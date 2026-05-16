Hochkönig
Vrchol Hochkönigu sahá až do výšky téměř tří tisíc metrů. Nabízí nádherné výhledy, pestrou krajinu a kouzelný odpočinek, a to v přírodě i třech obcích pod ním Maria Alm, Dienten a Mühlbach.
Region Hochkönig patří mezi špičková místa rakouské turistiky. Potkává se tu příroda, pohyb, zábava i skvělé jídlo, což z oblasti činí ideální destinaci pro letní dovolenou. Nabízí přes tři stovky kilometrů značených tras.
Malebné obce Maria Alm, Dienten a Mühlbach, známé jako „Rakouské turistické vesnice“, jsou ideálním výchozím bodem pro dobrodružství všeho druhu.
Na výběr máte dálkové trasy, vrcholové výstupy i tematické stezky – od rodinné audio stezky, na které poznáte místní pověsti, až po bylinkové cesty vedoucí po rozkvetlých pastvinách a přes alpské chaty. Každá trasa spojuje nádhernou přírodu s poctivou horskou gastronomií.
Zábava pro celou rodinu
Hochkönig je skutečným rájem pro rodiny s dětmi, kde se z obyčejného dne v horách stává velké dobrodružství. Na každém kroku tu čekají atrakce, které potěší malé objevitele i jejich rodiče.
Na Prinzenbergu si děti užijí spoustu pohybu i fantazie – lesní skluzavky zasazené do přírody, lanový park i oblíbené hřiště Schlossalm lákají k dovádění. Vše je navíc citlivě propojeno s okolní krajinou, takže si zábavu užíváte přímo uprostřed hor.
Nezapomenutelným zážitkem je také návštěva jedinečného houpacího parku Gabühel ve výšce 1 600 metrů. Obří a „vodopádové“ houpačky s výhledem na masiv Hochkönigu přinášejí kombinaci adrenalinu a dobrodružství – chvíle, kdy se doslova vznášíte nad alpskou krajinou.
Velkým lákadlem pro rodiny je Tonis Almspielplatz v Mühlbachu. Kromě zábavných horských kár (mountaincartů) tu děti objeví velké hřiště s pískem a vodními prvky, kde mohou stavět, zkoumat a hrát si celé hodiny. Vrcholem je jedna z nejdelších kuličkových drah v Alpách, která baví nejen děti, ale i dospělé.
Na kole za dobrodružstvím
Königstour Bike v regionu Hochkönig je ideální výzvou pro všechny, kdo chtějí spojit sportovní výkon s objevováním horské krajiny. Během tří dnů projedete to nejkrásnější, co oblast nabízí – od panoramatických hřebenů přes klidná údolí až po tradiční horské chaty.
Na výběr jsou tři varianty podle kondice i ambicí: Light (dlouhá asi sedmdesát kilometrů) je pohodovější varianta vhodná i pro rekreační jezdce, která zahrnuje využití letních lanovek a více času na zastávky a výhledy.
Medium je ideální kombinací sportovního výkonu a zážitku z krajiny. A Big (v délce až sto sedmdesát kilometrů) je skutečnou výzvou pro zkušené bikery – zahrnuje i výjezd na vrchol Hundstein.
Každý den přináší jiný charakter trasy – jednou projíždíte rozkvetlými alpskými loukami, jindy se dostanete na technicky zajímavé úseky nebo nově vybudované cyklotrasy, například mezi Maria Alm a Hinterthal, kde si můžete trasu zpestřit i trailovým úsekem.
Velkým bonusem celé Königstour není jen samotná jízda, ale i atmosféra: zastávky na horských chatách, regionální gastronomie a výhledy na majestátní horský masiv Hochkönigu vás budou provázet téměř na každém kilometru.