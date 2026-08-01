Z Prahy se k Attersee autem pohodlně dostanete za necelé čtyři hodiny. Cesta rychle utíká, ale pozor na jednu praktickou past. Benzínky na hranicích v Dolním Dvořišti.
Fronty zde bývají nekonečné a čekání na natankování se může protáhnout i na hodinu. Doporučujeme proto tankovat s předstihem, abyste neztráceli drahocenný čas dovolené ve frontě s desítkami dalších aut.
Pro milovníky průzračné vody
Proč právě Attersee? Odpověď je jednoduchá. Průzračnost. Podle průvodců jde o jezero s nejčistší vodou v regionu. Pokud toužíte po mořské atmosféře s tyrkysovými odstíny, ale nechce se vám cestovat přehnaně daleko na jih, Attersee vám ho spolehlivě vynahradí.
Skvělým místem pro celodenní relaxaci je pláž Freibadeanlage Litzlberg. Vstup je zdarma, zaplatíte pouze za parkovné. Potkáte tu lidi všech generací, od místních Rakušanů po české turisty. Překvapilo mě, jak aktivně tu lidé tráví čas. Hrají plážový volejbal, kopají si s míčem a z dřevěných mol neustále skáčou do vody.
Náš recept na dokonalý den je prostý: deka, hromada dobrot, slunění na trávě a občasné tempo v příjemně osvěžující vodě. Pokud si chcete zážitek vylepšit, můžete si půjčit také paddleboard.
Na něm doplavte kousek dál od břehu a ocitnete se uprostřed té nejzářivější tyrkysové. V areálu funguje samopůjčovna přes aplikaci, ale paddleboardy bývají vypůjčené dlouho dopředu. Chce to myslet na rezervaci s předstihem.
Na co v Rakousku nezapomenout
Rakousko má svá specifika, která vás mohou zaskočit. Třeba taková otevírací doba obchodů s potravinami. V neděli mají obchody zavřeno a v sobotu končí většinou v 18:00. Proto nespoléhejte na to, že si večer nakoupíte suroviny na kempingovou večeři.
Zachránit vás mohou jen vybrané čerpací stanice s prodejnami Spar, které mívají otevřeno do 22:00, ale výběr je tam logicky omezenější.
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Tyrkysové jezero Faaker See je parádním letním klenotem Rakouska
Kempů je kolem Attersee spousta, ale má to jeden velký háček, bez rezervace dlouho dopředu nemáte šanci. Než jsme do Rakouska vyrazili, žila jsem v naivní představě, že stačí pár dní před odjezdem obepsat pár míst nebo prostě přijet „na blind“. Přesně tak nám to totiž předtím prošlo ve Slovinsku (i když pravda, tehdy byl začátek června).
Když jsem ale začala volit termíny do rezervačních systémů, docela mi zatrnulo. Obsazeno. Všude plno až do konce srpna. Jeden kemp za druhým hlásil vyprodáno a my už se pomalu začali loučit s výletem. V Rakousku totiž nemůžete situaci zachránit tím, že to s autem zapíchnete někde na parkovišti nebo na louce. Spaní nadivoko se tu přísně hlídá a hodně draze pokutuje.
Z této rezervační beznaděje nás nakonec vysvobodil e-mail jednoho kempů: místo mají! Kemp měl hned přes silnici vlastní malou plážičku, která nám naservírovala až kýčovitě krásný růžový západ slunce.
A jak to bylo s tou naplněnou kapacitou? Zjistili jsme, že online systém ji jen tak zhruba odhaduje. V reálu se tu na žádné čáry ani vyhrazené parcely nehraje. Lidé se stany, osobáky i karavany se prostě rozloží tam, kde je zrovna napadne, a vládne tu slušný organický chaos.
Třeba jedna jihočeská dvojice nedostatek kempingových míst vyřešila tak, že auto zaparkovala podélně přes plochu, kam by se jinak vešla další tři. A čtvrté potenciální místo suverénně zabrali kempingovým stolkem a židličkami.
Mlžné Wolfgangsee a kouzelná stezka Bürglstein
Druhý den nás sice přivítal déšť, ale u sousedního jezera Wolfgangsee to mělo své kouzlo. Ponuré počasí paradoxně zvýraznilo neuvěřitelnou barvu vody. Naším cílem byla stezka Bürglstein, která se vine okolo kopce Bürgl přímo na břehu jezera.
Jde o čtyřkilometrovou trasu s mírným převýšením. Cesta kombinuje asfalt, lesní pěšiny a unikátní dřevěné lávky vedoucí přímo nad hladinou.
Ke stezce se dostanete buď z městečka Strobl, kde můžete zaparkovat nedaleko hlavní silnice mezi St. Wolfgang a Strobl, nebo od hotelu a kempu Berau, kde se můžete také skvělé najíst v italské restauraci.
Pokud vám zbude čas, Solná komora nabízí další skvosty, jako je vyhlídka Schafberg (1 783 m n. m.). Na vrchol se můžete nechat vyvézt historickou zubačkou a dolů sejít po svých. Panoramatický výhled na Wolfgangsee, Mondsee a Attersee z výšky je podle některých jeden z nejkrásnějších v celém Rakousku.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz