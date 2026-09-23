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Kam mizí voda z Covão dos Conchos? Portugalská „černá díra“ klame tělem

Radomír Dohnal
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Do nitra portugalského pohoří Serra da Estrela se nemálo turistů vydává kvůli... Leží vysoko v pohoří v portugalském pohoří Serra da Estrela, na území obce Seia... To jezero je sice „umělou nádrží“, člověk ji však úplně od základů nevybudoval.... Napojit ji na hydroenergetickou soustavu se podařilo portugalským inženýrům až... Přehrada to není velká. Samotná malá hráz je z betonu a žuly, měří přibližně... Ve srovnání s klasickými přehradami je to tedy opravdu drobná stavba. Význam Cov&#227;o dos Conchos však nespočívá nutně jen ve velikosti nádrže,... Ten podivný nálevkovitý vtok (přepad), přes který se může voda vlévat a... Nádrž Lagoa Comprida je mimochodem zásobována ještě jedním takovým zatrubněným... Cov&#227;o dos Conchos však přitahuje pozornost víc. Už proto, že přes Lagoa... Jezero Lagoa Comprida představuje jeden z klíčových zásobníků celé soustavy.... Je to vlastně fascinující inženýrský počin, protože se tu právě po těch malých...
Do nitra portugalského pohoří Serra da Estrela se nemálo turistů vydává kvůli Covão dos Conchos. Jezeru, které na první pohled vypadá, jako by voda z jeho hladiny odtékala rovnou do nitra Země. Zdání ovšem klame. Za poněkud bizarní podívanou se skrývá inženýrský trik z poloviny minulého století.

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