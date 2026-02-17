Sud nebo úl, tak nazývají místní věznici, která se nachází přímo v historickém centru Toruně. Dvacet metrů vysoká budova v novogotickém stylu je na seznamu městských památek a je jedinečná svým kruhovým půdorysem. Tvar vycházel z vězeňské koncepce anglického právníka Jeremyho Benthama, který doporučoval budovat vězení s jedním centrálním pozorovacím stanovištěm, odkud by bylo vidět na vězeňské cely ze všech úhlů.
Další zvíře – osel – už tak roztomilý není, je totiž replikou kovového mučicího nástroje. Stojí na křižovatce ulic Szeroka a Żeglarska, na místě, kde dříve probíhaly výkony tělesných trestů.