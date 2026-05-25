Kolo, horké prameny a michelinská gastronomie. Zažijte rakouský Quellenviertel

Quellenviertel v západní části Horního Rakouska je krajem, kde radost ze života pramení z přírody, tradic i času stráveného odpočinkem. Termální voda, voňavé ovocné sady, poctivý mošt a místní speciality zde vytvářejí atmosféru, která zve zpomalit, nadechnout se a vychutnat si každý okamžik.
Hřejivá termální voda a dokonalý relax ve venkovním bazénu EurothermenResortu v Bad Schallerbachu | foto: Oberösterreich Tourismus GmbH, Robert Maybach

Celkem 52 obcí tohoto regionu nabízí ideální kombinaci relaxace, aktivního odpočinku i autentických zážitků. Z hlubin země zde vyvěrá horká termální voda, která dala kraji jeho jedinečný charakter. Rozsáhlé rašelinné krajiny, staleté pivovarnické a moštárenské řemeslo i pestrá nabídka wellness a lázeňských pobytů vytvářejí místo, kde lze načerpat novou energii těla i mysli.

Den zde může začít v hřejivé termální vodě, pokračovat pěší túrou úrodnou krajinou a skončit v tradiční moštárně nad sklenkou čerstvého lahodného nápoje. Vše, co zde vyroste, navíc místní šéfkuchaři přetvářejí do špičkových kulinářských zážitků. Dokonalou tečkou za pohodovým dnem v termálech tak může být večeře v restauracích Kammer5, Lukas Restaurant či Waldschänke, které se pyšní prestižní michelinskou hvězdou.

Objevujte Quellenviertel na dvou kolech

V Quellenviertelu na vás čeká mnoho značených turistických stezek a síť cyklostezek dlouhá přibližně 1000 kilometrů. Oblíbený cyklovýlet Na kole po stopách moštu vás zavede z Bad Schallerbachu kolem vzrostlých sadů až k Muzeu moštu Samarein v St. Marienkirchen. Téma tohoto tradičního nápoje se jako červená nit vine celou trasou, která nabízí nádherné výhledy na kopcovitou krajinu a za dobrého počasí dokonce až do oblasti Mühlviertel.

Celým regionem vás spolehlivě provede také oblíbená Entdeckerradtour – 180 km dlouhá okružní trasa. Vede převážně nenáročným, mírně zvlněným terénem s minimálním převýšením, a je proto rájem pro rekreační cyklisty. Na jihu mají jezdci na výběr mezi trasou podél jezer a panoramatickou variantou, na západě pak mohou kopírovat toky řek Inn a Salzach po rakouské i bavorské straně.

Kam vyrazit za zážitky a přírodou?

Region je protkán atraktivními trasami pro nordic walking, které vedou po lesních a lučních cestách k vyhlídkovým místům. Pohybová aréna Bad Schallerbach a Nordic Fitness Park Geboltskirchen nabízejí trasy různých obtížností v délkách od 2 do 11 kilometrů, přičemž hole si lze zdarma zapůjčit v informačním centru v Bad Schallerbachu.

Milovníci ticha a nedotčené přírody by neměli vynechat návštěvu Ibmer Moor, jednoho z nejkrásnějších rašelinišť v Rakousku, které je ideální pro klidné procházky.

Pokud toužíte po kultuře spojené s romantikou, vydejte se do oblasti Hochburg-Ach & Burghausen na hranicích Horního Rakouska s Bavorskem. Toto místo je neodmyslitelně spjaté s vánoční písní „Tichá noc“ a pyšní se nejdelším hradem na světě. Pro fanoušky techniky, moderního designu a adrenalinu je pak skvělým tipem na výlet interaktivní muzeum KTM Motohall v Mattighofenu, které nabízí fascinující pohled do světa rychlých motocyklů.

Tipy na dovolenou v Quellenviertelu:
Který balíček si vyberete?

Pokud už teď plánujete, kdy do tohoto malebného rakouského regionu vyrazíte, ideální volbou jsou připravené pobytové balíčky, které kombinují ubytování, wellness i zážitky za zvýhodněnou cenu.

Pro rychlý restart od každodenního shonu je perfektní balíček Dny odpočinku. Za cenu od 179 EUR za osobu získáte dvě noci se snídaní, dva vstupy do termálních lázní EurothermenResort Bad Schallerbach, zapůjčení kola na objevování zdejší kopcovité krajiny a slevovou kartu hosta Vitalwelt.

Zábava pro celou rodinu v pirátském vodním světě Aquapulco v Bad Schallerbachu

Vyrážíte na cesty s dětmi? Pak vás nadchne balíček Aquapulco – rodinné dny, který vás zavede do světa pirátských vodních dobrodružství. V ceně od 399 EUR pro dva dospělé a jedno dítě jsou zahrnuta dvě přenocování se snídaní a dva vstupy do vyhlášeného aquaparku. S kartou hosta navíc získáte slevy na další rodinné výlety, třeba do Zoo Schmiding, která láká na jediné gorily v Rakousku.

Pro vášnivé cyklisty, kteří si po sportovním výkonu rádi dopřejí špičkový relax, je tu balíček Cyklistika s požitkem od 167 EUR za osobu. Vedle ubytování na dvě noci se snídaní a zapůjčení kola (slevu dostanete i na elektrokolo) získáte cyklomapu, možnost bezplatné komentované vyjížďky a především vstup do exkluzivní saunové vesničky „AusZeit“ a tropických lázní „Tropicana“.

Kolo, horké prameny a michelinská gastronomie. Zažijte rakouský Quellenviertel

