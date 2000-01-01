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Do nitra portugalského pohoří Serra da Estrela se nemálo turistů vydává kvůli Covão dos Conchos. Jezeru, které na první pohled vypadá, jako by voda z jeho hladiny odtékala rovnou do nitra Země. Zdání ovšem klame. Za poněkud bizarní podívanou se skrývá inženýrský trik z poloviny minulého století.
Autor: submechanophobia
Leží vysoko v pohoří v portugalském pohoří Serra da Estrela, na území obce Seia nedaleko horské vesnice Sabugueiro. A přestože není poutním místem, míří k Covão dos Conchos celá procesí turistů. Jezero, které není jezerem, umí přitahovat pozornost. Nejen svou tajemnou dírou uprostřed hladiny.
Autor: Profimedia.cz
To jezero je sice „umělou nádrží“, člověk ji však úplně od základů nevybudoval. Covão dos Conchos původně vznikla jako tzv. bacia de sobreescavação glaciária, tedy pánev vzniklá ledovcovým přehloubením. Proláklina v terénu se zaplnila vodou.
Autor: Sara Jaques, Creative Commons
Napojit ji na hydroenergetickou soustavu se podařilo portugalským inženýrům až v roce 1955. Vodní dílo tu bylo vytvořeno jako součást rozsáhlejšího plánu na využití energetického potenciálu vod v Serra da Estrela.
Autor: Profimedia.cz
Přehrada to není velká. Samotná malá hráz je z betonu a žuly, měří přibližně 4,6 metru na výšku. Z technické dokumentace i z informačních cedulí vyčteme, že její koruna má kolem 48 metrů a užitný objem nádrže činí asi 120 tisíc kubických metrů vody.
Autor: Profimedia.cz
Význam Covão dos Conchos však nespočívá nutně jen ve velikosti nádrže, nýbrž v tom, že zachycenou vodu převádí z jednoho povodí do druhého. Což nás dostává přímo k jeho největší atrakci – záhadně vypadající díře na hladině, do níž nenávratně a bez ustání mizí voda.
Autor: Sara Jaques, Creative Commons
Ten podivný nálevkovitý vtok (přepad), přes který se může voda vlévat a přetékat dovnitř ze všech stran, je napojený na šachtu a potrubí. A voda, která zmizí v betonovém hrdle, je odtud odváděna tunelem dlouhým 1 519 metrů směrem k nádrži Lagoa Comprida.
Autor: JC Ferreira - Fotografia, Creative Commons
Nádrž Lagoa Comprida je mimochodem zásobována ještě jedním takovým zatrubněným systémem. Z nádrže Covão do Meio do ní vodu přivádí tunel dlouhý dokonce 2 354 metrů.
Autor: Paulo Valdivieso, Creative Commons
Covão dos Conchos však přitahuje pozornost víc. Už proto, že přes Lagoa Comprida převádí vodu z horské řeky Ribeira das Naves do jiného povodí. Celé pohoří Serra da Estrela v sobě ukrývá složitou síť přehrad, jezů, kanálů, tunelů, tlakových potrubí a elektráren, budovanou ve 20. století.
Autor: Profimedia.cz
Jezero Lagoa Comprida představuje jeden z klíčových zásobníků celé soustavy. Ovšem její povodí by samo neposkytovalo všechnu vodu využívanou v dalších elektrárnách. Inženýři proto přivedli vodu také z okolních vysoko položených pánví, mimo jiné právě z Covão dos Conchos a Covão do Meio.
Autor: jfcfar, Creative Commons
Je to vlastně fascinující inženýrský počin, protože se tu právě po těch malých dílcích, drobnějších vodních dílech a podpůrných stavbách, stalo „velkou vodní elektrárnou“ jedno celé pohoří.
Autor: Profimedia.cz
Po desetiletí bylo Covão dos Conchos i se svým trychtýřem známé hlavně místním. Zlom nastal až kolem roku 2016, kdy portugalská televize RTP přišla s reportáží o „probouraném“ jezeře. Když se k tomu přidaly záběry z dronu a rozšířily se na internetu, vznikla z toho učiněná virální senzace.
Autor: larahcv, Creative Commons
Senzace, po které zahraniční turisté začali pátrat, byť to obnášelo výpravu do nitra portugalských hor. Od přehrady Lagoa Comprida je to sem osm kilometrů. Není to úplně zničující túra, jen výšlap krajinou, kterou kdysi formoval ledovec.
Autor: Profimedia.cz
V zimě je celý ten „fenomén“ o cosi méně fenomenální.
Autor: JC Ferreira - Fotografia, Creative Commons
Díra v jezeře není bez konce. Ústí přibližně o 1,6 kilometru dál.
Autor: PauloSeia, Creative Commons
Na fotografiích je dobře vidět, že se na hraně a vnitřku trychtýře usadily mechy, řasy a další vegetace, takže geometricky přesná stavba postupně splývá s okolím. O to záhadněji pak působí. Ale ne dlouho.
Autor: PaulaCHP, Creative Commons
Ve skutečnosti je na ní tajemného jen málo. Není to propast vysávající jezero. Je to „jen“ pozoruhodný inženýrský počin, který umožňuje vodě mezi údolími překonat hranici povodí. Ale jinak je tu, v končinách náhorních plošin i sevřených údolí, hezky.
Autor: Profimedia.cz