Vesnice Konotopie v centrálním Polsku má jen asi 120 obyvatel. Přesto se v ní nyní tyčí monument, který svou velikostí překonal mnohem známější světové památky.
Stavba 55 metrů vysoké sochy Panny Marie už byla dokončena a monument nyní čeká na slavnostní vysvěcení, které se uskuteční 15. srpna.
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Nová dominanta má být nejvyšší klasickou sochou Panny Marie v Evropě. Svou výškou překonala také slavnou sochu Krista Spasitele v brazilském Riu de Janeiru, která měří 38,5 metru. Vyšší je i než monument Krista Krále v polském městě Świebodzin, jehož celková výška včetně pahorku dosahuje 52,5 metru.
Stavba začala v březnu loňského roku a během několika měsíců výrazně proměnila podobu dosud nenápadné obce. Zatímco dříve o Konotopii věděli především lidé z okolí, nová socha jí zajistila pozornost médií i veřejnosti.
Výhled na jezera
Monument nemá sloužit pouze jako náboženský symbol. V koruně sochy vznikla také vyhlídková terasa, ze které se návštěvníkům otevře pohled na okolní krajinu plnou jezer a lesů.
Právě spojení poutního místa a turistické atrakce by mohlo do vesnice přivést tisíce návštěvníků. Místní doufají, že se Konotopie postupně promění v cíl výletů a poutí.
Za stavbou stojí místní podnikatel Roman Karkosik a jeho manželka. Pro obyvatele obce bylo zahájení projektu velkým překvapením. „Před rokem, když začala výstavba monumentu Panny Marie, to pro nás bylo obrovské překvapení,“ řekl starosta Konotopie Mieczysław Grębicki. „Nikdo předtím nevěděl, že u nás vyroste tak velká socha.“
Konotopie leží přibližně 45 kilometrů východně od Toruně. Okolní krajina je známá především lesy a jezery, kde se dá v létě koupat. Podle starosty by příliv návštěvníků neměl zdejší prostředí výrazně zatížit.
„Životní prostředí tu není znečištěné. V blízkosti se nenachází žádný průmysl,“ uvedl. „Dá se tu odpočívat, dýchat čerstvý vzduch a koupat se v čisté vodě v jezerech. Určitě to bude velká turistická atrakce.“
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Obří stavba ale vzbudila také kritiku. Někteří lidé se ptají, zda Polsko potřebuje další monumentální náboženskou sochu a jestli obří stavba nenaruší ráz klidné krajiny.
Podpora mezi místními je však podle obyvatel silná. Mnozí věří, že socha přinese vesnici větší pozornost a pomůže rozvoji cestovního ruchu. „Pro obyvatele, místní lidi i všechny věřící je to určitě velmi pozitivní věc,“ uvedl jeden z místních.
Monument už stojí, práce jsou u konce. Nyní zbývá poslední významný okamžik – slavnostní vysvěcení, které je naplánováno na 15. srpna. Teprve potom se ukáže, zda se z obří Panny Marie stane vyhledávaný turistický hit, nebo především nové poutní místo.
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