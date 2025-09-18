Obří nacistický komplex na výrobu výbušnin a munice neměl v Evropě obdobu

Pavla Apostolaki
Nacisté vybudovali během druhé světové války v okupovaném Polsku několik tajných projektů. Patřila k nim i továrna DAG Fabrik Bromberg na výrobu výbušnin nedaleko Bydhoště. Rozlehlý areál se zachoval a návštěvníci tu objevují dokonale skryté místo, které mělo Hitlerovi pomoci k vítězství.
Prohlídková trasa má skoro dva kilometry a vede i podzemím.

Prohlídková trasa má skoro dva kilometry a vede i podzemím.

Nacisté vybudovali u Bydhoště jeden z největších komplexů na výrobu výbušnin a...
V areálu postupně vyrostlo přes tisíc budov.
Interaktivní expozice seznamuje návštěvníky s výrobou nitroglycerinu.
Továrna DAG Fabrik Bromberg byla jednou z největších zbrojovek třetí říše.
„Stačil jeden chybný krok, jedna jiskra a všechno letělo do povětří. Vzduch tu byl nasycen výbušnými látkami,“ povídá Piotr, průvodce muzea pod širým nebem, a ukazuje na bývalou výrobnu nitroglycerinu. Stojíme v Bydhošťském lese, mezi rozlehlými poli vnitrozemských dun, a v zeleni rozpoznáváme jednotlivé stavby. Začaly zde vznikat od roku 1939 z příkazu OKW, vrchního velitelství wehrmachtu, skoro devět kilometrů od Bydhoště.

Nacisté uprostřed hustých lesů vytvořili jeden z největších a nejmodernějších komplexů na výrobu výbušnin a munice v Evropě, továrnu DAG Fabrik Bromberg. Areál měl rozlohu třiadvacet kilometrů čtverečních a postupně v něm vyrostlo přes tisíc budov (například laboratoře, dílny, elektrárny, hasičské stanice, protiletadlové bunkry, ambulance, administrativní zařízení, strážnice, ubytovací tábory), čtyřicet kilometrů silnic a železničních tratí.

V areálu postupně vyrostlo přes tisíc budov.

„Hlavním produktem a specialitou společnosti byla výroba bezdýmného střelného prachu, nitrocelulózy, nitroglycerinu, trinitrotoluenu a dinitrobenzenu. V provozu se plnily kovové nábojnice střel výbušninami a dělaly letecké bomby, dělostřelecké granáty a prachové náplně,“ vypráví Piotr.

Vzhledem k výrobě trhavin bylo riziko výbuchu vysoké. Proto stavební plány zahrnovaly speciální prostorové uspořádání závodu, jež mělo minimalizovat nebezpečí a následky exploze. Jednotlivé fáze výrobních procesů byly oddělené a nacházely se v malých budovách, které spojovaly tunely. Stavby byly vůči sobě postavené v různých výškách a jejich vchody nebyly umístěny přímo proti sobě. Budovy měly většinou rámovou cihlovou nebo železobetonovou konstrukci a protiexplozivní stěny. Také výrobní linky jely duplicitně, čímž se zvýšila šance na udržení výroby v případě poruch, nehod nebo sabotáží.

Nacisté postavili areál továrny v Bydhošťském lese.

Velký areál podléhal maximálnímu utajení. Silnice, cesty a fasády natřeli Němci zelenou barvou. Střechy všech staveb v areálu pokryli silnou vrstvou zeminy a osázeli vegetací, aby vše splynulo s okolní přírodou a továrna byla pro nepřátelská průzkumná letadla neviditelná. Zhruba tři kilometry od komplexu pak postavili dřevěnou maketu podniku, která měla zmást spojenecké piloty v případě náletu.

Bomby v rukách

Celý provoz měl velké nároky na pracovní sílu, proto sem nacisté dopravili válečné zajatce a nuceně nasazené. Většinu dělníků (přes padesát procent) tvořili Poláci, dále zde pak pracovali Němci (šlo hlavně o kvalifikované dělníky z Říše), Rusové, Češi, Italové, Jugoslávci, Francouzi a Angličané. Byly tu zaměstnány i členky RAD, Říšské pracovní služby a židovské ženy z koncentračního tábora Stutthof. Odhadem v továrně pracovalo pod dohledem německých specialistů třicet až čtyřicet tisíc dělníků. Každý z nich nosil na krku identifikační kovový štítek a musel dodržovat velmi přísná pravidla chování v areálu továrny.

Nádrže naplněné vodou sloužily jako první pomoc při popáleninách zaměstnanců.

Poláci během svého nuceného pobytu v DAG Bromberg zřídili podzemní armádní skupinu a prováděli sabotážní činnost. Shromažďovali zpravodajské informace, získávali tajné dokumenty a technologické údaje, které pak předávali velitelství AK (Armia Krajowa), Domácí armádě (pozn. je to název armády), jež byla dominantním hnutím odporu proti nacistům v okupovaném Polsku.

Vzhledem k vysokému riziku výbuchu, který mohly způsobit jiskry ze strojů, dělali zaměstnanci výbušniny ručně. Kontakt s chemikáliemi (ochranné oděvy měli zřídka k dispozici) ale vedl k otravě s trvalým zdravotním postižením. Prvním příznakem bylo zbarvení kůže a vlasů do žluta, oranžova, červena nebo do hněda. Postižené lidi proto nazývali kanáry, papoušky či kolibříky. Mezi další následky patřilo vypadávání vlasů, vyrážky, zánět sliznic a bolesti na plicích, které doprovázely vysoké horečky. I v tomto stavu museli nemocní pracovat.

Výbušné muzeum

Výroba v DAG Fabrik Bromberg probíhala až do ledna 1945. Teprve několik dní před osvobozením Bydhošti (26. 1.) polskou a Rudou armádou německý personál odvezl či zničil technickou dokumentaci a společně s ředitelem Adolfem Kämpfem se evakuoval do DAG Malchow v Meklenbursku.

Návštěvníci se během prohlídky seznámí také s osudy lidí, kteří v továrně pracovali.

Sovětské vojsko pak fabriku vydrancovalo. Na příkaz Komise pro válečné trofeje Rudé armády odvezlo přibližně v patnácti stech naložených železničních vagónech veškeré technické vybavení do SSSR a prázdné prostory předalo polským úřadům. Ty oblast uzavřely kvůli přísně tajné výrobě výbušnin a chemických produktů, která zde začala probíhat po válce (podnik byl později přeměněn na nový chemický závod Zachem).

Bývalý areál DAG Fabrik Bromberg zůstal obklopen tajemstvím a po celá desetiletí jej tajně prozkoumávali techničtí a vojenští nadšenci. Rostoucí zájem o záhadné stavby spolu s hrozbou jejich demolice přiměl městské úřady k založení muzea Exploseum. Vzniklo před čtrnácti lety a stalo se kotevním bodem Evropské trasy průmyslového dědictví. Časem získalo řadu ocenění a přízeň fanoušků historie druhé světové války a unikátní industriální architektury. Jedná se totiž o jediné místo svého druhu v Evropě.

Nacisté vybudovali u Bydhoště jeden z největších komplexů na výrobu výbušnin a munice v Evropě.
Prohlídková trasa má skoro dva kilometry a vede i podzemím.
V areálu postupně vyrostlo přes tisíc budov.
Interaktivní expozice seznamuje návštěvníky s výrobou nitroglycerinu.
V současnosti se interaktivní a mediální expozice nachází v osmi továrních budovách. Na trase dlouhé skoro dva kilometry tu návštěvníci procházejí podzemními chodbami, tunely, výrobními objekty a poznávají únikové chodby a místa, kde se pracovníci ukrývali před tlakovou vlnou.

Seznámíte se zde s historií a technologií výroby výbušnin, se stroji, zařízeními, s provozem továrny a s osudy lidí, kteří zde pracovali. Uvidíte exponáty věnované chemickým a jaderným zbraním, vyzkoušíte si repliky ochranných oděvů a nakonec si můžete zajít na schůzku s „krotitelem“ nitroglycerinu, s vynálezcem dynamitu Alfredem Nobelem.

Může se hodit

Kromě auta (parking je přímo před hlavním vchodem muzea) a taxi se k Exploseu dostanete z Bydhoště také městskou veřejnou dopravou – autobusem č. 68 E.

Na prohlídku muzea si nechte nejméně dvě hodiny a vezměte si s sebou mikinu či větrovku. V tunelech je chladno a vlhko.

Respektujte všechny zákazy vstupu v areálu a pohybujte se jen po vyznačené trase. V oblasti je spousta míst, kde se můžete propadnout pod zem.

