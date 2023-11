Nejvíc sněhu, slunce i hvězd v Rakousku. Salcburský Lungau vede v mnoha ohledech

Dokonalou kombinaci lyžování a zimní romantiky slibují v Salcburském Lungau, oblasti ovládané Generation Winter, hned čtyři lyžařská střediska: Katschberg, Grosseck-Speiereck, Fanningberg a Obertauern. Milovníci lyžování tady mají k dispozici přes tři stovky kilometrů sjezdovek a nechybí ani rozsáhlá a dobře značená síť zimních turistických a běžkařských tras.

Lyžařské oblasti v Salcburském Lungau sahají až do výšky 2400 metrů, přesto je tato oblast ideálním místem pro lyžující rodiny s dětmi. Nabízí totiž mimořádný servis, ať už jde o výuku lyžování pro nejmenší, či ubytování upravené na míru právě rodinám.

Nejmenším zimním návštěvníkům je přitom v celém Salcburském Lungau věnována mimořádná pozornost; s výukou tu pomáhají i zábavní maskoti lyžařských škol. Zatímco rodiče si užívají perfektně upravených svahů, na nejmenší dohlížejí instruktoři lyžování a snowboardingu v lyžařské školce nebo škole. Každodenní program doplňuje sáňkování, koulovačky, stavění sněhuláků a další zábavné aktivity.

Lyžařská škola v Salcburském Lungau

Děti nadchnou atrakce například v oblasti Grosseck-Speiereck. Nejmenší lyžaři si tu užijí dobrodružství v tajemném Hexenwaldu, kde se budou učit na lyžích držet rovnováhu. Anebo mohou navštívit zdejší Funzone, kde si změří rychlost jízdy a vyzkouší všechny formy lyžařských sportů. A to včetně jízdy v boulích.

K lyžování přičtěte i gurmánské zážitky

Nejde ale jen o sportovní zážitky (i když kvůli nim míří do Salcburského Lungau dovolenkáři především). V horských chatách a restauracích se podávají tradiční regionální pochoutky i klasická rakouská kuchyně. Od vydatných svačinek na prkénku přes sýrové knedlíčky až po císařský trhanec a tvarohový štrúdl.

Kam za jídlem? Tipy na nejlepší horské chaty Edelweißalm (oblast Fanningberg)

Nabízí prostornou slunnou terasu, kde si můžete vychutnat výbornou domácí kuchyni v kombinaci s neuvěřitelným panoramatem. Branntweineralm (oblast Aineck)

Nachází se ve výšce 1800 metrů nad mořem přímo na sjezdovce. Pyšní se fantastickým výhledem na celý Salcburský Lungau. Gamskogelhütte (oblast Katschberg)

Příjemná a útulná chata na hranici mezi Salcburským Lungau a Korutanami. Chata je ideální k zahřátí, posezení a posilnění v příjemné atmosféře.

Salcburský Lungau taktéž láká nedotčenou přírodou. Ne náhodou byla tato oblast už v roce 2012 vyhlášena biosférickým parkem UNESCO za účelem ochrany cenného soužití člověka a přírody.

Heslem zdejší dovolené se může stát výraz Echt Sein (tedy něco jako „Být svůj“). Právě tak totiž místní společnosti nazvaly svůj program určený všem zážitků i odpočinku chtivým zájemcům. „V Salcburském Lungau se lidé i v dnešní zrychlené době zaměřují na autenticitu, relaxaci a zpomalení. Hlavní roli stále hrají lidé a příroda. Nejde jen o honbu za kariérou a úspěchem, ale o věci, které jsou v životě opravdu důležité, jako je rodina, přátelé a okamžiky, které zůstanou jako vzpomínky na celý život,“ hlásí z regionu, považovaného za průkopníka udržitelného rozvoje, který vedle novinek a pohodlí turistů i nadále dbá na své tradice.

Na airboard jedině s helmou

Prioritou zimních návštěvníků rakouských Alp ovšem bývá lyžování. V oblasti Salcburského Lungau si můžete pořídit SkiLungau Skipass, který vám zpřístupní 150 kilometrů sjezdovek. Komu by to bylo málo, může zkusit Lungo Skipass. Ten nabídne rovnou kompletních tři sta zdejších, pro sjezdaře připravených, kilometrů. Kyvadlové skibusy, půjčovny vybavení a servis jsou samozřejmostí.

Pro příznivce běžek se v oblasti Salcburského Lungau nabízí až 150 km upravených tras

Pro noční sovy je ve skiareálu Grosseck-Speiereck připraveno večerní lyžování. Až do večera si tu přímo na sjezdovkách skiareálu užijete každou středu (se startem z Mauterndorfu) a pátek (se startem v St. Michaelu) i skitouring. Komu by tento výraz nebyl jasný, skitouring je pohodovější verze skialpinismu. A co třeba airboarding na cvičném vleku v Mauterndorfu, kde je k dispozici i půjčovna airboardů? Nezapomeňte, že na tuto specifickou aktivitu musíte s helmou.

Zimní trasa ve dvou tisících metrech

O Salcburském Lungau se taktéž říká, že je nejslunnějším regionem Rakouska. A pokud si zdejší paprsky nechcete užívat jen na sjezdovce, můžete vyrazit i za jinými lyžařskými radovánkami. Vedle zmíněných středisek nabízí region sedm vedlejších údolí, kde lze provozovat zimní turistiku, výlety na sněžnicích a samozřejmě běžkování.

Lungaucard Pokud se v regionu ubytujete v termínu mezi

1. prosincem a prvním povelikonočním víkendem, obdržíte v ceně ubytování Lungaucard. Vystaví vám ji zdarma váš hostitel a lze s ní využít slevy od veřejné dopravy přes lanovky až po muzea či prohlídky továrny na ovčí vlnu. Karta vám umožní vyzkoušet si se slevou i místní speciality jako laser-biatlon či curling. Úplně zdarma s ní smíte na všechny běžkařské trasy. Lungaucard pak má i svoji letní variantu.

Právě pro příznivce běžek se v oblasti nabízí až 150 kilometrů upravených tras. Kdo by se chtěl v tomto sportu opravdu zdokonalit, má k dispozici dokonce dvě běžkařské školy. Milovníky tohoto sportu jistě zaujme vysokohorská zasněžovaná trasa v oblasti Mariapfarr-Lignitztal.

Určitou dávku odvahy pak bude chtít jiný zážitek – let balonem nad sněhovou krajinou. V Mauterndorfu se v balonu můžete vznést mezi 6. a 13. lednem 2024.

Předvánoční čas v horách

V nekompromisně zasněženém Salcburském Lungau však lze stylově strávit už letošní advent. Tradiční předvánoční čas zpříjemňují adventní trhy provoněné pryskyřicí, skořicí, ale i pečenými kaštany, klobásami či čerstvým chlebem. Procházet se jimi můžete třeba za hudby slavné vánoční písně Tichá noc. Právě zde, konkrétně na farnosti ve vesnici Mariapfarr, totiž sloužil jako kaplan Joseph Mohr, autor jejího původního textu. Součástí zdejší fary je potom Muzeum Tiché noci, kde se dozvíte vše o této celosvětově známé písni.

Adventní čas v Salcburském Lungau

„Daleko od kýče a komerce“ se pak nachází Adventweg, adventní stezka v oblasti Katschberg – sedm kilometrů dlouhá stylová okružní stezka v nadmořské výšce 1750 metrů. Mají-li vaše děti pro strach uděláno, můžete se společně 25. listopadu 2023 podívat na pochod strašlivých krampusů v městečku Tamsweg.

A pokud děti nemáte nebo jste s sebou prozíravě vzali hlídání, můžete si naopak večer vychutnat jinou zdejší specialitu: komentovanou vycházku pod hvězdnou oblohou. Vysoko v horách se totiž světelného smogu bát opravdu nemusíte, Salcburský Lungau v tomto ohledu vede v celém Rakousku.