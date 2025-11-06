Prestižní světový portál Timeouttravel vyhlásil devatenáct nejlepších restaurací v Praze a váš Field je na prvním místě. Z toho musíte mít radost…
Z každého ocenění, které je celosvětové, mám velkou radost, protože je to něco jiného než nějaký český průvodce. Na tomhle je vidět, že restaurace je uznávaná i mimo naši republiku. Teď nechci, aby to vyznělo nějak pohrdavě, ale kuchaře zajímá hlavně to nejvyšší ocenění, a to je Michelin. Ale z každé kladné recenze, i když je to jen článek od food bloggera, mám velikou radost. Vždy to nasdílím do skupiny zaměstnanců, aby si to mohli přečíst a viděli, že to, co děláme naplno, dává smysl a sklízí ovoce. Sám vím, že když jsem byl řadový kuchař v různých podnicích, tak mi každá pochvala udělala dobře, že ta píle a tvrdá práce stojí za to.
Mezi chleba jsme dostali krásné kusy šťavnatého hovězího hrudí, k tomu nakládané okurky a zeleninový salát na tácek s legendární hořčicí a byl to opravdu zážitek. Pokud člověk cestuje do New Yorku a má čas, tak bych mu to vřele doporučoval.