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O touze pochopit svět i selhání systému. Přeletím Annapurnu v balonu, říká Juračka

Lubor Černohlávek
  20:00

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Petr Jan Juračka | foto: Marian Vaňáč

Touha vidět a alespoň trochu pochopit svět kolem sebe je nakažlivá a její šíření jsem přijal za svoje životní poslání. A mám to štěstí, že mohu přírodu poznávat jako přírodovědec s mikroskopem i jako lezec, potápěč, vodák, turista nebo cyklista. V poslední době ji čím dál častěji pozoruji také z koše horkovzdušného balonu, říká přírodovědec, fotograf a popularizátor vědy RNDr. Petr Jan Juračka.

Petr Jan Juračka objevuje modrou planetu optikou přírodovědce. Ať už v kapce vody pod mikroskopem, při létání s dronem nad velrybami v Antarktidě, při pozorování žiraf v africké savaně nebo focení nepopsaných druhů orchidejí v jihoamerickém pralese. Je rovněž tvůrcem internetového přírodovědného seriálu Doteky planety.

Jste více přírodovědcem, nebo spíše fotografem a cestovatelem, který s dronem létá od nejvyšší hory Afriky až po amazonský prales?
Ono to vše tak trochu souvisí, protože společným jmenovatelem je příroda, respektive přírodní vědy. Na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy mám už pět let výjimku, kdy nejsem vědecký pracovník, ale mohu se věnovat popularizaci vědy. Pro takový druh komunikace je nezbytné pocházet z vědeckého prostředí a pracovat v něm alespoň na částečný úvazek. Na druhou stranu je dobré z toho vykročit a mít nadhled. U mne už to nebylo udržitelné, protože čím větší byl můj popularizační výkon, tím méně jsem se věnoval samotné vědě. Takže teď už nejsem formálně vědecký pracovník, ale přírodovědcem zůstávám.

Fotografie z třetího výškového tábora na Manáslu se dostala na obálku amerického časopisu National Geographic, což se mi podařilo jako druhému Čechovi v historii.

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O touze pochopit svět i selhání systému. Přeletím Annapurnu v balonu, říká Juračka

Premium
Petr Jan Juračka

Touha vidět a alespoň trochu pochopit svět kolem sebe je nakažlivá a její šíření jsem přijal za svoje životní poslání. A mám to štěstí, že mohu přírodu poznávat jako přírodovědec s mikroskopem i jako...

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