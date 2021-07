Do rakouských hor s dětmi. Vydali jsme se autem do sedmi krásných parků

Může se hodit • Z Prahy jeďte na Regensburg, Mnichov, Kufstein nebo na Linec, Salcburk, Kufstein, je to přibližně 500 kilometrů. Vyhněte se dopravní špičce – bavorská dálnice A8 před Rosenheimem ve směru od Mnichova a pak dále A93 ve směru na Kufstein patří k dopravním „strašákům“. • Okruh kolem Kitzbühelských Alp a zážitkových světů Skiwelt.at má okolo 50 kilometrů. Jsou to poměrně frekventované komunikace, počítejte raději vždy s časovou rezervou. Můžete si udělat malou zajížďku přímo do Kitzbühelu. • Úsek rakouské dálnice A12 od německé hranice ke sjezdu Kufstein Süd lze absolvovat bez rakouské dálniční známky, je tzv. Mautfrei čili bez poplatku. • Řada ubytování už na podzim změnila stornopodmínky a můžete zrušit pobyt do 48 hodin před příjezdem zdarma, do dne příjezdu bezplatně v případě uzavření hranic. • S návštěvnickou kartou (Gästekarte) můžete bezplatně využívat lokální autobusy, budete mít i řadu slev v bazénech, na lanovkách, v půjčovnách a na dalších místech. Vydá vám ji ubytovatel při příjezdu. • Třídenní permanentku do zážitkových světů pořídíte s návštěvnickou kartou za 57 eur (1 460 Kč) pro dospělého a 28,50 eura (730 Kč) pro dítě. • Užitečné adresy: www.skiwelt.at, www.wilderkaiser.info, www.kitzbueheler-alpen.com