Dovolená pro sportovce i rodiny. Salcburk a okolí překvapí škálou možností

Rakouský Salcburk a jeho přilehlé okolí lákají na jedinečné atrakce, horské výhledy i jezerní romantiku. Historické lanovky, plavby po Wolfgangsee i alpská příroda nabízejí ideální kombinaci odpočinku, aktivního pohybu a kulturních zážitků pro malé i velké návštěvníky.
Více než 130 let stará SchafbergBahn překoná za zhruba 35 minut téměř 1 200 výškových metrů od břehu Wolfgangsee až pod vrchol Schafbergu (1 783 m n. m.).
WolfgangseeSchifffahrt, největší vnitrozemská lodní doprava v Rakousku, brázdí tyrkysové vody jezera už od roku 1873.
Vodní muzeum WasserSpiegel, umístěné ve více než 70 let staré nádrži na pitnou vodu, nabízí na vyžádání poutavý vhled do historie i současnosti zásobování Salcburku pitnou vodou.
Salcburská jezerní oblast okouzluje kombinací zelených kopců a průzračných jezer v přívětivé krajině nedaleko spolkového hlavního města Salcburk.
Salcburk a Solná komora

Pohled na svět z jiné perspektivy, nezapomenutelné okamžiky a velkolepé výhledy – to vše nabízí pět jedinečných atrakcí v Salcburku a oblasti Solné komory. FestungsBahn, MönchsbergAufzug a WasserSpiegel v Mozartově městě spolu se SchafbergBahn a WolfgangseeSchifffahrt u jezera Wolfgangsee okouzlují návštěvníky již více než sto let.

Otevírají působivá panoramata, vedou k vyhlášeným gastronomickým místům i světově proslulým památkám a zvou k odpočinku od každodenního shonu, kdy atmosféru utváří kouzlo minulosti.

Letní nabídka těchto „pěti pokladů“ spojuje zážitky plné lehkosti, jezerní atmosféry i kultury pro malé i velké. V létě se Salzkammergut rozzáří jedinečnou náladou – třpytící se hladinou jezer, rozkvetlými horskými loukami a svěžím alpským vzduchem.

Do výšin i k hladině

Historická ozubnicová železnice SchafbergBahn a vyhlídkové plavby po Wolfgangsee proměňují tradiční letní dovolenou v klidný, panoramatický zážitek. Více než 130 let stará SchafbergBahn překoná za zhruba 35 minut téměř 1 200 výškových metrů od břehu Wolfgangsee až pod vrchol Schafbergu (1 783 m n. m.).

Od komentovaných okružních jízd až po veselé taneční večery nabízí region po celé léto pestrý program. Všechny termíny najdete na 5schaetze.at/events.

Jako nejstrmější ozubnicová železnice v Rakousku nabízí během jízdy stále nové výhledy, které na vrcholu vyvrcholí panoramatem jedenácti jezer a za dobré viditelnosti i pohledem na Vysoké Taury s Grossglocknerem.

WolfgangseeSchifffahrt, největší vnitrozemská lodní doprava v Rakousku, brázdí tyrkysové vody jezera už od roku 1873. Díky sedmi zastávkám umožňuje pohodlné cestování mezi Stroblem, St. Wolfgangem a St. Gilgenem. Spojení historických vil, horských kulis, klidné hladiny i zvonění poutního kostela vytváří jedinečnou atmosféru Salzkammergutu.

Zelený ráj v centru města

V Salcburku proměňují FestungsBahn, MönchsbergAufzug a WasserSpiegel vrchol Mönchsbergu v jedinečnou zážitkovou horu uprostřed historického centra. Tato zelená oáza v srdci města láká k procházkám, kulturním návštěvám i příjemným gastronomickým zastávkám.

Vysoko nad barokními střechami se zde nachází pevnost Hohensalzburg, Muzeum moderního umění i Muzeum WasserSpiegel. Vodní muzeum, umístěné ve více než 70 let staré nádrži na pitnou vodu, nabízí na vyžádání poutavý vhled do historie i současnosti zásobování Salcburku pitnou vodou.

Ultramoderní FestungsBahn u pevnosti Hohensalzburg je nejstarší lanovkou v Rakousku, zatímco výtah MönchsbergAufzug, uvedený do provozu už v roce 1890, je dokonce ještě o dva roky starší. Oba představují jediné veřejné spojení na Mönchsberg a umožňují během několika sekund uniknout z ruchu města do klidného prostředí nad jeho střechami.

