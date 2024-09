Komolíte cizí jména na cestách? S výslovností vám pomůže speciální překladač

Nemusíte se jmenovat řekněme třeba Jiřina Řeřichová nebo Čeněk Čtvrtek, aby vaše jméno a příjmení vyvolalo v cizině rozpaky. Zrovna tak se do úzkých můžete dostat vy sami, když se budete pokoušet správně vyslovit jméno někoho jiného. Jak asi odtušíte, neustále komolit jméno zahraniční kolegyně, kamaráda nebo hostitele, to zkrátka vzájemné pohodě neprospívá.

Kvůli předcházení takovým nemilým situacím a trapasům, které ze zkreslování a špatné výslovnosti jmen plynou, pak vystavěla svou reputaci webová stránka Forvo. Sloužit má tak, že když si nejste s nějakým jménem a jeho podáním úplně jistí, naťukáte ho sem a poslechnete si od rodilého mluvčího, jak to má znít správně.

Určitě to není ta nejzásadnější stránka pro cestovatele na internetu, ale užitečná být umí. Protože jak se vlastně vyslovuje thajské jméno Aroon, finská Janne, nebo portugalský Francisco, to na první dobrou ne každý zvládne.

Navíc právě z databáze zmíněného překladače teď vzešla data pro zajímavou analýzu, která dokazuje, že jména jsou ve světě nejčastěji komolena a vyslovována špatně.

Čeština mezi nimi vyloženě nerezonuje – nejvyhledávanějším českým jménem, na jehož výslovnost si zadalo dotaz 36 tisíc uživatelů překladače, zní Michal – ale i tak výstupy pobaví. Mohou rovněž posloužit jako jisté upokojení, že v tom nejste sami, když vám v zahraničí náhodou nemohou přijít na jméno.

Irský smolař na prvním místě

Největším, ba přímo univerzálním smolařem, je totiž Sean z Irska. Jeho jméno by se správně mělo vyslovovat přibližně jako „šan“, ale anglicky hovořící svět jej neúprosně nazývá „šón“. A nelichotí mu ani to, že mu španělsky hovořící budou říkat po písmenech doslovně „sean“, zatímco Francouzi „šen“.

Na správnou výslovnost irského jména Sean bylo v internetovém překladači za poslední rok vzneseno přes milion dotazů.

Vybrat pro potomka hezké české jméno může předznamenat i to, jak těžce se jednou bude v zahraničí potýkat s jeho překrucováním.

Další takovou smolařkou je anglická Anne. Asi by očekávala, že ji lidé v zahraničí budou oslovovat jako „En“, ale Francouzi na ni volají „An“, Nizozemci „Ane“, zatímco třeba Norové, Turci a Němci u jejího jména zdůrazňují ono zdvojené písmeno a říkají ji „An-ne“. Poptávku po správné výslovnosti tohoto překrásného jména si v překladači zadalo 343 tisíc lidí.

Trable podle vše mají i portugalští nositelé jména Francisco. Správně by to mělo znít „Franciško“, nicméně Španělé dávají přednost „Francisko“, Italové „Frencisko“ a Francouzi si dávají záležet na drnčivém měkčení písmene r. To, jak správně oslovit portugalského Francisca, zatím poptávalo 635 tisíc lidí.

Záludnosti Španělska, Francie a Irska

Ke jménům, která nám zase tak mimořádná nepřijdou, je však třeba připočítat i ta méně obvyklá. Řekové například trpí tím, jak zbytek světa vyslovuje jméno jejich klasika filozofie, Platóna. Místo rozvážně znějícího „Pla-ton“ se ve světě více užívá „Plej-to“, „Plato“ nebo „Pláton“.

Vyloženě do úzkých pak dostává své okolí hrdý nositel baskického jména Xuxa. Vyslovuje se to „Šu-ša“, ale více než 800 tisíc lidí si to raději předem ověřilo v překladači.

Zjevně tak velkou neznámou jsou pro zbytek světa španělská jména jako Guillermo, Estrella či Jullio. Zdvojená písmena zkrátka nerodilé řečníky matou. Zrovna tak vynechané slabiky a nosové samohlásky ztěžují vyslovení francouzských jmen Guillaume, Michelle, Jacqueline. A úplně samostatnou kapitolou jsou pak další vlastní jména irská: Saoirse, Siobhan, Éire, Niamh, Aisling či Ciara.

Pokud si s nimi tedy nejste jistí, a chystáte se někoho z nich oslovit, poslechněte si to pro jistotu nejprve v nějakém překladači. Třeba vám pak potěšení oslovení tu snahu oplatí.