Město králů, jež přežilo válku. Historie Krakova na vás dýchne na každém kroku

Autor:
  8:30
Starobylá metropole Malopolského vojvodství bývala rezidencí polských panovníků i místem jejich posledního odpočinku. Historie na vás v Krakově dýchne snad na každém kroku.
Hlavní náměstí v Krakově

Kromě hradu, jehož historie sahá do 11. století, a katedrály ze 14. století na...
Katedrála na Wawelu, plným názvem Katedrální bazilika svatého Stanislava a...
Katedrála na Wawelu. Krakovská chrámová klenotnice obsahuje cenné liturgické...
Krakova mohyla se tyčí v krakovské čtvrti Podgórze. Údajně se jedná o místo...
17 fotografií

Podle legendy Krakov založil bájný kníže Krak, vládce Poláků, na pahorku Wawel u řeky Visly, kde lstí přemohl draka. Stát se tak mělo během 7. století. Jméno pahorku se dochovalo do dnešních dní a v historii města hrálo a stále hraje důležitou roli. Řeka městem také protéká, více „zrnek pravdy“ ale na pověsti nejspíš nebude... Úrodnou oblast kolem Visly totiž obývaly už dávno před tím keltské kmeny, a jméno tak zřejmě pochází od nich.

Ať už ovšem Krakov založil a pojmenoval kdokoli, nic to nemění na tom, že se z něj během staletí stalo hrdé město překypující památkami, s centrem zapsaným na seznamu UNESCO, město, které je překvapivě dostupné, ať už to posuzujete z hlediska vzdálenosti od naší vlasti či financí. Obojí z něj dělá ideální destinaci, kde si lze užít příjemně jarní prodloužený víkend nebo i dovolenou.

Hrad, dračí sluj a mohyla

To nejlepší na Krakově je skutečnost, že nebyl během druhé světové války zničen. Jeho centrum se středověkou a renesanční architekturou se nám dochovalo téměř ve stejné podobě, jakou mu kdysi vtiskli jeho dávní stavitelé, nedotčené tu zůstaly snad všechny hlavní památky.

Tou „nej“, bez které by Krakov nebyl Krakovem je zmiňovaný pahorek – Wawelské návrší. Naleznete tam středověký královský hrad, katedrálu, kde je pochována řada králů, a na samém úpatí pahorku Dračí jámu, vápencovou jeskyni, v níž se podle pověsti odehrál ten slavný souboj Kraka s drakem.

Detailní průvodce na dovolenou v Polsku. Objevujte pláže, hory i zastávky cestou

No, a když už jsme opět u Kraka, možná by vás zajímalo i místo jeho posledního odpočinku, alespoň to údajné... To ale musíte kousek dál, do čtvrti Podgórze, pěšky necelé čtyři kilometry od Wawelu.

Právě tam se k nebi tyčí Krakova mohyla. Jestli v ní bájný vládce opravdu leží, to se neví, každopádně je z ní ale pěkný výhled.

Po stopách židovské historie

Další historickou perlou je židovská čtvrť Kaziměř, kdysi samostatné město s vlastními hradbami.

Aktuální číslo

Tina

Předplatné můžete objednávat zde

Jejím středobodem bývala ulice Szeroka, kde se dochovala spousta historických budov, od rituální lázně mikve přes kupecké krámky až po synagogy. Jsou tam i „klasické“ kostely, v Kaziměři se židovská a křesťanská kultura vždy prolínaly.

S židovskou historií, tou velmi temnou částí, souvisí také sousední čtvrť Podgórze (ano, ta s Krakovou mohylou). Během druhé světové války tady totiž bylo jedno z největších ghett, v němž se tísnilo šestnáct tisíc lidí. I to je ale krakovská historie, dějiny, které by neměly být zapomenuty.

Naštěstí se i ve zlých dobách dějí dobré věci – v Podgórze měl svou továrnu i jistý obchodník Oskar Schindler, který během druhé světové války zachránil dvanáct set Židů před vyhlazovacím táborem. V továrně dnes sídlí muzeum, v němž se o nacistické okupaci Krakova dozvíte více.

Památky z časů gotiky

Na opačnou stranu od Wawelu, než se prostírá Kaziměř a Podgórze, leží Staré Město pyšnící se spoustou historických skvostů. Hned pod návrším začíná Grodzka ulice, jedna z nejstarších reprezentativních tříd ve městě, která vás zavede na Rynek Główny.

Hlavní krakovské náměstí patří k nejrozlehlejším v Evropě a je „domovem“ dalších pozoruhodných památek – stojí tam kostel Nanebevzetí Panny Marie postavený z červených cihel nebo sedmdesát metrů vysoká radniční věž, jediný pozůstatek radnice z přelomu 13. a 14. století.

Hlavní náměstí v Krakově
Kromě hradu, jehož historie sahá do 11. století, a katedrály ze 14. století na Wawelu najdete i Katedrální muzeum Jana Pavla II., kde jsou k vidění olejomalby, sochy i tapiserie.
Katedrála na Wawelu, plným názvem Katedrální bazilika svatého Stanislava a svatého Václava v Krakově. Co je pro nás chrám svatého Víta, to je pro Poláky tato katedrála. Rozprostírá se na pahorku Wawelu nad Vislou, kde tvoří součást komplexu královského hradu. Wawel se tak podobá našim Hradčanům. Historie krakovské katedrály se začala psát okolo roku 1000. Hlavní chrámová loď reprezentuje gotiku, boční kaple a věže jsou směsí pozdějších stavebních slohů.
Katedrála na Wawelu. Krakovská chrámová klenotnice obsahuje cenné liturgické předměty. Nad západním vstupem do katedrály pak visí tři obří kosti. Stará pověst vypráví, že patří drakovi, který žil ve sluji pod hradem a sužoval město. V reálu se jedná o fosilie mamuta a nosorožce, které doplňuje fragment velrybí čelisti. Kuriózní přírodniny chrání katedrálu před zlými silami. A jakmile spadnou z řetězů na zem, tak zanikne chrám i Krakov.
17 fotografií

Přímo uprostřed se pak nachází Sukiennice, starobylá budova tržnice, která i dnes, staletí od svého vzniku, stále slouží původnímu účelu – zatímco dřív se v ní ale prodávalo sukno, dnes tam seženete šperky, suvenýry a řemeslné zboží.

A abyste měli ty nejvýraznější krakovské památky kompletní, nezapomeňte se ještě zastavit u Barbakánu, krásné gotické brány, která je jednou z mála dochovaných částí někdejšího městského opevnění.

Může se hodit

  • Krakov je snadno dostupný autem. Leží asi dvě hodiny od Ostravy, zhruba tři a půl hodiny od Brna, cesta z Prahy pak trvá kolem pěti hodin.
  • Z větších českých měst se do Krakova dostanete i autobusem nebo vlakem, existuje dokonce i letecké spojení, přímý let z Prahy trvá hodinu a čtvrt, palubní lístek pořídíte od 1 600 Kč.
  • Po Krakově se lze přemisťovat pomocí tramvají a autobusů MHD, jízdenky koupíte v trafikách nebo v automatech na zastávkách (lístek platný dvacet minut vás vyjde asi na 4 PLN, 23 korun; čtyřiadvacetihodinový na 17 PLN, necelých sto korun).
  • Zdejší měnou je polský zlotý (PLN), 1 PLN odpovídá necelým 6 Kč (5,7 Kč), běžně se dá platit kartou. Obvyklé ceny potravin a služeb i jídel v restauracích jsou srovnatelné s těmi českými.

Článek vznikl pro časopis Tina.

Vstoupit do diskuse

Nádraží Praha Vršovice

Nejčtenější

Troufli byste si? Lávka na čínské hoře Chua-šan je nejnebezpečnější na světě

Strmé skály, úzká prkna nad propastí a víra, která žene poutníky vzhůru. Čínská...

Strmé skály, úzká prkna nad propastí a víra, která žene poutníky vzhůru. Čínská hora Chua-šan nabízí jeden z nejnebezpečnějších výstupů světa, kde se mísí adrenalin s tisíciletou tradicí. Odměnou za...

Hnízda neřesti, nahota na prodej. Řada měst je na čtvrtě červených luceren hrdá

Stačí sejít pár kroků stranou z hlavní turistické třídy a nestačíte se divit....

Stačí sejít pár kroků stranou z hlavní turistické třídy a nestačíte se divit. Na nechvalně proslulé čtvrtě červených luceren nenarazíte jen v Amsterdamu, ale ve většině velkých měst Evropy. Někdy ani...

Umění spropitného. Ne všude jsou za něj rádi, poradíme, kde a kolik zaplatit

V italském i francouzském prostředí se ale často stává, že nad rámec tohohle...

Pochutnali jste si, bylo to báječné. Ale teď už je čas zvednout kotvy a vyrazit zase dál. Nervózní tik v oku číšníka, který se staral o váš servis, však naznačuje jakousi nepohodu. Co je špatně?...

Namibijský Sperrgebiet turisty nechce. Bojí se o poklady, prohledá vám dutiny

Je to od vás hezké, že jste sem vážili cestu. Ale dál prosím raději...

Více než sto let leželo toto území mimo mapy běžného světa. Zakázané, hlídané. Opředené legendami o pohádkovém bohatství i jeho nekompromisních strážcích. To místo s vyloučeným vstupem vzniklo jako...

Legendární silnice v Norsku protkaná vodopády. Trollstigen láká i děsí turisty

Legendární norská silnice Trollstigen (Cesta trollů) nabízí dechberoucí...

Legendární norská silnice Trollstigen (Cesta trollů) nabízí dechberoucí výhledy, ostré serpentiny i vodopády padající přímo podél vozovky. Přestože ikonická trasa čelí sesuvům kamení a opakovaným...

Čína láká české podnikatele: Jak získat vízum rychle a bez komplikací

Ve spolupráci
Guangzhou v Číně

Čínská lidová republika patří mezi klíčové obchodní partnery České republiky. Ať už se chystáte na světově proslulý veletrh Canton Fair v Kantonu, plánujete jednání s čínskými partnery nebo cestujete...

15. dubna 2026

Jazyk, který si opravdu zažijete. Proč má smysl vyrazit na jazykový pobyt?

Advertorial
Jazykové pobyty od STUDENT AGENCY v Británii kombinují dopolední školu s...

Naučit se cizí jazyk z učebnice je jedna možnost, ale učit se jej přímo v daném prostředí je efektivnější. Teprve ve chvíli, kdy ho začnete skutečně používat v praxi, začne dávat smysl. Objednat si...

15. dubna 2026

Vojenské objekty jako cíl. Udělejte si výlet na místa, která střežila hranice

Ostraha hranic je nedílnou součástí historie naší země. Jen se v průběhu...

Ostraha hranic je nedílnou součástí historie naší země. Jen se v průběhu staletí měnilo, před kým ji chránit. Zatímco železobetonové pevnosti bránily v průniku nepřátelům zvenčí, pozdější zátarasy a...

15. dubna 2026

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
Lokomotiva T426.003 během zkušební jízdy v obvodu stanice Praha-Zličín

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

1. září 2021,  aktualizováno  14. 4. 18:18

Troufli byste si? Lávka na čínské hoře Chua-šan je nejnebezpečnější na světě

Strmé skály, úzká prkna nad propastí a víra, která žene poutníky vzhůru. Čínská...

Strmé skály, úzká prkna nad propastí a víra, která žene poutníky vzhůru. Čínská hora Chua-šan nabízí jeden z nejnebezpečnějších výstupů světa, kde se mísí adrenalin s tisíciletou tradicí. Odměnou za...

14. dubna 2026

Po stopách mistra Jana. Navštivte Krakovec, kde Hus pobýval před cestou do Kostnice

Premium
Nevelký hrad Krakovec, postavený na konci 14. století, byl ve své době luxusním...

Starobylý Krakovec představuje vrchol naší gotické hradní architektury. Dnes romantická zřícenina byla kdysi posledním útočištěm mistra Jana Husa, který podle některých pramenů kázal v nedalekém...

14. dubna 2026

Asia Express 2026: Kdo vypadnul, kdo se vrátil a kdy sledovat nové díly

Chicas z Asia Expressu vypadly, teď se ale vrací!

Celosvětově úspěšná reality show Asia Express se od února vysílá i v České republice. Cílem účastníků je projet Laos, Kambodžu a Thajsko za jeden dolar denně. Která z devíti dvojic zůstává v soutěži...

13. dubna 2026  11:31

Nejrušnější přechod, čisto bez košů na odpadky. Tak vypadá největší město světa

Se svými obřími rozměry připomíná Tokio spíše obrovské lidské mraveniště, ale...

Se svými obřími rozměry připomíná Tokio spíše obrovské lidské mraveniště, ale když ho začnete objevovat, zjistíte, že je velmi logicky uspořádané a vše tu má své místo. A že se v něm nachází...

13. dubna 2026  8:30

Umění spropitného. Ne všude jsou za něj rádi, poradíme, kde a kolik zaplatit

V italském i francouzském prostředí se ale často stává, že nad rámec tohohle...

Pochutnali jste si, bylo to báječné. Ale teď už je čas zvednout kotvy a vyrazit zase dál. Nervózní tik v oku číšníka, který se staral o váš servis, však naznačuje jakousi nepohodu. Co je špatně?...

13. dubna 2026

Nenechte se zlákat líbivými snímky cestovek. Realita se může dost lišit

Země, kde se rodí všechny banány světa? Kdepak, Nikaragua nabízí mnohem víc. A...

Dáte na první dojem? V tom případě vás mohou líbivé snímky z katalogů zlákat. Realita se od nich však často liší. Romantika u Niagarských vodopádů, mystické místo Stonehenge, důkaz lásky Tádž Mahal...

12. dubna 2026

Vydáváme se na cestu kolem světa. Poradíme, jak plánovat a na co dát pozor

Ikonický pohled na nejvyšší horu Nového Zélandu Mount Cook

Cesta kolem světa nezačíná na letišti, ale dlouho před odletem – plánováním, vyřizováním i hledáním odvahy opustit jistoty. Redaktor iDNES.cz se vydává na několikatýdenní expedici napříč kontinenty a...

12. dubna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.