Největší přílivy a odlivy světa. Takové přírodní úkazy jen tak neuvidíte

Část 1/6

Řeka, co teče zpět k pramenům

Východočínská Čchien-tchang má rozsáhlé povodí a je velmi mohutná, průtok má asi desetkrát větší než naše Labe u Děčína. Ale tím se od ostatních velkých řek v Číně vlastně tolik neliší. Přesto je součástí jednoho přírodního zázraku. Její unikátnost se projevuje až v samém finále, kdy se po 460 kilometrech délky toku vlévá do Východočínského moře.

Záliv Chang-čou, do kterého ústí, má totiž široce rozprostřený profil dna a nízkých břehů. Což laicky řečeno usnadňuje příliv a znesnadňuje odliv. Jak to vypadá v praxi, to nejlépe posoudíte, když se tu vyskytnete v ten správný čas, tedy během přílivu.

Při výběru termínu si dávejte pozor na tzv. superúplněk. Letos nastane 8. října. Při něm je přílivová vlna výrazně mohutnější, a sledování přírodního dramatu se snadno může změnit v tragédii.

V ústí řeky se totiž zvedne přílivová vlna, která v celé šíři postupuje zálivem „dovnitř“ řeky. Její proud se tím naprosto obrátí a začne téct do vnitrozemí. V postupně se zužujícím profilu koryta pak řeka míří nazpět k pramenům, za bouřlivého hukotu, v podobě až dvoumetrové přílivové vlny. Dostat se těm postupujícím vlnám do cesty se silně nedoporučuje, obrácený proud dosahuje rychlosti dvaceti kilometrů v hodině. Pokud by vás schvátily vlny, mohli byste procitnout na úplně jiném místě.