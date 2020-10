VIDEO: Thajská kavárna vaří kávu podle originálního receptu už 114 let

Obchod s názvem The Tia Yong Lii shop se nachází v thajské provincii Pathum Thani, která sousedí s Bangkokem. Provincie se nachází v povodí řeky Chao Phraya s mnoha kanály a pomerančovými plantážemi.

V této oblasti se vždy pohybovaly stovky obchodníků a právě jim začala kavárna nabízet horké i ledové nápoje už v devadesátých letech devatenáctého století. A dodnes vydržela na stejném místě. Akorát obchodníky nahradili v moderní době turisté, cyklisté a místní obyvatelé, kteří si vyrazili na procházky v okolí kanálů.

Současný majitel, šedesátiletý Ananchai Teeralapsuwon, převzal kavárnu od svých předků. Svůj den začíná stejně jako jeho předchůdci: každé ráno praží nad rozpálenými uhlíky zrnka kávy robusty. Za půl hodiny začíná být ve vzduchu cítit omamná vůně kávy.

Jeden z nejoblíbenějších nápojů se jmenuje Nhor Kao, v překladu Dvoje ústa. Jde o originální mix kávy, čaje a kondenzovaného mléka a cukru. A záleží jenom na vás, zda si vyberete horkou, nebo studenou variantu nápoje. Obvyklá cena nápojů se pohybuje mezi 10–15 bahty (8–12 korun).

Ananchai tvrdí, že jím používaná kávová zrna pocházejí z Thajska, stejně jako ostatní suroviny, které v kavárně uvidíte. Základem jeho úspěchu jsou původní originální recepty, které získal od předchůdců a které ani v nejmenším nezměnil. Stejná dokonce zůstává i původní cena nápojů.

„Byla to moje povinnost, převzít otcovu práci až do té doby, dokud to mé tělo vydrží,“ řekl Ananchai místním novinářům. Cenu prý změní až v té době, kdy mu jeho příjmy už neumožní komfortní život tak jako dosud.

Podobně jako mnoho současných živnostníků a řemeslníků po celém světě ani on si není jistý, zda rodinnou tradici od něj převezmou i jeho potomci. „Mají mnohem lepší vyhlídky na život,“ říká.