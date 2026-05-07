Po zimě se hory probouzejí k životu, údolí se zelenají a čerstvý alpský vzduch dodává energii každému dni. A jak je strávíte? To je jen na vás. Můžete vyrazit na krásné túry mezi vrcholky Alp, cyklostezky podél řek i výlety k horským jezerům.
Pokud se sem vydáte ve dvou nebo s přáteli, užijete si romantické procházky, návštěvy skvělých wellness center i klidné chvíle na slunečných terasách horských chat. Salcbursko na jaře nabízí radost z pohybu, krásnou přírodu i chvíle, na které budete dlouho vzpomínat.
Lungau Ráj pro milovníky horských túr
Salcburský Lungau je ráj pro rodiny, milovníky pěší turistiky i ambiciózní vyznavače horských sportů. Cesty vedou kolem více než šedesáti horských jezer a přibližně sedmdesáti útulných horských salaší. Zkrátka nevyčerpatelný zdroj nezapomenutelných zážitků.
Oblast Lungau nabízí pestré horské túry i zajímavé zážitky. Jednou z nejkrásnějších tras je přechod z Obertauern do Weißpriachu přes vrchol Großes Gurpitscheck (2 526 m n. m.). Začíná u parkoviště Schaidberg a vede kolem salaše Twenger Alm k malebnému jezeru Twenger Almsee, ideálnímu na krátkou pauzu.
Cesta dále stoupá na vrchol, odkud se otevírá působivé panorama Nízkých Taur a okolních údolí. Sestup pokračuje k jezeru Schönalmsee a dále přes louky, lesy i kolem několika dalších jezer až do klidného údolí Weißpriachtal, kde túra končí s možností návratu autobusem.
|
Dovolená v Rakousku. Nedotčenou přírodu a božský klid hledejte v Lungau
Krásným, ale kratším výletem je túra k jezerům Landawirseen v Göriachu. Z konce údolí Göriachtal vede cesta k chatě Landawirseehütte a dvěma horským jezerům, kam se dostanete zhruba za dvě hodiny.
Další variantou je okružní túra v Riedingtalu kolem jezer Essersee, Zaunersee a Schlierersee, která nabízí kombinaci horských scenérií, chat i pohodlného návratu pěšky nebo autobusem. Region je dobře přístupný i bez velké námahy díky letním horským lanovkám, které vás vyvezou přímo do vysokohorského prostředí s nádhernými výhledy.
Pestrá nabídka zábavy
Kromě turistiky stojí za pozornost i místní akce a atrakce. Patří mezi ně sportovně laděná Lungauer Tauern Krone Challenge (27. června 2026), trailrunningový a turistický event určený jak ambiciózním běžkyním a běžcům, tak i milovníkům turistiky, nordic walkingu a rodinám.
Za návštěvu stojí také hrad Mauterndorf, který návštěvníky vtáhne do života ve středověku. Dominanta ze 13. století, spojená s arcibiskupem Leonhardem von Keutschachem, nabízí zajímavé expozice i krásné výhledy z obranné věže na okolní horská pásma.
Může se hodit
S kartou LungauCard mohou návštěvníci v období od 22. května do 1. listopadu využít velkou nabídku bezplatných i zvýhodněných aktivit pro celou rodinu. Více informací najdete na www.lungau.at.
Z 44 metrů vysoké obranné věže se navíc nabízí fascinující výhled na Mauterndorf, Radstädtské Taury na severu, Vysoké Taury na západě a pohoří Nockberge na jihu.
V červenci v Mauterndorfu proběhne Středověký festival. V těchto dnech se město i hrad promění v živou historickou scénu plnou hudby, vystoupení, řemesel a dobových tržišť pro malé i velké.
Pro aktivní odpočinek je ideální Outdoorový a vodní park Lungau s řadou atrakcí, jako jsou zipline dráhy nebo lezecké stěny. Vyzkoušet tu můžete i všemožné vodní sporty, včetně jízdy na kajaku a paddleboardu.
Během července a srpna proběhne Hudební léto St. Leonhard. Akce představí pestrý program s renomovanými umělci a soubory, kteří interpretují díla od baroka až po modernu. Jedinečná akustika a historická atmosféra kostela poskytují ideální prostředí pro nádhernou koncertní sérii.