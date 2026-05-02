Rakousko už dávno nesází jen na zimní sezonu. Návštěvníky čekají nové cyklotrasy, výhodnější doprava, jubilejní turistické stezky, moderní horské restaurace i netradiční digitální pomocník pro regeneraci během dovolené. Čeští turisté tak díky novinkám, které představila kancelář Austria Tourism, letos najdou za hranicemi řadu důvodů, proč vyrazit právě do Alp i v létě.
Kitzbühel Nový trail i návrat sportovních akcí
Legendární tyrolské středisko Kitzbühel chce potvrdit, že není jen zimní destinací. Letní sezonu zde posílí nové sportovní projekty i prestižní turnaje.
Velkou novinkou je Bike Trail Kirchberg, nová zhruba deset kilometrů dlouhá trasa, která propojuje horní stanici lanovky Fleckalmbahn s trailovou sítí na Gaisbergu. Jedná se tak o nejdelší flowtrail v Tyrolsku. Trasa je navržena tak, aby si ji užili začátečníci, rodiny i zkušenější jezdci. Nabízí vlny, klopené zatáčky, přírodní úseky i panoramatické výhledy.
Kitzbühel se zároveň stane dějištěm významné golfové události. Od 28. do 31. května 2026 se zde uskuteční Austrian Alpine Open presented by Kitzbühel – Tirol, turnaj prestižní série DP World Tour.
Hrát se bude na tradičním hřišti Golfplatz Kitzbühel-Schwarzsee-Reith, které prošlo rozsáhlou modernizací a nabízí nové odpaliště, elegantně modelované bunkery i moderní tréninkovou zónu pro krátkou hru. Všechny novinky splňují mezinárodní standardy a zároveň zachovávají jedinečný alpský charakter Kitzbühelu.
Po více než třiceti letech se do města vrací také ženský tenis. Od 13. do 19. července 2026 hostí Kitzbühel turnaj kategorie WTA 125, čímž naváže na tradici ženských soutěží z let 1945 až 1993.