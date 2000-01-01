Turisté obdivují kamenné domy v Piódão a mají pocit, že už viděli to nejlepší z portugalských hor. Jenže stačí ujít pár kilometrů a objeví místo, které vypadá jako scenérie z fantasy filmu. Malá vesnice Foz d’Égua je jedním z nejkrásnějších koutů regionu Serra do Açor.
Je to o tom pomyslném krůčku navíc. Většina zahraničních turistů, kteří dorazí do Piódão, populární horské vesnice v portugalském pohoří Serra do Açor, se už cítí být v cíli. Opájí se výhledy do údolí, pochutnávají si na zdejších sýrařských specialitách. Přitom netuší, že to nejlepší leží jen kousek odtud.
Ona tolik vychvalovaná vesnice Piódão, která nechybí v žádném z průvodců po portugalském vnitrozemí, totiž není jen cílem, ale výchozím bodem mnoha dalších tras. A jedna z nich vede až do Foz d’Égua, přibližně tři kilometry vzdálené osady, která svým pohádkovým vzhledem překonává i Piódão.
Když podstoupíte tu třičtvrtěhodinovou zacházku do Foz d’Égua, litovat nebudete. Je totiž jedním z nejmalebnějších míst celého regionu. Říct, že připomíná scenérie z fantasy filmu, není přeháněním. Jako novozélandský Hobitín skutečně trochu vypadá.
Domky, vystavěné z tmavé lámané břidlice, zde vyrůstají přímo ze svahu a splývají s okolní krajinou. Takto se tu stavělo ve 12. a 13. století. V Portugalsku postupně vzniklo sedmadvacet takových Aldeias do Xisto, břidlicových vesnic, ale prakticky jen Foz d’Égua „setrvala v minulosti“.
Patří k těm, které si svou původní atmosféru uchovaly nejlépe. Jak se jí podařilo uchovat si svou autentickou krásu? Vlastně šťastně nešťastnou náhodou. Z kraje 20. století totiž lidé kvůli ekonomické situaci odešli. Domy z kamene ale odolaly hlodání zubu času a nezestárly.
V portugalštině to slůvko „foz“ znamená ústí nebo též soutok řek. O kamenné osadě to prozrazuje mnohé. Foz d’Égua leží na soutoku dvou potoků. Jeden se jmenuje Ribeira de Piódão a druhý Ribeira de Chãs d’Égua. Jejich vody se tu setkávají a dělají místo ještě o něco krásnějším.
Terasovité uspořádání vesnice vytváří dojem, že domy vyrůstají jeden nad druhým jako stupně kamenných schodů. Každá úroveň nabízí trochu jiný pohled na údolí pod sebou a trochu jinou kulisu šumící vody.
Na první pohled vás zaujme dvojice mostů, které překlenují potoky protínající vesnici. A vy můžete dlouze dumat nad tím, které ze zdejších zákoutí vám přijde romantičtější. Vaše chuť zůstat už navždy tady se přitom zmenšovat nebude. Už kvůli malému jezírku.
Ono jezírko u soutoku je totiž ke koupání a doprovází ho zdejší říční pláž. Ať už se tu smočíte ve vodě nebo se jen natáhnete na trávu, abyste dívali do mraků, budete mít pocit, že vám nic v životě neschází. Je tu ticho a klid. Čas tu plyne stejně pomalu jako voda v potoce.
O Foz d’Égua se nehovoří jen jako o portugalském Hobitínu, ale také někdy jako o vesnici Indiana Jonese. Důvodem je nebezpečně vypadající dřevěný visutý most, který se klene nad údolím. Přestože se po něm dnes už z bezpečnostních důvodů nechodí, jeho silueta dodává místu nádech dobrodružství.
Jen kousek od vesnice se nachází několik vodopádů, které patří k přírodním pokladům regionu. Nejznámější z nich je Fraga da Pena, téměř dvacet metrů vysoký vodopád ukrytý v lese. Jeho hukot kontrastuje s poklidnou atmosférou horské vesnice.
Okolní krajina je plná lesů, horských potoků a úzkých stezek v soutěskách. Některé vedou přes staré kamenné mosty a stáčí se podél vody, která po staletí formovala malá údolí. Pro milovníky pomalého cestování je to ideální místo k toulání bez pevného harmonogramu.
Oblast kolem Foz d’Égua je bohatá i na prehistorii. Na velkých blocích břidlice zde archeologové objevili stovky rytin z období neolitu až pozdní doby bronzové. Spirálové motivy vytesané do kamene připomínají, že lidem se tu líbilo už od pravěku.
Rozsáhlý projekt restrukturalizace a obnovy venkova sem život navrátil. Vesnička navázala na přetrženou nit své existence a dokázala se nezměnit. Dnes se sem cestovatelé vydávají především kvůli klidu a autentické atmosféře. Tedy především ti, kteří vědí, že cesta za zážitky nekončí v Piódão.
