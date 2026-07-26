Therese si přes Booking.com pronajala celý dům v irském hrabství Wexford pro sebe, partnera a dvě děti, aby měli kde přespat po rodinné oslavě. Pořadu Liveline irské stanice RTÉ řekla, že je majitel při příjezdu přivítal a provedl po domě.
Všimla si přitom, že má v sušičce prádlo, a zeptala se ho, jestli tu bude i po jejich návratu. Podle jejích slov odpověděl, že ne. To ji uklidnilo a s manželem i dětmi vyrazili na oslavu.
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Hlas za příčkou
Když se rodina o několik hodin později vrátila, Therese zaznamenala, že běží pračka. Znejistěla a požádala partnera, ať dům projde.
Až poté, co prohledali celý dům, všimli si v obýváku stěny, která vypadala jako příčka. Therese ji popsala jako velmi tenký kus sádrokartonu přichycený jediným hřebíkem. Když s ním partner pohnul, otevřel se za ním tmavý prostor a odtud se ozvalo: „Hej, hej.“
Partner jí řekl, že za příčkou někdo je. Okamžitě sebrali děti a z domu utekli. „Zesinala jsem hrůzou,“ popsala Therese. Dodala, že děti strnuly na místě a museli je odtamtud doslova odstrkat.
Viděli podle ní jen tmavý otvor a netušili, jak velký prostor se za ním skrývá. Šlo podle ní o nejděsivější okamžik v jejím životě.
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Konfrontace před domem
Therese uvedla, že majitele následně potkala před domem. Podle jejího vylíčení nejprve tvrdil, že se s ní nikdy nesetkal.
Uvedla, že sice chápe, že jde o jeho nemovitost. Zároveň ale dodala, co většina považuje za samozřejmé. Tedy, že když si někdo pronajme celou nemovitost, nepočítá s tím, že se v ní bude majitel během pobytu pohybovat bez předchozí domluvy.
Zážitek se na Therese i její rodině psychicky podepsal a odradil je od toho, aby v nejbližší době uvažovali o dalším pronájmu celé nemovitosti. „Myslím, že od teď budeme radši jezdit do hotelů,“ dodala.
Booking.com nemovitost stáhl z nabídky
Společnost Booking.com serveru The Journal sdělila, že bezpečnost ubytovaných bere vážně. Jakmile se o situaci dozvěděla, zahájila vyšetřování a po dobu prošetřování dům z nabídky stáhla.
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Irská policie uvedla, že k domu v hrabství Wexford vyjela hlídka v neděli 20. července. Policisté ovšem na místě pouze konstatovali, že nic nenasvědčuje spáchání trestného činu.