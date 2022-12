První oblouky na sněhu absolvujte s dětmi v Alpách, střediska jsou na ně připravena

Velký počet slunečných dní a hromady sněhu. To jsou dvě jistoty, se kterými můžete počítat ve Východním Tyrolsku. Sjezdovky ve zdejších střediscích nejsou přeplněné, ceny za lyžování a výlety jsou příznivější než jinde. Dětskou sazbu platí lyžaři do 18 let a děti do šesti let lyžují v doprovodu rodičů zdarma. Přímo pro rodiny je určený skipas SkiHit Osttirol, který platí ve všech sedmi lyžařských oblastech a nabízí velmi výhodné ceny pro děti a mládežníky.

Ve Východním Tyrolsku je na výběr z 15 lyžařských škol. Speciálně na rodiny se zaměřují skiareály Hochpustertal a Golzentipp v Obertilliachu a Zettersfeld u města Lienz. Letošní novinkou je šestimístná lanovka na Leppleskofel ve středisku St. Jakob im Defereggental s vyhřívanými sedačkami a kryty proti nepříznivému počasí. Návštěvníky vyveze do nadmořské výšky téměř 2700 metrů.

Bezplatné vleky pro začátečníky

Rodinám s dětmi se určitě bude líbit také v tyrolské oblasti SkiWelt Wilder Kaiser – Brixental s nabídkou 270 kilometrů perfektně upravených sjezdovek v devíti areálech. Patří mezi nejmodernější a nejekologičtější lyžařská střediska na světě. Všechny vleky pohání ekologicky vyráběná elektřina, vlek Sonnenlift v Brixenu dokonce stoprocentně napájí fotovoltaické panely.

Lyžování s dětmi ve středisku SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental.

SkiWelt má velkou nabídku modrých tratí a širokých sjezdovek, v údolí jsou bezplatné vleky pro začátečníky. O komfort dětí se starají hlídači a instruktoři lyžařských škol. Těch je v resortu celkem třiadvacet. Zajímavým benefitem jsou rodinné lyžařské týdny, od 8. do 16. prosince a od 18. března do 10. dubna jezdí děti do 15 let zdarma. V oblasti je více než 80 útulných rodinných chat, horských restaurací a après-ski barů. SkiWelt se navíc může pochlubit 13 kilometry sjezdovek pro večerní lyžování, to je vůbec nejvíc v celém Rakousku.

Kouzelný koberec a lyžařský kolotoč

Rozmanité sjezdovky, okouzlující prázdninové vesničky a atraktivní rodinné nabídky činí ze střediska Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau jednu z nejlepších rodinných zimních prázdninových destinací v celém Tyrolsku. Oblast Ski Juwel je navíc vyhlášená pohostinností. Jejím poznávacím znamením jsou rázovité horské chaty a salaše. Ve dvou údolích mezi Zillertalskými a Kitzbühelskými Alpami se rozkládá 113 kilometrů lyžařských tratí. Široké svahy se dobře doplňují se sportovně zaměřenými sjezdovkami. Samozřejmostí jsou dětské sjezdovky a lyžařské školy, větší děti se zabaví ve snowparku nebo na sjezdovce s časomírou.

Skvělou volbou pro rodiny s malými dětmi jsou cvičné areály s lyžařskou školou ve střediscích Niederau, Auffach, Reith im Alpbachtal a Inneralpbach. Malí lyžaři se vyřádí na sjezdovce Funslope nebo na 800 metrů dlouhém KidsRun na Wiedersberger Hornu. Velmi atraktivní je večerní lyžování v areálu Reither Kogel se šesti kilometry osvětlených sjezdovek. Každý pátek a sobotu se promění v jednu z největších oblastí večerního lyžování v Tyrolsku.

Rodiče uvítají speciální rodinné nabídky a zejména akce na skipasy zdarma na konci zimní sezony. Nové atrakce čekají na děti od letošní zimy v areálu Schatzberg Zwergenland u prostřední stanice lanovky na Schatzberg. Například rozměrný kouzelný koberec, sjezdovka s vlnami nebo nová zóna pro začátečníky v lyžařské škole. Děti tu dále najdou hřiště se sněhovými koulemi, velké iglú a lyžařský kolotoč.

Klidnější a rodinnější atmosféra

Skiareály pro malé i velké lyžaře nabízí region St Johann in Tirol. Středisko na severu Rakouska nedaleko legendárního Kitzbühelu se pyšní modrými a červenými sjezdovkami, takřka jistotou jsou skvostné sněhové podmínky po většinu sezony.

Lyžování v St. Johann v Salzburgu.

S celkem 42 kilometry sjezdovek nepatří mezi největší areály, ale výhodou je klidnější atmosféra. Pro rodiny jsou nejvhodnější svahy v Erpfendorfu a Kirchdorfu. Lyžařské kurzy pro děti se pořádají i na hoře Kitzbüheler Horn. St Johann in Tirol vybízí k aktivně strávené dovolené. Se sítí 250 kilometrů bílých stop je učiněným rájem pro běžkaře. Neopakovatelné kouzlo má také zdejší zimní turistika, návštěvníci mají k dispozici sto kilometrů upravených stezek.

Achensee: menší areály a široké sjezdovky

Zkušení lyžaři i začátečníci si vyberou z více než 200 kilometrů sjezdovek ve středisku St. Johann v Salcbursku. V oblasti je množství hotelů, které se vyloženě specializují na rodiny s dětmi. Dobrou adresou pro nejmenší lyžaře je hora Hahnhaum, první oblouky na sněhu zde totiž mohou absolvovat zcela zdarma.

Čtyři lyžařská střediska, dva cvičné areály, celkem 53 kilometrů sjezdovek sahajících do nadmořské výšky 1900 metrů a přes 200 kilometrů upravených běžeckých stop. To všechno nabízí region kolem jezera Achensee. Rodiny s malými lyžaři ocení pohodové menší skiareály s přehlednými sjezdovky. Benefitem při lyžování je pohled na jedno z nejkrásnějších rakouských jezer.

Tipy, co navštívit Východní Tyrolsko sedm středisek, 150 kilometrů sjezdovek, 15 lyžařských škol, rodinné skiareály Hochpustertal a Golzentipp v Obertilliachu, skvělé sněhové podmínky, velký počet slunečných dní, klidná atmosféra, příznivé ceny SkiWelt Wilder Kaiser – Brixental devět středisek s přímým přístupem na svahy, 270 kilometrů sjezdovek, velká nabídka modrých tratí a širokých sjezdovek, bezplatné vleky pro začátečníky, 23 lyžařských škol, rodinné lyžařské týdny Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau 113 kilometrů sjezdovek ve dvou údolích, 45 lanovek a vleků, 10 lyžařských škol, dobře dostupné dětské areály, večerní lyžování v areálu Reither Kogel, výhodné rodinné skipasy St. Johann in Salzburg 210 kilometrů sjezdovek, čtyři lyžařské školy, hotely specializující se na rodiny Achensee čtyři střediska, 53 kilometrů tratí, dva cvičné areály, přehledné sjezdovky, pohodová atmosféra St. Johann in Tirol 42 kilometrů sjezdovek, malá střediska Erpfendorfu a Kirchdorfu, 6 lyžařských škol, klidná atmosféra, výborné sněhové podmínky

Článek byl vytvořen ve spolupráci s Rakouskou národní turistickou centrálou Österreich Werbung.