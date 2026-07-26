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Pronajali si celý dům na dovolenou. Za příčkou v obýváku objevili majitele

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  4:00
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Irská rodina se těšila na rodinou oslavu a následný odpočinek v domě pronajatém přes Booking.com. Místo odpočinku si ovšem z irského hrabství Wexford odvezla hororový zážitek. Když se večer vrátili na ubytování, našli majitele schovaného za příčkou v obýváku.

Therese si přes Booking.com pronajala celý dům v irském hrabství Wexford pro sebe, partnera a dvě děti, aby měli kde přespat po rodinné oslavě. Pořadu Liveline irské stanice RTÉ řekla, že je majitel při příjezdu přivítal a provedl po domě.

Všimla si přitom, že má v sušičce prádlo, a zeptala se ho, jestli tu bude i po jejich návratu. Podle jejích slov odpověděl, že ne. To ji uklidnilo a s manželem i dětmi vyrazili na oslavu.

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Hlas za příčkou

Když se rodina o několik hodin později vrátila, Therese zaznamenala, že běží pračka. Znejistěla a požádala partnera, ať dům projde.

Až poté, co prohledali celý dům, všimli si v obýváku stěny, která vypadala jako příčka. Therese ji popsala jako velmi tenký kus sádrokartonu přichycený jediným hřebíkem. Když s ním partner pohnul, otevřel se za ním tmavý prostor a odtud se ozvalo: „Hej, hej.“

Partner jí řekl, že za příčkou někdo je. Okamžitě sebrali děti a z domu utekli. „Zesinala jsem hrůzou,“ popsala Therese. Dodala, že děti strnuly na místě a museli je odtamtud doslova odstrkat.

Viděli podle ní jen tmavý otvor a netušili, jak velký prostor se za ním skrývá. Šlo podle ní o nejděsivější okamžik v jejím životě.

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Konfrontace před domem

Therese uvedla, že majitele následně potkala před domem. Podle jejího vylíčení nejprve tvrdil, že se s ní nikdy nesetkal.

Uvedla, že sice chápe, že jde o jeho nemovitost. Zároveň ale dodala, co většina považuje za samozřejmé. Tedy, že když si někdo pronajme celou nemovitost, nepočítá s tím, že se v ní bude majitel během pobytu pohybovat bez předchozí domluvy.

Zážitek se na Therese i její rodině psychicky podepsal a odradil je od toho, aby v nejbližší době uvažovali o dalším pronájmu celé nemovitosti. „Myslím, že od teď budeme radši jezdit do hotelů,“ dodala.

Booking.com nemovitost stáhl z nabídky

Společnost Booking.com serveru The Journal sdělila, že bezpečnost ubytovaných bere vážně. Jakmile se o situaci dozvěděla, zahájila vyšetřování a po dobu prošetřování dům z nabídky stáhla.

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Irská policie uvedla, že k domu v hrabství Wexford vyjela hlídka v neděli 20. července. Policisté ovšem na místě pouze konstatovali, že nic nenasvědčuje spáchání trestného činu.

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Pronajali si celý dům na dovolenou. Za příčkou v obýváku objevili majitele

ilustrační snímek

Irská rodina se těšila na rodinou oslavu a následný odpočinek v domě pronajatém přes Booking.com. Místo odpočinku si ovšem z irského hrabství Wexford odvezla hororový zážitek. Když se večer vrátili...

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