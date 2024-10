Nádech, výdech, Zillertal. Tři dokonalé výlety pro rakouský podzim

Část 1/4

Rakouské údolí třítisícovek Zillertal můžete navštěvovat každoročně a nikdy to nuda nebude. Vždy tu najdete místo, které ještě stojí za to objevit a které jste minule nestihli. Zelená oblast kolem řeky Ziller má totiž na délku neuvěřitelných 47 kilometrů a ať už se rozhodnete prozkoumat šťavnaté nížiny s pětadvaceti městečky a vesničkami, pivovarem, pálenicí či malovanou mlékárnou (ano, i sem pouštějí turisty a stojí to za to), nebo vyrazíte k jedné z pěti přehrad, či až na vrchol jedné z třítisícovek, chybu neuděláte nikdy. Naopak, vždy si domů odvezete spokojené „wow“.

Sbalte se na výlet v babím létě nebo teď, zkraje podzimu, když i Zillertalem duní narážení sudů při svátku Oktoberfest nebo kdy se zillertalské vesničky veselí na tradičních tyrolských lidových slavnostech Almabtriebe (farmáři na zimu shánějí dobytek z horských pastvin dolů do údolí a děkují tím za léto prožité pod vrcholky hor bez zranění a nemocí – pozn. redakce). K dovolence tak budete mít milou kulturní a kulinářskou nadstavbu.

Říjen navíc turistům slibuje stabilní počasí a davu prosté, zato dokonale fotogenické hory, které se pomalu oblékají do jasných podzimních barev a svou krásu ukazují po ránu jen pozvolna, když se odhalují z mlhy.

„Často se tu stává, že hned zkraje září nasněží jako letos. Některá místa na vrcholcích jsou tak turistům kvůli nebezpečí lavin zavřená. Ale poslední tři, čtyři roky byl podzim v Zillertalu teplý a suchý, takže období října je tu pak pro turistiku ideální,“ láká horský průvodce z místního Naturparku Pavol Kurucár. V Tuxu žije deset let a kromě toho, že provází jednotlivce i skupiny po zdejším Naturparku, je i členem horské služby.

Už loni nám v praxi ukázal koncept pomalé turistiky a letos s ním objevíme další krásná místa, která bývají při tažení na světoznámý a oblíbený Hintertux zapomenutá. Přinášíme vám tři výlety po Zillertalu, které vedou údolím, lesnatými kopci i po vrcholcích. Jeden dáme na kole, ostatní lanovkou, vlakem a pěšky. A přidáme k tomu pár užitečných informací a rad od těch nejzkušenějších. Nechte se inspirovat.