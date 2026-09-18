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Ráj na konci Evropy. Vydejte se do Portugalska i za Eiffelovými poklady

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  8:30
Kdysi dávno, než se v samém závěru středověku smělí mořeplavci začali houfně vydávat přes oceán za objevováním neprobádaných zemí, bylo Portugalsko považováno za konec tehdy známého světa. To ale vůbec neznamenalo, že by se jednalo o nějaký zapadákov, právě naopak.

Díky své výhodné poloze lákalo už odnepaměti nejrůznější národy: bojovali o něj Galové i Keltové, Římané i Maurové. Země obchodovala s Řeky, Kartáginci i Féničany a ti všichni na ní zanechali své stopy. Výsledkem je kraj s jedinečným kouzlem, nevšední kulturou, unikátními pamětihodnostmi a pohodovou atmosférou, jaká se jinde jen tak nevidí.

Pohoda v Lisabonu

Portugalci jsou známí tím, že nikam nespěchají, nestresují se, všechno tu má zkrátka svůj čas. Honit se za něčím je dokonce považováno za neslušné. A tato uvolněná atmosféra vládne i hlavnímu městu, Lisabonu. V pohodovém tempu si tu projděte památky. Třeba Hrad svatého Jiří, který se vypíná na nejvyšším bodě nad městem. Za pár drobných si ho můžete celý projít.

Navštívit můžete také katedrálu Sé zasvěcenou Panně Marii. Stavět se začala ve 12. století a mísí se v ní nejrůznější styly. Projděte si i křivolaké uličky nejromantičtější lisabonské čtvrti Alfama, právě tudy, mezi domky s barevnými fasádami, projíždějí ikonické žluté tramvaje.

Návod, jak poznat Lisabon a užít si ho. Na co pozor a co stojí za navštívení

Procházkou můžete dojít až do vzdálenější čtvrti Belém (jezdí tam však i MHD), kde vás oslní „unescové“ památky – klášter svatého Jeronýma a obranná Belémská věž.

A co potom, k večeru? Nechte se unést kouzlem rušné bohémské čtvrti Bairro Alto. Najdete tam spoustu příjemných barů a hospůdek, kde se hraje fado, čistě portugalský melancholický hudební styl, který se vám zaručeně dostane pod kůži.

Paláce a krásné pláže

K objevování je toho hodně i v okolí Lisabonu, třeba mys Roca, kde je opravdu ten zmiňovaný „konec světa“. Jde totiž o nejzápadnější pevninský výběžek kontinentální Evropy. A stát na 140 metrů vysokém útesu, který strmě spadá do vln Atlantského oceánu, je silný zážitek.

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Prozkoumat můžete také okolí města Sintra, je zapsané v UNESCO a nabízí několik úchvatných staveb, třeba paláce Sintra, Pena, Monserrate či Quinta da Regaleira nebo starobylý maurský hrad.

Anebo byste snad raději k moři? Není problém. Přímo v Lisabonu na pláže sice nenarazíte, o kousek dál, směrem na město Cascais, ovšem ano, jsou rozlehlé, písečné a skvostné. Jen počítejte s trochu chladnější vodou, přece jen je to Atlantik.

Za teplejším koupáním zamiřte na jih, do regionu Algarve, kde kromě sluncem zalitých letovisek najdete i fotogenické útesy, malebný přírodní park Ria Formosa a mys São Vicente s majákem, který je pro změnu nejjihozápadnějším bodem pevninské Evropy.

Památky a slavné víno

Z Lisabonu se dá ale vyrazit i na sever, kde vás čekají další pěkná města plná zajímavostí. V Coimbře můžete obdivovat nejstarší univerzitu v portugalsky mluvícím světě a pěkné svatostánky, kus od města pak i starořímskou osadu Conímbriga.

Dále na sever, při ústí řeky Douro do oceánu, natrefíte na Porto. Město vás nadchne původně románskou katedrálou Sé a dalšími svatostánky, paláci, ale třeba i mosty, jedním z nich je dvouúrovňový Ponte Luís I a dalším Ponte de D. Maria Pia, který byl v době svého dokončení v roce 1877 nejdelším obloukovým mostem na světě.

Žluté tramvaje neodmyslitelně patří k hlavnímu městu. Bez vyhlídkové jízdy nepoznáte pravou tvář Lisabonu.
Nechybělo mnoho. Jen vítězství Féničanů. Po něm se mohl stát pupkem světa a historicky nejvýznamnější metropolí Evropy nikoliv Řím, ale portugalský Lisabon. Byl založen 1 200 let před naším letopočtem.
Na krémové koláčky narazíte v Lisabonu na každém rohu, ty originální a nejlepší mají jen v Belému.
Lisabon je malebná portugalská metropole.
21 fotografií

Oba vám nejspíš budou svou konstrukcí trochu připomínat pařížskou Eiffelovku – a není divu, navrhoval je totiž Gustav Eiffel spolu s kolegou Théophilem Seyrigem.

Porto je ale proslulé hlavně svým vínem – portským, jak jinak. Se skleničkou tohoto rudého likéru v ruce a třeba i s talířkem tradičního sendviče francesinha se sýrem, masem a omáčkou před vámi bude celé vaše portugalské poznávání tak nějak hezčí.

Portugalsko: Tipy na cestování

  • Přímý let z Prahy do Lisabonu trvá asi tři a půl hodiny a palubní lístek vás vyjde od 5 500 Kč. Zhruba o tisícovku více zaplatíte za letenku do Porta, cesta je zhruba o čtvrt hodiny kratší. Podobnou cenu má i letenka do města Faro v Algarve, cesta zabere asi tři hodiny a 40 minut.
  • Portugalsko je členem EU, neplánujete-li zdržet se déle než 90 dní, vystačíte si s občankou. Při pobytu nad 90 dní je potřeba zaregistrovat se na úřadě.
  • V zemi funguje spolehlivá a kvalitní železniční síť, vlakem se dostanete do Sintry, Coimbry, Porta i do regionu Algarve, a využít můžete i dálkové autobusy. Jízdenky na vlak seženete na tomto odkazu, na autobus například na těchto stránkách.
  • Platí se eurem, téměř všude přijímají karty, bankomatů je také dostatek. Ceny jsou podobné jako v ČR, o něco dražší bývá alkohol a jídlo v restauracích. Mluví se portugalsky, v turistických oblastech pochodíte také s angličtinou.

Článek vznikl pro časopis Tina.

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