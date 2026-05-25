Celkem 52 obcí tohoto regionu nabízí ideální kombinaci relaxace, aktivního odpočinku i autentických zážitků. Z hlubin země zde vyvěrá horká termální voda, která dala kraji jeho jedinečný charakter. Rozsáhlé rašelinné krajiny, staleté pivovarnické a moštárenské řemeslo i pestrá nabídka wellness a lázeňských pobytů vytvářejí místo, kde lze načerpat novou energii těla i mysli.
Den zde může začít v hřejivé termální vodě, pokračovat pěší túrou úrodnou krajinou a skončit v tradiční moštárně nad sklenkou čerstvého lahodného nápoje. Vše, co zde vyroste, navíc místní šéfkuchaři přetvářejí do špičkových kulinářských zážitků. Dokonalou tečkou za pohodovým dnem v termálech tak může být večeře v restauracích Kammer5, Lukas Restaurant či Waldschänke, které se pyšní prestižní michelinskou hvězdou.
Objevujte Quellenviertel na dvou kolech
V Quellenviertelu na vás čeká mnoho značených turistických stezek a síť cyklostezek dlouhá přibližně 1000 kilometrů. Oblíbený cyklovýlet Na kole po stopách moštu vás zavede z Bad Schallerbachu kolem vzrostlých sadů až k Muzeu moštu Samarein v St. Marienkirchen. Téma tohoto tradičního nápoje se jako červená nit vine celou trasou, která nabízí nádherné výhledy na kopcovitou krajinu a za dobrého počasí dokonce až do oblasti Mühlviertel.
Celým regionem vás spolehlivě provede také oblíbená Entdeckerradtour – 180 km dlouhá okružní trasa. Vede převážně nenáročným, mírně zvlněným terénem s minimálním převýšením, a je proto rájem pro rekreační cyklisty. Na jihu mají jezdci na výběr mezi trasou podél jezer a panoramatickou variantou, na západě pak mohou kopírovat toky řek Inn a Salzach po rakouské i bavorské straně.
Kam vyrazit za zážitky a přírodou?
Region je protkán atraktivními trasami pro nordic walking, které vedou po lesních a lučních cestách k vyhlídkovým místům. Pohybová aréna Bad Schallerbach a Nordic Fitness Park Geboltskirchen nabízejí trasy různých obtížností v délkách od 2 do 11 kilometrů, přičemž hole si lze zdarma zapůjčit v informačním centru v Bad Schallerbachu.
Milovníci ticha a nedotčené přírody by neměli vynechat návštěvu Ibmer Moor, jednoho z nejkrásnějších rašelinišť v Rakousku, které je ideální pro klidné procházky.
Pokud toužíte po kultuře spojené s romantikou, vydejte se do oblasti Hochburg-Ach & Burghausen na hranicích Horního Rakouska s Bavorskem. Toto místo je neodmyslitelně spjaté s vánoční písní „Tichá noc“ a pyšní se nejdelším hradem na světě. Pro fanoušky techniky, moderního designu a adrenalinu je pak skvělým tipem na výlet interaktivní muzeum KTM Motohall v Mattighofenu, které nabízí fascinující pohled do světa rychlých motocyklů.
Tipy na dovolenou v Quellenviertelu: