Radikální zbraně proti turismu. Letoviska bojují o přežití zdražováním i AI

Autor:
Zatímco globální cestovní ruch míří k rekordním 1,8 miliardám příjezdů ročně, populární destinace sahají k opatřením, která by byla ještě před pár lety nemyslitelná. Od zdmi obehnaných výhledů až po umělou inteligenci řídící davy se turistické cíle snaží bránit místní před neustálým tlakem návštěvníků.
Část 1/5
Kvetoucí třešně u jezera Kawaguči v Japonsku (14. dubna 2024)
Japonská hora Fudži (14. dubna 2024)
Jaro v Japonsku. Výhled na tamní nejvyšší horu Fudži překrývají kvetoucí třešně. (10. dubna 2023)
Symbol Japonska. Podzimní výhled na nejvyšší japonskou horu Fudži (3 776 m n.m.), focenou přes jezero Kawaguči. Pro Japonce má sopka Fudži hluboký duchovní a kulturní význam a je považována za posvátné místo.
Yellowstone, USA. Termální prameny jako Grand Prismatic Spring vytvářejí duhové kruhy syté modři, oranžové a žluté. Varující. Pod povrchem tiká supervulkán, nad povrchem se vaří bláto, stoupá pára a bublají gejzíry.
49 fotografií

Japonsko Zrušený festival sakur i fyzické bariéry

Sakury pod horou Fudži stále kvetou, ale úřady v japonské Fudžijošidě zrušily každoroční oslavy, které sem běžně lákají 200 tisíc turistů. Důvodem podle serveru The Japan Times byly stížnosti rezidentů na odpadky, narušování soukromí i turisty vstupující do cizích domů. Je to jasný signál, že trpělivost světa s rekordním náporem cestovatelů končí.

Zrušení festivalu sakur je jen jedním z mnoha kroků. V roce 2024 město Fudžikawagučiko vztyčilo fyzickou bariéru u populárního foto bodu s výhledem na horu Fudži. Turisté zde totiž v honbě za snímkem lezli na střechy a ignorovali bezpečnostní pravidla i ostrahu. Úřady tak musely přejít od proseb k fyzickým překážkám.

V Kjótu, které s davy bojuje dlouhodobě, platí zákaz fotografování gejš a omezení vstupu do vybraných uliček historické čtvrti Gion, píše The Guardian. Město se snaží ochránit každodenní život obyvatel před neustálým tlakem návštěvníků.

Davy a peníze, nebo spořádaná návštěva? Jak se řeší problém jménem overturismus

Technologickou novinkou je nástroj jménem Congestion Forecast, který předpovídá nejlepší časy pro návštěvu památek. Aplikace „Smart Navi“ zase poskytuje aktualizace o hustotě davů v reálném čase. Iniciativa Hidden gems (v překladu Skryté drahokamy) se pak snaží turisty odlákat od slavných chrámů do šesti klidnějších čtvrtí, zatímco služba Hands Free Kyoto ulevuje veřejné dopravě přepravou zavazadel přímo do hotelů.

Na situaci reagují i cestovní kanceláře. Společnost Inside Travel Group záměrně přesouvá pozornost na méně navštěvované regiony Japonska, jako jsou Tojama, Nagoja či Nagasaki. Podle ředitele Tima Oakese je masový turismus jednou z největších hrozeb pro budoucnost cestování. Odvětví se musí naučit směřovat lidi tam, kde o ně stojí, a nikoliv tam, kde je již přeplněno. Ve světě pro to využívají i jiné radikální zbraně.

Vstoupit do diskuse

Nádraží Praha Vršovice

Nejčtenější

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.