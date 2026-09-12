Na začátku prohlídky čeká návštěvníky 380 schodů. Když se dostanou dolů, ocitnou se mezi šedými stěnami, které na první pohled připomínají obyčejnou skálu. Ve skutečnosti jde převážně o sůl. Průvodci dokonce návštěvníky vybízejí, aby se o tom přesvědčili vlastním jazykem.
Solný důl Wieliczka leží jihovýchodně od Krakova a dnes představuje směs technické památky, muzea a neobvyklé podzemní atrakce. Denně do něj sestoupí až devět tisíc návštěvníků. Od roku 1978 je zapsán na seznamu světového dědictví UNESCO.
Důl slouží také jako místo pro nejrůznější akce. V jedné z komor se v minulosti uskutečnil dokonce bungee jumping. Došlo zde také na let upoutaným horkovzdušným balonem.