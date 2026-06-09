Rozlehlé a spíše nížinné Polsko protkává bezpočet vodácky nenáročných řek a říček s čistou vodou a množstvím tábořišť. Pro dovolenou na vodě je tedy z čeho vybírat. My vyrazili na sever do Pomořského vojvodství, kde pramení 238 kilometrů dlouhá řeka Brda, jejíž tok se klikatí překvapivě jižním směrem do vnitrozemí, aby se za městem Bydhošť (polsky Bydgoszcz) vlil do Visly.
Jedinečné vodní dílo z konce 18. století bylo postaveno Prusy za pouhé dva roky a při práci na něm zahynuly dva tisíce dělníků.