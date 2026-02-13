Neděste se pátku třináctého. Tato data ve světě nahání strach mnohem víc

Radomír Dohnal
Je tam! V kalendáři ho sledujete s obavami, co jste načali list nového týdne. Možná se k němu se strachem den po dni blížíte ještě déle. Řeč je samozřejmě o pátku, na který připadlo datum s číslovkou třináct. Ve skutečnosti se pověrami o neštěstí zatěžovat nemusíte. Ve světě platí za prokleté jiné dny.
Část 1/4
Také nevesele září páteční třináctka ve vašem kalendáři? Nic si z toho nedělejte. Kdyby se síly pověr měly odvíjet od toho, kolik lidí jim věří, tím opravdu smolným dnem by byl 8. srpen.
Dopustili jste se nepravosti? Pokud jste nakloněni hinduistickému vnímání světa, karmická odplata může přijít 8. srpna. Nejspíš vás za trest rozbolí zuby moudrosti, osmičky.
O rozporech mezi Čínou a Indií by se dalo psát dlouho, ale vyzdvihneme jen jeden kulturní rozdíl. Indové osmičku neradi, Číňané ji naopak zbožňují a považují za velmi šťastnou. Například zahájení olympiády v Pekingu bylo naplánováno 8. 8. 2008 v 8:08 večer. Kolik si asi Indové odnesli medailí?
Krátký úvod do dárkové etikety v Japonsku: Ten nejhorší dárek pro postarší pověrčivou dámu je hřeben na vlasy. Ten se nazývá „kushi“. Domyšleno do důsledků, je to spojení devítky a čtyřky. V podstatě jí tím přejete smrt v agónii.
Jako bonusová zajímavost pro fajnšmekry. Úterý třináctého připadá pouze na měsíce, které začínají ve čtvrtek. Takže nemusíte dlouho listovat v kalendáři, abyste poznali, kdy Řekové nebudou dobře naložení.
5 fotografií

Počet obyvatel Indie přesahuje počet obyvatel celé Evropy téměř dvojnásobně. Už jen z toho se dá odvodit, že tím nejobávanějším datem v kalendáři na celém světě bude ve skutečnosti 8. srpna. Triskaidekafobie, tedy strach z třináctky, se jich netýká. Zato datum 8. srpna u ne zrovna mála z nich vyvolává pořádný stres.

Proč? Odpovědí je Šani, zvaný Šani Dév nebo též Šani Mahárádž. Mocné božstvo, zosobňující v hinduistické astrologii planetu Saturn a vyjádřené magickou číslicí, osmičkou. Šani je, Indové snad prominou, něco jako mystická účetní kontrola, nejvyšší auditor vesmírné spravedlnosti. Nikdy se nemýlí, vyžaduje disciplínu, je přísný. Pokud jste někdy ukročili vedle a učinili něco nehezkého, odplata totiž nemusí přijít hned. Šani si dává na čas. Ale jeho karmické tresty pak stojí ta to.

Panická hrůza z jehel i ztráty penisu. Studie odhalují fobie různých národů

Zpravidla se nevraživost tohoto božstva projevuje ve dnech spojených s číslicí osm, takže datum 8. srpna, tedy zdvojené osmičky, je v hinduistickém pojetí vnímáno jako den velkého zúčtování. Ten den nemusí být sám o sobě nutně špatný, když si jste jistí, že jste nic špatného neučinili. Jen tedy jestli to velké božstvo vidí stejně jako vy.

K 8. srpnu si tedy Indové zpravidla nechystají velké plány, nečiní důležitá životní rozhodnutí a snaží se působit spíše nenápadně. Například pomáhají charitě, protože věří, že by tím mohli u nejvyššího auditora nabrat plusové body.



Vstoupit do diskuse
Témata: Smrt, pověra, Indie

Nádraží Praha Vršovice

Nejčtenější

Od jedničky po čtyřku. Zavzpomínejte na putování československými hospodami

Zatímco dnešní svět drží suchý únor, v někdejším Československu byla návštěva...

Zatímco dnešní svět drží suchý únor, v někdejším Československu byla návštěva restaurace a posezení u piva samozřejmostí v každém měsíci. Starší ročníky si jistě vybaví dělení restauračních zařízení...

Mluví se tu česky, ale Česko to není. Příběh zapomenuté vesnice v Rumunsku

Banát, historický region v Rumunsku, kde už více než 200 let žije česká...

V rumunských kopcích nad řekou Dunaj, daleko od hlavních cest, leží vesnice Svatá Helena s přibližně dvěma stovkami obyvatel, kteří na vás nepromluví jinak než česky. Obec založená v roce 1824 je...

Hora, kterou nemáte vidět. Zapovězený Laojun je nejmystičtějším místem Číny

Dvoutisíciletá historie, posvátné místo taoismu a alespoň podle Číňanů ta...

Dvoutisíciletá historie, posvátné místo taoismu a alespoň podle Číňanů ta nejmystičtější hora na celé Zemi. Laojun, přezdívaná Slavná hora pod nebem, je místem, které většině zahraničních turistů...

Horská atmosféra za Prahou. Vydejte se přes zimní brdské Baby i Babky

Na Malou Babku chodí výletníků méně. Přesto tam také najdou vrcholovou knihu.

Již více než jedno století jsou Brdy eldorádem pro trampy, tuláky a aktivní turisty, co obují pohorky bez ohledu na počasí. Ani my nezůstaneme pozadu. A bohatě si užijeme tamní přitažlivá místa,...

Obchody, které vás dostanou do kolen. Bulharský fenomén konce socialismu

Klek shopy (neboli „squat shopy“) jsou malé, ikonické obchody v bulharské...

Potřebujete cigarety, pivo nebo svačinku? Žádný problém. Jen se k prodavači, který má oči v úrovni hydrantu, musíte předklonit. Anebo si rovnou dřepnout. Klek-šopy, jimiž byla kdysi proslavená Sofie,...

Neděste se pátku třináctého. Tato data ve světě nahání strach mnohem víc

Také nevesele září páteční třináctka ve vašem kalendáři? Nic si z toho...

Je tam! V kalendáři ho sledujete s obavami, co jste načali list nového týdne. Možná se k němu se strachem den po dni blížíte ještě déle. Řeč je samozřejmě o pátku, na který připadlo datum s číslovkou...

13. února 2026

Retro atmosféra se snobskou klientelou. Tak skutečně vypadá Cortina d’Ampezzo

Hlavní nákupní třída Corso Italia v alpském středisku Cortina d’Ampezzo

Do horského městečka na severu italského regionu Benátsko se v únoru upírá pozornost sportovních fanoušků z celého světa. Právě Cortina d’Ampezzo totiž spolu s Milánem hostí vrcholnou událost sezony,...

12. února 2026  8:30

Obchody, které vás dostanou do kolen. Bulharský fenomén konce socialismu

Klek shopy (neboli „squat shopy“) jsou malé, ikonické obchody v bulharské...

Potřebujete cigarety, pivo nebo svačinku? Žádný problém. Jen se k prodavači, který má oči v úrovni hydrantu, musíte předklonit. Anebo si rovnou dřepnout. Klek-šopy, jimiž byla kdysi proslavená Sofie,...

12. února 2026

Gastro průvodce Vídní. Ochutnejte zákonem chráněný řízek a myši na talíři

Katedrála svatého Štěpána ve Vídni je jedna z nejvýznamnějších rakouských...

Vídeň každý rok vyhlašuje hlavní turistické téma. Letošní je zasvěcené jídlu, vídeňské kuchyni a jejím specialitám. Vydáte se ochutnat sladké pradlenky, klobásu v županu nebo guláš pro kočí?

11. února 2026  8:30

Co dělat v Krkonoších, když hory zahalí mlha? Vrchlabí vás zachrání i v dešti

Ve spolupráci
Aquacentrum Vrchlabí

Krkonoše jsou v plném rozpuku, sbalili jste pohorky, naplánovali hřebenovky, ale ráno vás místo azurové oblohy vítá šedivá deka a vytrvalé mžení? Nezoufejte. Dovolená v horách se nemusí odehrávat jen...

11. února 2026

Tajemství slzící Madony z Alp: Zjevení v La Salette předpovědělo zkázu i naději

Socha Panny Marie z La Salette

Byl to den, který navždy změnil dějiny mariánských zjevení. Vysoko ve francouzských Alpách se dvěma chudým dětem zjevila postava, která ustavičně plakala. Panna Maria z La Salette nepřinesla jen...

11. února 2026

Ostrovy Francie, to není jen Korsika. Perly pohodové dovolené leží při pobřeží

Nejkrásnější ostrovy Francie? Ony mají kromě Korsiky i nějaké další? Ano, a to...

Nejkrásnější ostrovy Francie? Ony mají kromě Korsiky i nějaké další? Ano, a to si ani nemusíme vypomáhat zámořskými departmenty. Ostrůvků při pobřeží Atlantiku a ve Středozemním moři mají totiž...

11. února 2026

Od súku k oceánu přes poušť a velehory. Kontrasty Maroka hrají všemi barvami

Páteří Maroka je pohoří Velký Atlas. Tento obrovský horský masiv odděluje...

Páteří Maroka je pohoří Velký Atlas. Tento obrovský horský masiv odděluje zelený sever od pouštního jihu a s nadsázkou tak lze říct, že přes Velký Atlas se v Maroku nepřejíždí mezi krajinami, ale...

10. února 2026  8:30

Trenčín zahájí rok Evropského hlavního města kultury více než stovkou akcí

Ve spolupráci
Archiv Trenčín 2026

Takovou energii slovenský Trenčín ještě nezažil. Na tři dny se totiž promění v město, ve kterém se kultura odehrává doslova na každém rohu: v ulicích, parcích, galeriích, na hradě, v klubech a...

10. února 2026

Zdolal nejvyšší horu Antarktidy i jižní pól. Výkaly si nesete, letí do Chile, líčí Čech

Premium
Ostravák Petr Górecki zdolal nejvyšší horu Antarktidy i Jižní pól.

Ostravák Petr Górecki procestoval už 189 nezávislých území světa včetně Antarktidy. Tam během jedné výpravy zdolal nejvyšší horu kontinentu a následně došel pěšky na jižní pól. Čekaly ho mráz, vítr,...

10. února 2026

Povinné volby i jiný přístup k migrantům. Co vše je u protinožců obráceně

Premium
Jak se australský přístup k přistěhovalcům liší od přístupu Evropské unie? Co...

Jak se australský přístup k přistěhovalcům liší od přístupu Evropské unie? Co plyne z toho, že je tu volební účast povinná, a v čem spočívá odkaz původních Austrálců neboli Aboridžinců, který britští...

9. února 2026

Šnorchlování se žraloky a čokoládové hory. Dejte zimě vale a objevte Filipíny

Filipíny mají páté nejdelší pobřeží na světě.

Kam se schovat před třeskutými mrazy? Filipínské ostrovy a město Cebu nabízejí ideální místo pro zimní dovolenou, kde si připomenete krásy letních měsíců. A navíc můžete zažít opravdové tropy bez...

9. února 2026  8:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.