Věznice v sudu a perníkový chodník slávy. Co skrývá skvost na mapě Polska

Premium

Fotogalerie 20

Nádherné panorama středověké Toruně vynikne při nočních plavbách na řece Visle. | foto: Toruńscy Flisacy

Pavla Apostolaki
  20:00
Toruň přitahuje svou krásou turisty z celého světa. V roce 1997 byla zapsána na seznam světového dědictví UNESCO a kromě nejznámějších památek tu najdete mnoho skrytých atraktivních míst. Řadí se k nim třeba perníkový chodník slávy, boží trubka, mučicí osel nebo věž, kde si otestujete svou bezúhonnost.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Sud nebo úl, tak nazývají místní věznici, která se nachází přímo v historickém centru Toruně. Dvacet metrů vysoká budova v novogotickém stylu je na seznamu městských památek a je jedinečná svým kruhovým půdorysem. Tvar vycházel z vězeňské koncepce anglického právníka Jeremyho Benthama, který doporučoval budovat vězení s jedním centrálním pozorovacím stanovištěm, odkud by bylo vidět na vězeňské cely ze všech úhlů.

Další zvíře – osel – už tak roztomilý není, je totiž replikou kovového mučicího nástroje. Stojí na křižovatce ulic Szeroka a Żeglarska, na místě, kde dříve probíhaly výkony tělesných trestů.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Nádraží Praha Vršovice

Nejčtenější

KVÍZ: Lehčí už to být nemůže. Vyznáte se na slepé mapě Evropy?

Ilustrační snímek

Evropa se může zdát známá, ale poznali byste ji i na slepé mapě? Vyzkoušejte si jednoduchý kvíz a otestujte si, jak dobře znáte evropské státy, moře, ostrovy i zálivy – jednodušší už to být nemůže.

Obchody, které vás dostanou do kolen. Bulharský fenomén konce socialismu

Klek shopy (neboli „squat shopy“) jsou malé, ikonické obchody v bulharské...

Potřebujete cigarety, pivo nebo svačinku? Žádný problém. Jen se k prodavači, který má oči v úrovni hydrantu, musíte předklonit. Anebo si rovnou dřepnout. Klek-šopy, jimiž byla kdysi proslavená Sofie,...

Gastro průvodce Vídní. Ochutnejte zákonem chráněný řízek a myši na talíři

Katedrála svatého Štěpána ve Vídni je jedna z nejvýznamnějších rakouských...

Vídeň každý rok vyhlašuje hlavní turistické téma. Letošní je zasvěcené jídlu, vídeňské kuchyni a jejím specialitám. Vydáte se ochutnat sladké pradlenky, klobásu v županu nebo guláš pro kočí?

Ostrovy Francie, to není jen Korsika. Perly pohodové dovolené leží při pobřeží

Nejkrásnější ostrovy Francie? Ony mají kromě Korsiky i nějaké další? Ano, a to...

Nejkrásnější ostrovy Francie? Ony mají kromě Korsiky i nějaké další? Ano, a to si ani nemusíme vypomáhat zámořskými departmenty. Ostrůvků při pobřeží Atlantiku a ve Středozemním moři mají totiž...

Tajemství slzící Madony z Alp: Zjevení v La Salette předpovědělo zkázu i naději

Socha Panny Marie z La Salette

Byl to den, který navždy změnil dějiny mariánských zjevení. Vysoko ve francouzských Alpách se dvěma chudým dětem zjevila postava, která ustavičně plakala. Panna Maria z La Salette nepřinesla jen...

Věznice v sudu a perníkový chodník slávy. Co skrývá skvost na mapě Polska

Premium
Nádherné panorama středověké Toruně vynikne při nočních plavbách na řece Visle.

Toruň přitahuje svou krásou turisty z celého světa. V roce 1997 byla zapsána na seznam světového dědictví UNESCO a kromě nejznámějších památek tu najdete mnoho skrytých atraktivních míst. Řadí se...

17. února 2026

Zátoka DiCapria a dar pro princeznu. Nejkrásnější thajské pláže vás dostanou

Ko Lipe je jeden z nejmenších obydlených ostrovů v Thajsku – projít ho můžete...

Království jihovýchodní Asie láká turisty hlavně na krásnou přírodu a úchvatné pláže. Ideální sezona je v Thajsku od listopadu do března. S nákupem letenek tedy neotálejte.

17. února 2026

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
Dolní Lipka. Vlevo Ventilovka 431 032, vpravo Němka 555 0153, kterou vlaková...

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

1. září 2021,  aktualizováno  16. 2. 16:27

Machu Picchu pod tlakem. Nové letiště může k památce přivést davy turistů

Machu Picchu. Legendární ruiny inckého města v peruánských Andách. Nacházejí se...

Po desetiletích plánů a sporů se má letos otevřít mezinárodní letiště Chinchero v Peru. Projekt, který zásadně zkrátí cestu k Machu Picchu, vyvolává v regionu silné emoce. Zatímco peruánská vláda...

16. února 2026  8:30

KVÍZ: Lehčí už to být nemůže. Vyznáte se na slepé mapě Evropy?

Ilustrační snímek

Evropa se může zdát známá, ale poznali byste ji i na slepé mapě? Vyzkoušejte si jednoduchý kvíz a otestujte si, jak dobře znáte evropské státy, moře, ostrovy i zálivy – jednodušší už to být nemůže.

vydáno 16. února 2026

Zlatá cesta ke králi. Paříž vystavuje zapomenutý poklad Ludvíka Velikého

Královské koberce Ludvíka XIV. se po 350 letech poprvé představují veřejnosti

Pařížské muzeum Grand Palais hostí výjimečnou výstavu, jaká nemá v historii obdoby. Poprvé se podařilo shromáždit desítky monumentálních koberců, které si nechal utkat francouzský král Ludvík XIV....

15. února 2026  8:30

Sníh a nezlomná důvěra v Alláha. Jak jsme ujeli dva tisíce kilometrů Marokem

Natáčely se zde například filmy Gladiátor, Mumie a Princ z Persie: Písky času....

Maroko je v arabštině nazývané al-Maghrib, tedy západ. Historicky se totiž jedná o nejzápadnější část islámského světa. A tak i když se městy nese pětkrát denně volání k modlitbě, životní rytmus je...

15. února 2026

Od kadidla k plynu a ropě. Omán je turistickým diamantem Blízkého východu

Premium
Mešita sultána Kábúse je hlavní mešitou v sultanátu Omán.

„Otázka jako z televizní soutěže: Jak se jmenuje stát, který od zbytku arabských zemí odděluje poušť Rub al-Chálí a přezdívá se mu Krajina prázdna?“ ptá se Petr Tůma a prozrazuje: „Hraničí se...

14. února 2026

Výstava toalet či vycpané dvouhlavé krávy. Bizáry najdete v muzeích po celém světě

Ačkoliv tu veřejně ukazují špinavé štětky, klidně sem můžete vzít děti. Ne že...

Ačkoliv tu veřejně ukazují špinavé štětky, klidně sem můžete vzít děti. Ne že by se tu nějak bavily, protože Museo dello Spazzacamino v italské Santa Maria Maggiore je zasvěceno kominíkům. Je...

14. února 2026

Dříve bahnitá laguna, kterou zná celý svět. Čarokrásné Benátky vás v zimě oslní

Dříve bahnitá laguna, kterou zná celý svět. Čarokrásné Benátky vás v zimě oslní.

Patří k nejkrásnějším městům na celém světě a prý by je aspoň jednou za život měl vidět každý. Je ale dost možné, že podlehnete jejich kouzlu a jedna návštěva vám nebude stačit.

14. února 2026

Nekoupili jste letenky do Paříže? Přinášíme tipy na Valentýna po Česku

Mělník – místo soutoku dvou našich nejdelších řek a také nejnižší bod na Stezce...

Svátek zamilovaných se blíží a vy jste nestihli zařídit víkend v Paříži ani gondolu v Benátkách? Nevadí. Romantiku, krásné výhledy i kouzelnou atmosféru najdete i pár hodin od domova. Česko nabízí...

13. února 2026  8:30

Poznávejte Broumovsko na kolech! Oblíbené cyklotrasy a tipy na výlety

Ve spolupráci
Ilustrační obrázek

Broumovsko je krajem skalních měst a barokních památek, ale i rájem pro cyklisty. Přinášíme několik nápadů na trasy pro rekreační jezdce i zkušené bikery.

13. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.