Teče vám do bot? To už k posezení ve White Cross u nábřeží Temže patří

Vymlouvat se na to, že jste museli zůstat s přáteli v hospodě o něco déle, protože vám plány narušila nenadálá průtrž mračen, potažmo závěje napadeného sněhu, je už trochu laciné. Zvlášť když vám tuhle omluvenku nepotvrdí předpověď počasí. Alibi, jaké k prodlouženému posezení v krčmě poskytuje podnik White Cross, je ovšem neprůstřelné.

Stylová hospůdka, přesněji řečeno typický pub z londýnského předměstí, se totiž může pochlubit neobvyklou přírodní senzací. Ze které plynou velmi pravidelná a předem plánovatelná „zdržení“, jež vám navíc ochotně každý potvrdí. Patří k největším lákadlům tohoto podniku.

White Cross se totiž nachází v Richmondu – přibližně třináct kilometrů od londýnského Charing Cross – a stojí na nábřeží řeky Temže. Jejíž hladina volně kolísá s přílivem a odlivem. Aby dvakrát až čtyřikrát do měsíce tuhle hospodu, její předzahrádku, zaplavila voda zcela.

Tak trochu jiná náplavka? Richmond, který „stojí na vodě“ je s rytmem řeky Temže sžitý.

Tehdy se s tím už nedá nic dělat, musíte si dát další rundu a počkat, než opadne voda. Pokud máte tu smůlu – anebo to štěstí – že se právě nacházíte uvnitř, domů se včas nejspíš nedostanete. Leda byste se smáčeli až nad kolena, což asi není žádoucí.

Tahle předem očekávatelná záplava přitom vlastní provoz nikterak nenarušuje a činí pohostinské zařízení velmi vyhledávanou regionální atrakcí. Jen málokde se vám totiž stane, že by vám doslova teklo do bot a bylo to přitom tak příjemné.

Velká voda není problém

Maximální vzdutí hladiny Temže, dané slapovými jevy, činí na nábřeží v Richmondu 4,5 metru.

Přírodní katastrofa, povodně a záplavy? Kdepak, takhle nerozumně se tu chová řeka Temže dvakrát do měsíce.

Když tohle maximum přijde, ta kdesi pod zábradlím ve vydlážděném korytě líně tekoucí řeka se stane docela slušným „živlem“. Vystoupá až nad úroveň nábřeží a zvolna se přelije přes venkovní posezení White Cross.

Hosté se nějaké katastrofy obávat nemusí, naopak, mohou si užívat to příjemné šplouchání. Navíc většinou je té vody jen trochu.

Strach nemusí mít ani o to, že snad zůstanou „na suchu“. Objednávky od stolů k baru stačí odesílat přes mobilní aplikaci On Tap, a obsluha v gumácích se už postará o jejich doručení. Kdybyste náhodou sami potřebovali, gumáky tu zdarma zapůjčí i vám. Zákazníci o to ale zájem příliš nejeví, a možnost vyhecovat se vzájemně k brodění docela vítají.

Podnik White Cross si vystavěl reputaci na tom, že si otvírací dobu nenechá diktovat velkou vodou. A uspěl.

Ve White Cross si hodně zakládají na tom, že jim velká voda náladu nezkazí. Podnik tu v rytmu přílivů a odlivů funguje vlastně už od roku 1780, a za tu dobu se zde změnilo jen málo. Na své si tu přijdou milovníci typických londýnských specialit, čerstvých rybích chuťovek i pint piva značky Young’s Original, které tu čepují už 155 let. Kromě pravidelné záplavy se podnik pyšní těmi údajně nejhezčími výhledy na západy slunce nad řekou.

V době přílivu, který zprostředkovává celý ten mokrý zážitek, tu bývá až neobvykle živo. Pokud se o něj nechcete připravit, zařiďte si rezervaci předem, ať vám to potěšení z posezení v Temži neuplave.