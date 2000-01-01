Žebříček nejlepších pláží celého světa a „top ten“ nejlepších pláží Evropy se obvykle dost výrazně liší. Letos se ale slušně překrývá, dobrou polovinu ze světové desítky nejlepších pláží totiž najdete v Evropě. Hned dvě leží na řecké Krétě, další v Sardinii. A za tou údajně nejlepší se můžete vypravit do Portugalska.
Každý rok zasednou chytré hlavy z cestovatelských magazínů, aby vyhodnotily statisíce recenzí, jež za sebou zanechali turisté na cestovatelském webu TripAdvisor. Výsledek? Vyhodnocení těch nejlepších pláží pro letošní rok. Objevte s námi tato nádherná místa, kde se zaručeně splní vaše plány o dokonalé dovolené u moře.
U splněných snů, respektive na pláži Praia da Falésia v portugalském Algarve, taky začneme. Šestikilometrový pás zlatavého písku lemovaný oranžově vybarvenými vápencovými útesy vytváří jedno z nejpůsobivějších pobřežních panoramat v Evropě. A též na světě.
Jemný písek, narůžovělý nádech pobřeží, mělké prohřáté laguny. Dvojkou evropského i světového žebříčku je krétská Elafonissi. Snad je to díky pozvolnému vstupu do vody nebo těm exotickým barvám. Každopádně patří k nejfotografovanějším plážím v celém Řecku.
Ve světovém i evropském formátu se hned za Elafonissi objevuje další zázrak z Kréty, fenomenální laguna Balos. Odlehlá pláž nabízí křišťálově čistou tyrkysovou vodu doprovázenou bílým pískem. Celé místo přitom působí až nadpozemským klidem.
Teprve kolem čtvrtého místa vykoukne v seznamu nejlepších pláží pro rok 2026 vzdálené zámoří. Přesněji řečeno jde o izolovanou pláž Isla Pasion na severu stejnojmenného ostrůvku v mexickém Cozumelu. Co je tu k vidění? Prostě pohádková exotika.
To, že ve světovém žebříčku nebude chybět Aruba, se tak nějak rozumí samo sebou. Eagle Beach, nejširší pláž Aruby, známá pro svůj bělostný písek, křišťálově čistou vodu a ikonické stromy fofoti zprohýbané větrem, do top desítky rozhodně patří.
Z Karibiku teď zaskočíme zase zpátky do Středozemního moře. Ale tu změnu možná ani nepostřehnete. Do sardinské La Pelosa se totiž zamilujete úplně stejně. I proto, že díky zdejší barvě moře a jemnému písku bývá často přirovnávána k plážím v Karibiku.
Časy, kdy žebříček nejlepších pláží světa vyplňovala prakticky jen Asie, zřejmě pominuly. V první desítce se prosadila vlastně jen jediná - slavná Banánová pláž z thajského Phuketu. Lidé v poslední době oceňují spíše originalitu a klid. A asijské pláže byly v posledních letech spíše přeplněné a hlučné.
Můžete s tím nesouhlasit, ale to je asi tak všechno, co se s tím dá dělat. Sardinská Cala Goloritzé prostě boduje. Přírodní pláž chráněná dramatickými vápencovými útesy je sice dostupná jen pěšky nebo lodí, ale právě to jí pomáhá zachovat si její nedotčenou atmosféru.
Americká jednička je ve světě až devátá. Jde o pláž v kalifornském San Diegu zvanou La Jolla Cove. Její zátočina s křišťálově čistou vodou je známá nejen svou klidnou hladinou, ale také tím, že se tu občas vyvalují lachtani. Turisté si zde váží toho, že pláž je skvělá nejen pro lenošení, ale i pro plavání a potápění.
Světovou desítku uzavírá jihoafrická Boulders Beach. Unikátní je už jen tím, že prostor ke koupání tu budete sdílet s tučňáky. Možnost pozorovat je a fotografovat, to je servis, který vám jinde prostě nenabídnou.
S nejrůznějšími ohromujícími žebříčky, které jsou vystavěny na základě recenzí turistů, se přirozeně pojí určitá zkreslení, chyby a nedostatky. S pochvalnými recenzemi je extrémně vysoko například řazena islandská Reynisfjara, černá pláž s výhledem na čedičové masivy. Jak asi tušíte, ke koupání moc není.
Na australské Manly Beach nechybí z klasického plážového zázemí nic. Od Sydney je to sem přitom jen kousek. Její umístění na dvanácté příčce světového žebříčku je poněkud sporné, protože se překrývá s nedaleko ležící Shelly Beach, ale pozornost si zaslouží.
A hurá zpět do Evropy. Respektive na španělskou Mallorcu, kde už se na vás těší Playa de Muro. Dlouhá prostorná pláž s pozvolným vstupem do moře je ideální zejména pro rodiny s dětmi. Nabízí velmi kvalitní zázemí, restaurace i vodní sporty.
Pokračovat můžete na Palombaggia, která patří k nejkrásnějším plážím Korsiky. Nabízí jemný světlý písek a průzračně modré moře. A zdejší vzduch voní smolou a pryskyřicí díky charakteristickým borovicím, jež poskytují příjemný stín a dotvářejí zdejší středomořskou kulisu.
Pláž pro ty, kteří vědí. Tak se dá popsat Fteri z řecké Kefalonie. Mimořádné místo si zachovává klidnou a téměř panenskou atmosféru. Patří k tomu romantické bílé útesy, průzračná voda. A obecně též menší množství návštěvníků. To vše z ní dělá ideální místo pro ty, kdo hledají ticho a soukromí.
Na co se zapomnělo? Pokud bychom chtěli počítat nejlepší pláže až do první dvacítky, určitě by v žebříčku nechyběly řecké Falassarna a Paleokastritsa nebo havajská Poipu či floridská Clearwater. Ale jak uvidíte, nejlepší nakonec budou ty, na kterých si dovolenou snů užijete vy sami.
