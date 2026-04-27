Japonsko Zrušený festival sakur i fyzické bariéry
Sakury pod horou Fudži stále kvetou, ale úřady v japonské Fudžijošidě zrušily každoroční oslavy, které sem běžně lákají 200 tisíc turistů. Důvodem podle serveru The Japan Times byly stížnosti rezidentů na odpadky, narušování soukromí i turisty vstupující do cizích domů. Je to jasný signál, že trpělivost světa s rekordním náporem cestovatelů končí.
Zrušení festivalu sakur je jen jedním z mnoha kroků. V roce 2024 město Fudžikawagučiko vztyčilo fyzickou bariéru u populárního foto bodu s výhledem na horu Fudži. Turisté zde totiž v honbě za snímkem lezli na střechy a ignorovali bezpečnostní pravidla i ostrahu. Úřady tak musely přejít od proseb k fyzickým překážkám.
V Kjótu, které s davy bojuje dlouhodobě, platí zákaz fotografování gejš a omezení vstupu do vybraných uliček historické čtvrti Gion, píše The Guardian. Město se snaží ochránit každodenní život obyvatel před neustálým tlakem návštěvníků.
Davy a peníze, nebo spořádaná návštěva? Jak se řeší problém jménem overturismus
Technologickou novinkou je nástroj jménem Congestion Forecast, který předpovídá nejlepší časy pro návštěvu památek. Aplikace „Smart Navi“ zase poskytuje aktualizace o hustotě davů v reálném čase. Iniciativa Hidden gems (v překladu Skryté drahokamy) se pak snaží turisty odlákat od slavných chrámů do šesti klidnějších čtvrtí, zatímco služba Hands Free Kyoto ulevuje veřejné dopravě přepravou zavazadel přímo do hotelů.
Na situaci reagují i cestovní kanceláře. Společnost Inside Travel Group záměrně přesouvá pozornost na méně navštěvované regiony Japonska, jako jsou Tojama, Nagoja či Nagasaki. Podle ředitele Tima Oakese je masový turismus jednou z největších hrozeb pro budoucnost cestování. Odvětví se musí naučit směřovat lidi tam, kde o ně stojí, a nikoliv tam, kde je již přeplněno. Ve světě pro to využívají i jiné radikální zbraně.