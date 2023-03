Polský Krkonošský národní park zvýšil vstupné, v Česku se stále neplatí

Jednodenní vstupné do Polského Krkonošského národního parku (Karkonoski Park Narodowy, KPN) stálo osm zlotých (asi čtyřicet korun), třídenní dvacet zlotých (asi sto korun). Od teď stojí jednodenní vstup devět zlotých a třídenní dvacet čtyři.

„Při vstupu do KPN z české strany na pokladny návštěvníci nenarazí, mohou si zakoupit vstupné do KPN elektronicky na adrese https://kpn.eparki.pl/, případně přímo v terénu přes QR kódy, dostupné třeba na rozcestnících, či u pracovníků agentury, která vstupné do polských národních parků vybírá,“ uvedl mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný.

Snížené vstupné platí žáci a studenti, důchodci, hendikepovaní lidé a vojáci z povolání. Děti ve věku do sedmi let vstupné platit nemusí. Kompletní ceník vstupného do KPN lze najít na webu.

„Na rozdíl od polských národních parků, kde návštěvníci vstupné platí už téměř třicet let, na území českých národních parků vstupné vybírat možné není. Neumožňuje to platná legislativa. Přesto průzkumy veřejného mínění, které Správa KRNAP na toto téma nechala zpracovat, ukazují, že návštěvníci by zpoplatnění vstupu na území národního parku podpořili,“ uvedl Drahný. S potenciálním zavedením vstupného do KRNAP ve výši třiceti korun na osobu a den by podle něj souhlasily téměř dvě třetiny návštěvníků.

„Podpora vstupného roste nejen s věkem, ale také s frekvencí návštěv. Tedy čím častěji a déle lidé do Krkonoš jezdí, tím jsou ochotnější za vstup do národního parku platit. Turisté procházející po hřebenové Cestě česko-polského přátelství vstupné do KPN neplatí vzhledem k přeshraničnímu charakteru cesty,“ uvedl Drahný.

KRNAP se i s ochranným pásmem rozkládá na padesáti pěti tisících hektarech na území okresů Trutnov, Semily a Jablonec nad Nisou. Společně s polským národním parkem tvoří největší chráněnou přírodní oblast ve střední Evropě. Krkonošský národní park byl založen v roce 1963 a je nejstarším národním parkem v Česku.