých ze zdejších hradů, zámků a pevností. Výlet na zážitkový hrad Hohenwerfen, historické opevnění Kniepass, pevnost Hohensalzburg nebo hrad Mauterndorf si poté můžete zpestřit programem v regionu Tennengau na úpatí Dachsteinu či v údolí Grossarltal.
Pevnost Hohensalzburg patří k největším dochovaným hradním komplexům ve střední Evropě a tyčí se nad historickým centrem Salcburku.
Jedním z největších lákadel hradu Hohenwerfen jsou letové ukázky historického sokolnického dvora.
Součástí areálu pevnosti Kniepass je moderní návštěvnické centrum s restaurací Fort Kulinarik, kde můžete ochutnat regionální speciality. Děti se mohou vyřádit také na velkém krytém hřišti.
Okružní stezka kolem hradu Mauterndorf nabízí krásné výhledy, trasa vede kolem krásného vodopádu i přes funkční padací most.
Region Tennengau okouzlí působivou alpskou přírodou i mimořádně pestrou nabídkou aktivit po celý rok. Dominantou krajiny jsou majestátní hory, hluboká údolí i křišťálově čisté potoky.
Poznávání historie může být nejen zajímavé, ale i zábavné. O tom se můžete přesvědčit při návštěvě některého ze salcburských hradů. Program se totiž neomezuje pouze na prohlídku interiérů, ale je připraven bohatý program a spousta netradičních akcí.

Hrad s příběhem dlouhým staletí

Pevnost Hohensalzburg patří k největším dochovaným hradním komplexům ve střední Evropě a tyčí se nad historickým centrem Salcburku.

Její počátky sahají do roku 1077 a po staletí sloužila jako symbol moci salcburských arcibiskupů i jako ochranná pevnost. Dnes nabízí návštěvníkům bohatý pohled do historie, působivé interiéry a panoramatické výhledy na město i okolní krajinu.

Dravci na dosah ruky

Jedním z největších lákadel hradu Hohenwerfen jsou letové ukázky historického sokolnického dvora. Ty se konají každý den dvakrát (v červenci a srpnu dokonce třikrát) a patří k nezapomenutelným zážitkům.

Návštěvníci z celého světa sem míří, aby z bezprostřední blízkosti obdivovali dechberoucí manévry sokolů, orlů, káňat i dalších dravců. Zkušení sokolníci vás navíc zasvětí do tajů jednoho z nejstarších řemesel světa – sokolnictví, které se dnes autenticky udržuje už jen na několika málo místech.

Adrenalin v pevnosti Kniepass

I na dalším hradě můžete zažít pořádnou dávku adrenalinu. Například při jízdě po Viper Slide, nejdelší a nejvyšší tunelové skluzavce v Alpách.

Většina hradů a zámků je přístupná od dubna do října, některé i celoročně. Se slevovou kartou SalzburgerLand Card lze řadu památek navštívit zdarma. Více informací najdete na www.salzburg-burgen.at.

V sedacím pytli se budete řítit rychlostí až 35 km/h za doprovodu světelných a zvukových efektů – od džungle po vesmír – až do cíle v návštěvnickém centru.

Jízdu si můžete změřit i odnést na fotce. K pevnosti vede zážitková stezka KniePASS s dvanácti zastaveními o tématu hranic – zábavná i poučná pro děti i dospělé.

Součástí areálu je moderní návštěvnické centrum s restaurací Fort Kulinarik, kde můžete ochutnat regionální speciality, zatímco děti se vyřádí na velkém krytém hřišti. Nechybí ani nabídka zábavných workshopů nebo otevřená aréna pro koncerty.

Zážitky z hradu Mauterndorf

Dominantou hradu Mauterndorf je 44 metrů vysoká věž, která návštěvníkům nabízí unikátní pohled do života během obléhání. Prohlídku oživují interaktivní scény, kostýmy i audioprůvodce v několika jazycích.

Návštěvníci projdou sklepením, rytířským sálem i samotnou věží. Je možné navštívit i hradní kapli s gotickými malbami a velké rytířské hřiště pro děti.

Okružní stezka v zámeckém parku nabízí krásné výhledy, trasa vede kolem krásného vodopádu i přes funkční padací most. Připraven je bohatý program – od večerních prohlídek po středověké slavnosti a trhy.

