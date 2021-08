Pomáhat dálkovým turistům je ve světě běžné. Češi se to stále učí

Přátelská místa na stezkách Via Czechia Snahou zlepšit situaci pro pohraniční putování pěšky, na kole nebo v zimě na lyžích je iniciativa „Přátelská místa“. Jde o výzvu k akci a vytvoření databáze míst přátelských pro turisty a poutníky, které leží v blízkosti dálkových turistických a poutních tras Via Czechia. Značka „přátelské místo“ by rovněž měla zlepšit povědomí o dálkovém putování a vícedenní turistice a podpořit putující nejenom na těchto našich nejdelších turistických a poutních stezkách. Iniciativa směřuje i ke státním institucím, aby se o tento způsob pohybu a pobytu v přírodě začaly více zajímat. Za relativně malý peníz tady lze docílit obrovského zlepšení, dovést k pohybu a dobrodružné turistice děti a mládež, udělat něco pro jejich zdraví a posílit odolnost populace, otužování a zdravý životní styl. Zároveň díky užšímu propojení s místními můžete na pouti potkat spoustou zajímavých lidí - jsou to lidé, kteří žijí v horách a mají k místu silný vztah, sdílejí jeho osudy a velmi dobře znají okolí. Mohou tak nejenom pomoci, ale i poradit nebo se od nich dozvíte zajímavé příběhy. Zapojit se může každý podle svých možností a chuti - někdo třeba tím, že nabídne kus louky k přespání pod stanem, jiný třeba již zmiňovanou vodu, majitelé penzionu mohou přijít s možností slevy, obce mohou opravit studánku nebo zřídit veřejně přístupnou studnu. Iniciativa je otevřená nejenom jednotlivcům, ale i obcím, informačním centrům, turistickým kioskům, kempům, penzionům nebo horským chatám. Tvůrci systému Via Czechia už při plánování tras mysleli na praktické věci. Důležité nástupní body jsou dobře dostupné veřejnou dopravou a trasy jsou vedené i s ohledem například na možnost nákupu potravin. Všechny pěší etapy (je jich celkem 47 na Severní stezce a 44 na Jižní stezce) jsou naplánované tak, aby každý den končil v místě, kde se dá ubytovat pod střechou vytipovaného a k poutníkům přívětivého penzionu nebo horské chaty. Jsou to místa, kde vás ubytují byť jen na jednu noc a u mnoha z těchto míst si můžete postavit stan. Veškeré důležité body na trasách najdete na webu www.viaczechia.cz volně ke stažení v podobě podrobného itineráře tras, který je postupně aktualizován. Každý zájemce o zapojení do databáze přátelských míst může tvůrce projektu Via Czechia oslovit na emailu info@viaczechia.cz a popsat co nabízí, následně bude takové místo zařazeno do itineráře aby se o něm mohli všichni dozvědět. Na webu je rovněž možné stáhnout logo, které můžete umístit na svůj web, vstupní dveře do restaurace nebo třeba na plot. Co konkrétně může Přátelské místo nabídnout? Možnostem nápomoci se meze nekladou, vše vychází z principu usnadnit a zpříjemnit vícedenní putování. pitná voda - opravená a kontrolovaná studánka, někdy stačí složit pár lahví s kohoutkovou vodou za plot u cesty kudy trasa vede, případně instalovat kanystr s kohoutkem, třeba i s kasičkou na drobné. uskladnění potravin - u dlouhých přechodů mimo civilizaci přijde vhod možnost poslat si někam balíček s jídlem. Takto mohou fungovat i pošty, ale ty zdaleka nenajdete všude. bivak a stanování - máte-li pozemek u trasy, louku nebo velkou zahradu, můžete nabídnout bezpečné místo pro bivak, přespání v zahradní chatce nebo pod přístřeškem. stanování u penzionů - některé penziony a horské chaty umožňují stanování a přidat se mohou další. přístřešky - obce, spolky nebo majitelé lesů mohou pomoci s postavěním přístřešku umožňujícího nocování nebo odpočinek na cestě nabídka slev pro poutníky (ubytování, strava) ze strany ubytovatelů nebo tzv. „poutnická menu“ u restaurací či kiosků. servis a opravy bicyklů nebo koloběžek, zřízení kiosků pro opravu svépomocí převoz zavazadel - ne každý je tak fit, že může nést těžký batoh, transport bagáže mezi nocležišti není zatím u nás běžná služba, na mnoha místech v zahraničí ale funguje. dobití mobilu, krmivo pro psa … a jistě vás napadnou i další možnosti.