Počet obyvatel Indie přesahuje počet obyvatel celé Evropy téměř dvojnásobně. Už jen z toho se dá odvodit, že tím nejobávanějším datem v kalendáři na celém světě bude ve skutečnosti 8. srpna. Triskaidekafobie, tedy strach z třináctky, se jich netýká. Zato datum 8. srpna u ne zrovna mála z nich vyvolává pořádný stres.
Proč? Odpovědí je Šani, zvaný Šani Dév nebo též Šani Mahárádž. Mocné božstvo, zosobňující v hinduistické astrologii planetu Saturn a vyjádřené magickou číslicí, osmičkou. Šani je, Indové snad prominou, něco jako mystická účetní kontrola, nejvyšší auditor vesmírné spravedlnosti. Nikdy se nemýlí, vyžaduje disciplínu, je přísný. Pokud jste někdy ukročili vedle a učinili něco nehezkého, odplata totiž nemusí přijít hned. Šani si dává na čas. Ale jeho karmické tresty pak stojí ta to.
Zpravidla se nevraživost tohoto božstva projevuje ve dnech spojených s číslicí osm, takže datum 8. srpna, tedy zdvojené osmičky, je v hinduistickém pojetí vnímáno jako den velkého zúčtování. Ten den nemusí být sám o sobě nutně špatný, když si jste jistí, že jste nic špatného neučinili. Jen tedy jestli to velké božstvo vidí stejně jako vy.
K 8. srpnu si tedy Indové zpravidla nechystají velké plány, nečiní důležitá životní rozhodnutí a snaží se působit spíše nenápadně. Například pomáhají charitě, protože věří, že by tím mohli u nejvyššího auditora nabrat plusové body.