Rakousko definitivně opouští tradiční dálniční nálepky. Přechod na digitální systém probíhá postupně už několik let a nyní se blíží jeho poslední etapa. Od 1. února 2027 už totiž nebude možné na rakouských dálnicích a rychlostních komunikacích jezdit s nalepovací známkou, jejich prodej skončí už 30. listopadu letošního roku.
Jedinou výjimkou budou roční papírové známky pro rok 2026. Jejich platnost končí až 31. ledna 2027, takže je řidiči mohou na čelním skle ponechat a používat až do tohoto data.
Známky od ledna zdraží
Digitální dálniční známku na rok 2027 si motoristé mohou zakoupit už od listopadu 2026. Kdo nákup stihne do konce prosince, zaplatí za ni 106,80 eura, tedy přibližně 2 600 korun. Od 1. ledna 2027 se cena zvýší na 108,90 eura, což představuje zhruba 2 650 korun.
Od ledna se mírně zvýší také ceny kratších variant pro osobní automobily. Jednodenní digitální známka bude stát 9,80 eura, desetidenní 13 eur a dvouměsíční 32,60 eura.
|Typ známky
|Nákup do 31. 12. 2026
|Nákup od 1. 1. 2027
|Jednodenní
|9,60 €
|9,80 €
|Desetidenní
|12,80 €
|13,00 €
|Dvouměsíční
|32,00 €
|32,60 €
|Roční
|106,80 €
|108,90 €
Zdroj: Oficiální ceník rakouského správce dálnic ASFINAG
Roční známka pro rok 2027 bude platit od 1. prosince 2026 do 31. ledna 2028. Řidiči tak mohou rakouské dálnice využívat už během prosincových cest, aniž by museli pořizovat další známku na přelomu roku.
Osmnáctidenní lhůta při nákupu přes internet
Při pořizování digitální známky online je potřeba dát pozor na jednu důležitou zvláštnost. Roční a dvouměsíční známka zakoupená přes internet totiž nezačíná platit okamžitě, ale až osmnáctý den po nákupu. Důvodem je rakouská spotřebitelská legislativa, která zákazníkům poskytuje lhůtu na odstoupení od kupní smlouvy.
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Pravidlo se vztahuje právě na roční a dvouměsíční variantu. U jednodenní a desetidenní známky žádné takové čekání neplatí a řidiči ji mohou využít ihned po zakoupení.
Kdo potřebuje roční nebo dvouměsíční známku bez odkladu, může ji pořídit například na vybraných čerpacích stanicích nebo v automatech rakouského správce dálnic ASFINAG. Osmnáctidenní lhůta se totiž týká online nákupu, nikoli nákupu na běžných prodejních místech.
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Digitální známky lze koupit prostřednictvím oficiálního internetového obchodu ASFINAG nebo na jeho smluvních prodejních místech. Platba je vázána na registrační značku vozidla.