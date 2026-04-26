Skrytý klenot na jihu Rakouska. Villach je vstupní branou do hor s jezery

Villach je relativně malé a nenápadné město na jihu Rakouska. Česky se mu říká Bělák a žije v něm asi 65 tisíc obyvatel. Přesto je dobrým tipem pro vaší příští dovolenou, kombinuje totiž historické centrum města, lázně a zároveň slouží jako vstupní brána do hor. Bonusem je i jeho poloha, leží prakticky na rozmezí Rakouska, Itálie a Slovinska.
Centrum jihorakouského města Villach.

Kostel s. Jakuba ve Villachu
Hlavní náměstí ve Villachu
Ulička Lederergasse ve Villachu.
Začínáme nedaleko hlavního nádraží. Zhruba patnáct minut chůze od něj se totiž nachází Hlavní náměstí – Hauptplatz. Je to dlouhé, mírně svažité náměstí lemované barevnými měšťanskými domy, kavárnami a obchody. Uprostřed stojí sloup Nejsvětější Trojice.

Hned na náměstí se nachází první z pamětihodností, která stojí za pozornost, a to sice kostel sv. Jakuba. Pozdně gotická stavba z roku 1240 se pyšní nejvyšší kostelní věží ve spolkové zemi Korutany, která měří 94 metrů. Ochoz kostela nabízí pěkný výhled na město.

V nejbližším okolí náměstí se nachází i staré město plné úzkých uliček – například Lederergasse, která je jednou z nejužších ve městě. Zájemce o historii zaujme pochopitelně i městské muzeum. Přes staré město skrze uličky se lze i rychle dostat k nábřeží řeky Drávy a na její promenádu, která stojí za návštěvu, hlavně večer.

Dál od centra se nachází park Schillerpark, který je rozlohou malý, nicméně nabízí unikátní plastický model reliéfu Korutan o velikosti 183 metrů čtverečních.

Jen tři kilometry od srdce Villachu leží lázně Warmbad, jejichž tradici zahájil už v 16. století slavný lékař Paracelsus. Ten jako první využil potenciál šesti zdejších pramenů, které dodnes chrlí neuvěřitelných 40 milionů litrů vody denně. S konstantní teplotou 29,5 stupně Celsia je tato voda balzámem pro krevní oběh, dýchací cesty i unavené svaly a klouby.

Nad městem se pak tyčí zřícenina Landskron. Z centra je to asi sedm kilometrů a krom výhledu nejen na město hrad nabízí i unikát – volně pobíhající makaky, ty hledejte pod názvem Affenberg. Rovněž se zde denně koná show s dravci, k vidění jsou například sokolové nebo orli.

Průzračná jezera a dvě pohoří

I milovníci přírody si v okolí Villachu přijdou na své. Turisticky profláklá, avšak nádherná jsou jezera Faaker See a Ossiacher See. Ta nabízí průzračnou vodu s tyrkysovou hladinou a v létě představují ideální místo na koupání, s teplotami vody až kolem 27 stupňů. U Ossiacher See jsou pláže placené, zato ovšem turisticky o něco méně vytížené.

Nad jezerem Ossiacher See se rozrůstá hora Gerlitzen. Přezdívá se jí „plešatá hora“ a v zimě nabízí lyžování, v létě je pak ideální pro pěší turistiku. A neurazí ani horské cyklisty. Vznikla zde rovněž první rakouská horská trasa pro motokáry.

Villach může posloužit také jako vstupní město do Galitalských Alp nebo pohoří Karavanky. Bezprostředně na západ od města se nachází Dobratsch, jehož vrchol v nadmořské výšce 2 166 metrů se stal chráněným přírodním parkem. Je to ideální místo pro pěší i cykloturistiku.

Opomenout nelze ani silnici Villacher Alpenstraße. Ta je sjízdná buď autem nebo na kole a naskýtá se z ní pohled jak na město, tak na celé údolí.

Poctivou rakouskou kuchyni, oblíbenou turisty, nabízí pivovar Brauhof Villach, i s místním pivem. Trochu méně známým tipem může být relativně nová restaurace Heizhaus. Pro zákusky nebo kávu v centru města navštivte pražírnu Kaffeeteria nebo cukrárnu Konditorei Rainer.

Bohatá historie se pojí hlavně s umístěním města. Villach leží prakticky na rozhraní Rakouska, Itálie a Slovinska v tzv. alpsko-adriatickém regionu a je jedním z nejdůležitějších dopravních uzlů tohoto regionu. Vaše cesty tedy nemusí zůstat jen v německy mluvící zemi. Do Itálie i Slovinska je to přibližně dvacet minut autem.

