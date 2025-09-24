Zelený Kaiserwinkl s příjemně vysokým pohořím Wilder Kaiser a tyrkysově zeleným jezerem Walchsee je oblíbenou cyklistickou destinací mnoha Čechů. Ale skvělý odpočinek si tu můžete naplánovat i po hlavní sezoně, ideálně během prodlouženého víkendu.
Jezero, krásné pohoří, pohoda. Naplánujte si cyklovýlety po Kaiserwinklu
Právě přelom září a října je ideálním časem vyrazit sem i s dětmi, a pokud tentokrát kola zůstanou doma, nevadí. Máme pro vás tipy, jak si během pár dní dosyta užít místní barevnou přírodu, lokální speciality a rodinná dobrodružství tak, aby každý den byl jiný a děti vám na výletech neprotáčely oči jako při hodinách matematiky.
Vyveďte lamy!
Ano, za tímto zážitkem nemusíte nutně až do sousedního Rakouska, ale tady rozhodně stojí za to, protože lamy jsou na horách jako doma. Na rodinné farmě Jodlerhof ve Schwendtu se proto přidáváme ke třem dalším rodinkám a potkáváme se s Danielou Gogl, která nám představuje své stádo lam a alpak.
Tipy na každý den
Kaiserwinkl má skvěle zpracované webovky s množstvím dopodrobna rozpracovaných turistických treků, ale i cyklovýletů. Podrobnější informace najdete ZDE.
„Před více než třiceti lety jsme byli jednou z prvních farem ve Schwendtu, která přešla na ekologické zemědělství. Tehdy jsme se ještě zabývali produkcí mléka, pěstováním brambor a malin. Dnes máme přibližně dvě stě padesát bio kuřat z volného chovu a asi třicet pět lam a alpak,“ povídá majitelka farmy.
Ty první jsou vysoké a mají uši do tvaru banánu, druhé menší alpaky mají uši rovné. Daniela nám anglicky a německy dává první tahák a dodává: „Lamy nejsou příliš kontaktní zvířata, ani rodiče se s potomky příliš nemazlí, proto je pro ně podstatné uchovat si svůj osobní prostor. Mluvte na ně v klidu a hovořte i tělem. Kam se natočíte a vykročíte, tam půjdou za vámi.“
Některé kusy se dají pohladit, jiné, obzvláště ty nejmenší a nejroztomilejší, o kontakt skutečně bohužel nestojí. Děti však fasují do rukou seno a seznamují se s novými chlupatými kamarády.
Jestli plivou? „Ano, ale především po sobě, spolu s kopáním si tak dávají najevo nelibost. Ovšem pozor, plivnutí má dosah i pět metrů, není dobré se jim připlést do konfliktu,“ směje se Daniela.
Tichá zvířata
Věděli jste, že lamy téměř nevydávají žádné zvuky? Hovoří mezi sebou pohyby a tělem. A pokud se konverzace přiostří, kopou a plivou.
Sledujeme tedy komunikaci zvířat a už dopředu víme, že při procházce je musíme držet alespoň kousek od sebe. Jakmile se jedna zastaví a druhá ji naštvaně kousne do zadku, bude zle. Když Daniela lamy připraví, vyrážíme na půlhodinový trek po loukách kolem farmy a k řece.
Vylosovali jsme si vysokého Chestera, tvrdohlavého velitele s laskavýma očima, který musí jít první. A trochu s ním bojujeme, to když se z ničeho nic zastaví a odmítá se hnout, nebo když se rozhodne posvačit lupení kolem trasy. Děti si však rychle získá, stejně jako menší alpaka Happiness.
Po procházce lamy vypouštíme do výběhu, kde se postaví na hlídky jako ve svých rodných Andách. Trek s lamami je dobré si s Danielou nebo její rodinou předem domluvit, o prázdninách jej lze zarezervovat v turistickém centru jako jednu z aktivit v rámci rodinných dílen v Kaiserwinklu, po prázdninách farma organizuje lamatrekking v sobotu. Celá návštěva farmy vám zabere přibližně dvě hodinky, takže je ideální na dopolední program a stojí jen pár eur. S kartou Kaiserwinkl Card zaplatíte jen devět eur (225 Kč) na osobu, plná cena je 28 eur (700 Kč) za dospělého, 18 eur (450 Kč) za dítě do devíti let.
Tipy pro rodinnou dovolenou:
Co nezapomenout vzít na rodinou mini dovolenou? Počítejte s proměnlivějším počasím a chladnějšími rány i večery. Ale stále očekávejte sluneční paprsky, takže to bude chtít funkční bundu i opalovací krém.