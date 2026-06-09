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Parádní vodácký zážitek. Spluli jsme polskou Brdu, kde s pádlem začínal i papež

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Bydhošť zaujme směsí staré a moderní architektury a také vodními cestami, které se proplétají jeho malebným centrem. | foto: pro iDNES.cz / Jan Hocek

Jan Hocek
Polské řeky sice nejsou pro české vodáky úplnou neznámou, nicméně prostoru pro objevování s pádlem v ruce nabízí země našich severních sousedů stále přehršel. My vám představíme jeden z nejkrásnějších a nejoblíbenějších vodních toků Polska. Řeka Brda nadchne svou pestrostí a divokostí okolní přírody. Přitom ji zvládnou i méně zkušení pádleři.

Rozlehlé a spíše nížinné Polsko protkává bezpočet vodácky nenáročných řek a říček s čistou vodou a množstvím tábořišť. Pro dovolenou na vodě je tedy z čeho vybírat. My vyrazili na sever do Pomořského vojvodství, kde pramení 238 kilometrů dlouhá řeka Brda, jejíž tok se klikatí překvapivě jižním směrem do vnitrozemí, aby se za městem Bydhošť (polsky Bydgoszcz) vlil do Visly.

Jedinečné vodní dílo z konce 18. století bylo postaveno Prusy za pouhé dva roky a při práci na něm zahynuly dva tisíce dělníků.

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