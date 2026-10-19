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Podzimní barvy a voda jako z Karibiku. Rakouská soutěska má nečekané kouzlo

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  4:00
Soutěska Wasserlochklamm leží v Rakousku, nedaleko města Palfau ve Štýrsku.

Soutěska Wasserlochklamm leží v Rakousku, nedaleko města Palfau ve Štýrsku. | foto: Miroslava Sloupová, iDNES.cz

Vstup do soutěsky Wasserlochklamm je možný přes dřevěný visutý most přes řeku...
Vstup do soutěsky Wasserlochklamm je možný přes dřevěný visutý most přes řeku...
Vstup do soutěsky Wasserlochklamm je možný přes dřevěný visutý most přes řeku...
Tyrkysová barva horské řeky Salzy kontrastuje s barevným listím okolních stromů.
24 fotografií
Tyrkysová voda, dřevěné lávky přilepené ke skalám a vodopády ukryté v lesích, které se na podzim zbarvují do žluta a červena. Rakouská soutěska Wasserlochklamm nabízí výlet, při němž si člověk užije nejen krásu divoké přírody, ale také pořádně prověří svou fyzičku. Odměna čeká vysoko nad údolím, kam vede soustava upravených chodníků a schodišť.

Soutěska Wasserlochklamm leží v Rakousku, nedaleko města Palfau ve Štýrsku. Tvoří ji divoký potok Palfauer Wasserlochbach, který vyvěrá z úbočí hory a v pěti postupných vodopádech se valí z celkové výšky přes 150 metrů, aby se na dně údolí Salzatal stal součástí toku překrásné řeky Salzy.

Právě u ní celý výlet začíná. Odstavujeme auto na bezplatném parkovišti a procházíme infocentrem, kde pořizujeme vstupenky do soutěsky. První zastávkou na trase je dřevěný visutý most přes průzračný tok horské řeky Salzy, v jehož hladině se na podzim zrcadlí barevné listí okolních stromů.

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Za mostem, kde používáme vstupenku pro průchod turniketem, se stezka stáčí do lesa a začíná stoupat. Později vede po dřevěných chodnících a schodištích, která se přimykají ke skalním stěnám a místy překonávají značné převýšení. Přestože je trasa dobře upravená, brzy se ukazuje, že nejde o nenáročnou procházku, ale poctivý výšlap.

Čas od času se zastavujeme. Někdy kvůli výhledu, jindy proto, abychom popadli dech. Zároveň se mění okolní scenérie. Zatímco dole dominuje řeka Salza a široké údolí, uvnitř soutěsky se pozornost přesouvá k vodě, která se prodírá mezi kameny, přepadává přes skalní stupně a mizí v úzkých průrvách.

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Stejně jako mnohá další údolí v alpském podhůří byla i soutěska Wasserlochklamm dlouho známá, ale kvůli obtížnému přístupu zůstávala širší veřejnosti skrytá. V roce 1985 padlo rozhodnutí její přírodní krásy zpřístupnit. Následujících sedm let se budovaly stezky, lávky a další zabezpečení, až byla turistická trasa 14. května 1994 slavnostně otevřena.

Soutěska zatím nebyla oficiálně prohlášena za samostatné chráněné území, je však součástí oblasti s vysokou přírodní hodnotou. Celou trasu lemují informační tabule, které přibližují zdejší faunu a flóru. Člověk se tak dozvídá více o přírodě, kterou právě prochází. Jinde cedule připomínají, že pohyb v soutěsce není bez rizika. Varují před pádem kamení a upozorňují, že je třeba sledovat okolí a držet se vyznačené cesty.

Celou trasu lemují informační tabule, které přibližují zdejší faunu a flóru.

Zvlášť působivá bývá soutěska na jaře, kdy má potok Palfauer Wasserlochbach dostatek vody. Na podzim pak návštěvníkům zážitek zpestřují barevné okolní lesy, kvůli kterým stojí za to pokračovat dál a prozkoumat každý z pěti vodopádů, které mají zcela odlišnou tvář.

Trasa pokračuje až na vrchol, kde nás čeká neobvyklý přírodní úkaz, který dal celé soutěsce jméno. Wasserloch znamená v překladu vodní díra a označuje otvor v úbočí hory, z něhož vytéká potok Palfauer Wasserlochbach. Nejde o obyčejný pramen. Jeskyně je ústím rozsáhlého krasového sifonu v nitru hory Hochkar.

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Voda z okolí se dostává do podzemí, kde se hromadí, a ven začíná vytékat ve chvíli, kdy její hladina dosáhne dostatečné výšky. Síla proudu se tak mění podle množství vody, které se v podzemním systému nahromadilo.

Byla by však chyba dívat se jen do nitra skály. Z vrcholu se naskýtá nádherný výhled zpět do údolí, které jsme právě zdolali. Celému obrázku dodává kouzlo zapadající slunce, jehož paprsky ozařují barevné listí, než se celá soutěska ponoří do stínu.

Vstup do soutěsky Wasserlochklamm je možný přes dřevěný visutý most přes řeku Salzu.
Vstup do soutěsky Wasserlochklamm je možný přes dřevěný visutý most přes řeku Salzu.
Vstup do soutěsky Wasserlochklamm je možný přes dřevěný visutý most přes řeku Salzu.
Tyrkysová barva horské řeky Salzy kontrastuje s barevným listím okolních stromů.
24 fotografií

Nedaleko jeskyně se nachází místo k odpočinku a malá chata, kde můžeme nabrat síly na cestu zpět. Kousek pod ní se trasa rozdvojuje. Kdo chce vodopády vidět ještě jednou z opačného směru, může se vrátit po stejné stezce. Druhou variantou je značená turistická trasa s cílovým bodem v restauraci Wasserlochschenke, která se nachází u informačního centra.

Wasserlochklamm: Tipy na cestu

  • Wasserlochklamm leží u obce Palfau v rakouském Štýrsku. Vstupné činí 14 eur za osobu.
  • Soutěska je otevřená od března do začátku listopadu, aktuální provozní dobu a ceník si můžete ověřit před cestou na tomto odkazu.
  • Na výlet si vezměte pevné turistické boty a počítejte s výrazným stoupáním po schodech.
  • Pokud chcete soutěsku projít celou a zastavovat se u vodopádů i na vyhlídkách, nechte si dostatečnou časovou rezervu, ideálně dvě až tři hodiny.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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Témata: soutěska, vodopád

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