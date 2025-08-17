Na té ženské něco není v pořádku! Z výrazu paní, která chodila uklízet do mého apartmánu, bylo jasné, že si na mě udělala tenhle názor.
Když mě poprvé zastihla v poledne na terase s notebookem, omlouvala se, že ruší, a rychle odběhla se slovy, že poklidí později.
Když se totéž opakovalo za dva dny v pozdním odpoledni, viděla jsem v jejích očích zděšení – opět špatná doba, ta divná bába zase pracuje.
S překvapením zjistíme, že většina lidí se na dovolené práci věnuje, protože sami chtějí. Není to tak, že by každé ráno měli v poště pět úkolů od šéfa a v mobilu pět hovorů od klientů.