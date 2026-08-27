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Děti se nudit nebudou. Hochkönig láká na hřiště i jednu z nejdelších kuličkovek

  8:30
Hochkönig, Rakousko

Hochkönig, Rakousko | foto: 2026 Hochkönig Tourismus GmbH

Hochkönig, Rakousko
Hochkönig, Rakousko
Hochkönig, Rakousko
Hochkönig, Rakousko
8 fotografií
Místo jedné velké atrakce nabízí desítky menších zážitků v kulisách úchvatných Alp. Od dobrodružných hřišť přes lesní tobogány až po tematické stezky a více než půl kilometru dlouhou kuličkovou dráhu. Také díky tomu patří rakouský region Hochkönig v Salcbursku mezi oblíbené letní cíle rodin. Vyzkoušeli jsme ho s dětmi.

Maria Alm, Dienten a Mühlbach, tři horské obce, které tvoří region Hochkönig. Přestože jde o tradiční alpskou oblast známou především díky lyžování, v posledních letech se zde stále více prosazuje také letní sezona.

„Za celý rok evidujeme přibližně 1,4 milionu přenocování. V posledních letech se poměr obrátil a nyní připadá přibližně 52 procent na léto a 48 procent na zimu,“ říká Eva Unterrainerová z místní turistické centrály, se kterou jsme se setkali na náměstí v malebné obci Maria Alm.

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V létě region výrazně cílí především na rodiny a nabídku aktivit tomu přizpůsobuje téměř na každém kroku. Děti tu najdou rozsáhlá horská hřiště, tematické stezky, naučné trasy i místa, kde se mohou celý den bavit venku. Rodiče zase ocení, že většina programu vede přirozeně do přírody, nikoli do uzavřených zábavních center.

„Maria Alm je pro mě ideálním spojením malebného městečka a hor. Horská střediska to často nemají, mnohdy jsou tvořena jen hotely uprostřed přírody. V Maria Alm najdete malé obchody, kavárny, náměstí i krásný kostel. A z centra je to jen pár kroků k lanovce, která vás vyveze přímo do hor,“ říká paní Miroslava, maminka dvou malých dětí.

Čechy tu navíc mají rádi. Po návštěvnících z Německa a Nizozemska patří mezi nejčastější zahraniční hosty. „Češi jsou podle mé zkušenosti velmi sportovně založení. V zimě jsem organizovala řadu cest pro hosty z různých zemí a většinou jsme museli lyžaře rozdělit do několika skupin podle výkonnosti. U Čechů nám často stačila jediná, protože všichni lyžovali na podobně dobré úrovni. Češi jsou zkrátka sportovci v zimě i v létě,“ připomíná Eva Unterrainerová.

Dětský program i čas pro rodiče

Během letních prázdnin funguje v regionu také organizovaný program pod vedením zkušených instruktorů. V Maria Almu a Dientenu je určen dětem od čtyř let, v Mühlbachu od šesti let. Každý den nabízí jiné aktivity, takže zabaví i děti z rodin, které v oblasti tráví celý týden. Pro rodiče to znamená možnost dopřát si alespoň část dne po svém – třeba vyrazit na delší horskou túru, projet se na elektrokole nebo si odpočinout v hotelu.

Hochkönig přitom nesází pouze na klasické dětské koutky. Hřiště jsou zpravidla součástí horských výletů, nacházejí se u horních stanic lanovek nebo horských chat a nabízejí výhledy na okolní alpské vrcholy.

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„Pro děti jsou skvělá například hřiště u horních stanic lanovek. Na některá místa se dá pohodlně dostat i s kočárkem, takže děti mohou během cesty spát a potom si hrát nahoře,“ popisuje Eva Unterrainerová jednu z výhod regionu.

„Děti tu mají očividně rádi. Všude se na ně myslí a ani v nejmenším jsme neměli pocit, že by někoho obtěžovaly. Když jsme například byli na delší hotelové večeři a děti už začaly pobíhat kolem, personál zůstával milý a profesionální. Podobně vstřícně se k nim chovali všude,“ popisuje jedna z maminek, která přijela s rodinou strávit v Hochkönigu celý týden.

Jedna z nejdelších kuličkových drah v Alpách

Jedním z míst, které by rodiny rozhodně neměly vynechat, je Toniho horské hřiště neboli Toni’s Almspielplatz u horní stanice lanovky Karbachalmbahn v Mühlbachu. Rozsáhlý areál nabízí vodní hřiště, pískoviště, několik stromových domků, lezecké věže, lanové překážky, skluzavky i obří nafukovací trampolínu. Rodiče přitom mohou děti pohodlně sledovat z terasy horské restaurace Karbachalm.

V našem případě dokázalo hřiště děti bez problémů zabavit na převážnou část dopoledne. Střídaly prolézačky, vodní prvky, trampolínu i pískoviště, které je dobře chráněné před přímým sluncem. Výhodou je, že areál nepůsobí jako umělý zábavní park. Jednotlivá stanoviště jsou rozeseta v horské krajině a děti zároveň motivují pokračovat v cestě až na samotný vrchol.

Hochkönig, Rakousko
Hochkönig, Rakousko
Hochkönig, Rakousko
Hochkönig, Rakousko
8 fotografií

Největším lákadlem je však více než půl kilometru dlouhá kuličková stezka, která patří k nejdelším svého druhu v Alpách. Děti si na začátku pořídí dřevěnou kuličku za dvě eura a během cesty ji postupně pouštějí přes překážky, tunely, skoky, spirály a další herní prvky. Na památku si na ni navíc mohou vyrazit jeden z několika zvířecích piktogramů.

„Obyčejná procházka z kopce se díky tomu promění v dobrodružství. Děti chtějí neustále objevovat další stanoviště a ani si příliš neuvědomují, kolik už ušly. Každá část dráhy navíc funguje trochu jinak, takže se zážitek neopakuje,“ dodává paní Petra, která navštívila s rodinou Mühlbach poprvé. Po cestě nechybějí výhledy na okolní vrcholy. Výlet lze zakončit také jízdou na horské tříkolce, takzvaném mountaincartu, zpět do údolí.

Turistická karta ušetří tisíce korun

  • Pokud se návštěvníci ubytují v některém z partnerských hotelů nebo penzionů, automaticky získají HochkönigCard. Právě ta dokáže rodinnou dovolenou výrazně zlevnit.
  • Karta zahrnuje využití šesti letních lanovek v regionu, takže se rodiny pohodlně dostanou k většině výletních tras i dětských atrakcí bez nutnosti kupovat další jízdenky.
  • Součástí jsou také organizované pěší túry a cyklovýlety s průvodcem, vybrané vstupy, slevy u partnerských atrakcí nebo zvýhodnění při půjčení kol. Na některých lanovkách je jednou denně zahrnuta také přeprava horského kola.
  • „Ubytovací zařízení musí být naším smluvním partnerem. Host potom získá kartu, se kterou může v létě využívat lanovky bez dalších poplatků,“ vysvětluje šéfka turistické centrály Eva Unterrainerová.
  • Jednotlivá jízdenka bez karty přitom může stát přibližně 25 eur. Při výběru hotelu je proto dobré ověřit si, zda je HochkönigCard součástí pobytu.
  • Praktické je i to, že kartu lze používat v mobilním telefonu nebo v klasické plastové podobě. Rodiny tak nemusejí u každé lanovky řešit nákup jednotlivých lístků a mohou program měnit podle počasí i nálady dětí.
  • Podle Evy Unterrainerové je užitečný také regionální lístek (Guest Mobility Ticket), který umožňuje využívat veřejnou dopravu v celém Salcbursku. „Stojí přibližně 50 centů na osobu a den. Můžete například jet autobusem do Salcburku a zase se vrátit,“ říká.

Léto patří rodinným slavnostem

V průběhu sezony pořádá Hochkönig několik rodinných letních slavností s bezplatným vstupem. Na návštěvníky čekají tvořivé dílny, soutěže, interaktivní cirkusová vystoupení i program, do kterého se mohou zapojit děti i rodiče. Večer se atmosféra promění v menší festival s živou hudbou a doprovodným programem pro celou rodinu. Podobné akce mohou být vhodnou alternativou pro den, kdy se rodině nechce vyrážet na delší túru.

Program pro děti nabízí také řada hotelů. Během našeho pobytu v resortu die HOCHKÖNIGIN Mountain Resort například původně plánovaný odpolední výšlap nahradil táborák, při kterém děti opékaly nad ohněm tradiční pečivo. K dispozici měly také velkou hernu a celá rodina mohla využít venkovní střešní bazén s dechberoucím výhledem na hory.

Výlet zakončí horská chata

Po dni stráveném v horách přijde vhod zastávka na některé z tradičních chat. Region je známý důrazem na lokální gastronomii, a tak na jídelních lístcích nechybí rakouské speciality ani domácí produkty.

V regionu se vyrábějí místní sýry, využívají se pro přípravu nejrůznějších specialit. „Typické jsou například knedlíky nebo malé noky s aromatickým rozpuštěným sýrem. V létě je to poměrně vydatné jídlo, ale na horské chatě určitě stojí za ochutnání,“ doporučuje Unterrainerová. V Dientenu funguje palírna produkující pálenky i gin.

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Pro rodiny s dětmi je výhodou, že většina chat nabízí také jednoduchá jídla, jako jsou řízky, hranolky, těstoviny nebo sladké pokrmy. Není tak problém vybrat něco pro malé a vybíravější strávníky.

Právě kombinace aktivního dne v horách, dobrého rodinného zázemí a klidné atmosféry patří mezi hlavní důvody, proč se sem řada návštěvníků pravidelně vrací.

Kam vyrazit? Pomůže průvodce

Při plánování výletů se vyplatí sáhnout po bezplatné brožuře Family Excursion Destinations, kterou návštěvníci získají v místních turistických informačních centrech. Přehledně představuje výletní cíle v regionu i jeho okolí a pomůže naplánovat program podle věku dětí i počasí. Nechybí ani značení tras pro rodiny s kočárkem.

Mezi další možnosti patří horská vodní nádrž, houpačkový park nebo lanové centrum určené dětem. Pro nejmenší je jeho využití zdarma, větší děti platí vstupné.

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„U některých horních stanic najdete jezero, horskou chatu a samozřejmě také hřiště. Pro děti je vhodný i nízký lanový park, kde jsou překážky jen kousek nad zemí. Varianta pro dospělé už vede výše a vyžaduje jištění,“ uzavírá naše setkání Eva Unterrainerová.

Hochkönig není místem, které sází na jedinou velkou atrakci. Místo toho nabízí promyšlenou kombinaci přírody, pohybu a rodinných zážitků. Děti během dne střídají lanovky, hřiště, stezky a horské chaty, takže se jen málokdy začnou nudit.

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