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Solné království pod Krakovem. Unikátní systém chodeb nemá v Evropě obdoby

David Chuchma

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Na začátku prohlídky čeká návštěvníky 380 schodů. Když se dostanou dolů, ocitnou se mezi šedými stěnami, které na první pohled připomínají obyčejnou skálu. Ve skutečnosti jde převážně o sůl. | foto: Profimedia.cz

Jen pár kilometrů od Krakova se pod zemí rozprostírá svět, který nemá v Evropě obdoby. Solný důl Wieliczka fungoval více než 700 let a horníci v něm vyrazili přes 240 kilometrů chodeb. Dnes se místo těžby zaplňuje turisty, kteří sestupují k podzemním kaplím, sochám i sálům vytesaným do soli.

Na začátku prohlídky čeká návštěvníky 380 schodů. Když se dostanou dolů, ocitnou se mezi šedými stěnami, které na první pohled připomínají obyčejnou skálu. Ve skutečnosti jde převážně o sůl. Průvodci dokonce návštěvníky vybízejí, aby se o tom přesvědčili vlastním jazykem.

Solný důl Wieliczka leží jihovýchodně od Krakova a dnes představuje směs technické památky, muzea a neobvyklé podzemní atrakce. Denně do něj sestoupí až devět tisíc návštěvníků. Od roku 1978 je zapsán na seznamu světového dědictví UNESCO.

Důl slouží také jako místo pro nejrůznější akce. V jedné z komor se v minulosti uskutečnil dokonce bungee jumping. Došlo zde také na let upoutaným horkovzdušným balonem.

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