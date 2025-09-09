Podzimní výlet za hranice. Polsko láká na temnou historii i krásnou přírodu

Miroslava Sloupová
Barevné lesy, ranní mlhy plazící se údolím a k tomu atmosféra dávných příběhů – tak vypadá brzký podzim v polském Dolním Slezsku. Stačí překročit hranice a ocitnete se v kraji, kde romantika zámků střídá drsnou vojenskou historii, ale také moderní atrakce. Polské příhraničí je ideální destinací na víkendový výlet a umí i potěšit. Je blízko, cenově dostupné a přitom překvapivě pestré.
Horskou pevnost Stříbrná hora (Twierdza Srebrna Góra) nechal postavit pruský...

Horskou pevnost Stříbrná hora (Twierdza Srebrna Góra) nechal postavit pruský král Fridrich II. za 1,5 milionu tolarů na konci 18. století jako obranu proti Habsburkům. | foto: Twierdza Srebrna Góra

Centru polského Kladska vévodí historická pevnost (Twierdza Kłodzko), jejíž...
Kladsko ukrývá ve svém centru kostel Nanebevzetí Panny Marie. Nachází se jen...
Most sv. Jana a kostel Panny Marie Růžencové v Kladsku (Kłodzko). Město bylo po...
Na okraji tohoto historického městečka se nachází park miniatur Minieuroland,...
„Wy jesteście z Czech? Piękny kraj!“ – přesně tuto větu uslyšíte v polském příhraničí častěji, než byste čekali. Češi tu mají dobrou pověst a turisté z naší země sem míří ve velkém. Není divu – všude narazíte na nápisy v češtině a průvodci ochotně vysvětlí zajímavosti naším jazykem. Je to proto ideální destinace i pro ty, kteří neovládají cizí řeči, a přesto chtějí zažít jinou kulturu, a to jen pár kilometrů za hranicemi.

Evropa na dlani v Kladsku

Cestu můžete začít ve městě Kladsko (Kłodzko), které je od Prahy vzdálené pouhých 200 kilometrů, tedy asi dvě hodiny cesty autem. Centru vévodí historická pevnost (Twierdza Kłodzko), jejíž historie sahá až do 10. století. Později se stala součástí hraničního opevnění a v moderní historii se zde vyráběly součástky do ponorek či raket. Pevnost využili také filmaři – v 70. letech minulého století zde natáčeli jeden z dílů seriálu Čtyři z tanku a pes.

Polské hrady, zámky a pevnost, které musíte navštívit. K Česku mají blízko

Pod celým areálem je vybudovaný rozsáhlý komplex podzemních chodeb, jejichž délka činí více než 40 kilometrů. O zajímavosti z historie zde není nouze, vše můžete zjistit na běžné i noční komentované prohlídce (cena činí 60 zlotých, tedy zhruba 350 korun).

Už v Kladsku ale zároveň pochopíte, že Polsko je zemí mnoha kontrastů. Na okraji tohoto historického městečka se nachází park miniatur Minieuroland, který nabízí přehlídku nejvýznamnějších polských památek, ale také českých či evropských turistických lákadel. Kromě nich se zde nachází také atrakce pro děti, voliéry s exotickým ptactvem či arboretum.

Horskou pevnost Stříbrná hora (Twierdza Srebrna Góra) nechal postavit pruský král Fridrich II. za 1,5 milionu tolarů na konci 18. století jako obranu proti Habsburkům.
Centru polského Kladska vévodí historická pevnost (Twierdza Kłodzko), jejíž historie sahá až do 10. století.
Kladsko ukrývá ve svém centru kostel Nanebevzetí Panny Marie. Nachází se jen několik kroků od historické pevnosti.
Most sv. Jana a kostel Panny Marie Růžencové v Kladsku (Kłodzko). Město bylo po staletí součástí Čech.
V parku je k vidění i miniatura jednoho z nejkrásnějších zámků Polska – zámku Książ. Ten skutečný se pak nachází jen zhruba 50 kilometrů daleko, na severním okraji města Valbřich (Wałbrzych). Původně vznikl jako hrad na strmém skalnatém ostrohu, nyní je z něj jeden z nejkrásněji upravených zámků v polském příhraničí a jeho rozlehlý areál vyzývá k dlouhým podzimním procházkám i posezení nad kávou či čajem.

Zámek Książ se nachází na severním okraji města Valbřich (Wałbrzych). Původně vznikl jako hrad na strmém skalnatém ostrohu, nyní je z něj jeden z nejkrásněji upravených zámků v polském příhraničí.

Největší pevnost v Evropě

Pokud vás alespoň trochu láká historie, nemůžete vynechat pevnost Stříbrná hora (Twierdza Srebrna Góra). Horskou pevnost nechal postavit pruský král Fridrich II. za 1,5 milionu tolarů na konci 18. století jako obranu proti Habsburkům. Žily zde tisíce vojáků a protože nejsme daleko od Česka, její součástí byl také pivovar, který dokázal vyprodukovat až tři tisíce litrů piva denně.

Vstupenky do tohoto obrovského komplexu stojí 50 zlotých (zhruba 290 korun) a k dispozici je samozřejmě audioprůvodce v češtině. Pokud budete mít štěstí, připojíte se k prohlídce s průvodcem v napoleonském klobouku, který střílí z dobové zbraně a provede vás kasematami, ubytovnami i podzemními chodbami. Z ochozů pevnosti se pak otevírá nádherný výhled na lesy – a když je jasno, dohlédnete až k metropoli Dolnoslezského vojvodství, Vratislavi.

Horskou pevnost Stříbrná hora (Twierdza Srebrna Góra) nechal postavit pruský král Fridrich II. za 1,5 milionu tolarů na konci 18. století jako obranu proti Habsburkům.

Trpasličí Vratislav

Vratislav (Wrocław) je čtvrtým největším městem Polska a právem se jí říká město mostů. Přes sto dvacet jich spojuje ostrůvky v centru, a tak si tu připadáte trochu jako v Benátkách. A není to přehnané přirovnání. Na seznamu měst s nejvíce mosty v Evropě se totiž Vratislav řadí na třetí příčku, a to právě za Benátky a nizozemský Amsterdam.

Za jídlem do Vratislavi. Polská gastronomie dokáže překvapit i pobavit

Na každém kroku navíc narazíte na malou sošku trpaslíka – jsou rozmístěné na parapetech, před obchody i na náměstí. Není to jen roztomilá hračka pro turisty, ale připomínka odporu proti sovětské nadvládě. Vyplatí se proto vydat se po jejich stopách – třeba až na Můstek Pokutnic (Mostek Czarownic), lávku mezi věžemi katedrály Máří Magdaleny, odkud je krásný výhled na město.

Srdcem Vratislavi je náměstí Rynek s historickou radnicí, trhy a kavárnami. A pokud zatoužíte po klidnější atmosféře, zamiřte na Ostrov Tumski, kde večer lampář ručně zažehává plynové lampy a uličky získávají pohádkové kouzlo.

Hitlerova ztracená laboratoř

Po barevné a hravé Vratislavi s jejími trpaslíky a mosty může být kontrast ostrý – sotva se vydáte zpátky k hranicím, narazíte na místo, kde humor ani kouzlo historie nemají prostor. Kamenná Hora (Kamienna Góra) ukrývá podzemí spojené s jedním z nejtemnějších období 20. století. Pod městem se totiž skrývá továrna přezdívaná Hitlerova ztracená laboratoř. V roce 1944 tu vězni koncentračního tábora Gross-Rosen razili chodby pro projekt Arado – plán na futuristický bombardér, který měl doletět až nad USA.

V podzemí dnes najdete expozice věnované těmto megalomanským plánům, model letounu připomínající stroje ze Star Wars i originální exponáty jako části raket V-1 a V-2 nebo šifrovací stroj Enigma. Místo je drsné, navíc když vás tudy provází mladík v dobovém oblečení příslušníka gestapa.

Pod městem Kamenná Hora (Kamienna Góra) se skrývá továrna přezdívaná Hitlerova ztracená laboratoř. Vězni koncentračního tábora Gross-Rosen zde razili chodby pro projekt Arado – plán na futuristický bombardér, který měl doletět až nad USA.

Pláž jako u moře

Prohlídka chodeb, kde vězni dřeli na projektech, které nikdy nespatřily světlo světa, v sobě nese tíhu, kterou si člověk odnáší ještě dlouho po odchodu. A právě proto je dobré výlet zakončit někde, kde se dá zhluboka nadechnout. Takovým místem je Nyské jezero (jezioro Nyskie), kterému se ne náhodou říká malé polské moře. Jedná se o údolní nádrž vybudovanou na řece Kladská Nisa u města Nisa v Opolském vojvodství.

Na jejím břehu se rozprostírá krásná písečná pláž, která láká ke koupání i odpočinku. Za vstup na pláž hlídanou plavčíky se v letních měsících platí v přepočtu zhruba sto korun. Pokud vám počasí nepřeje, můžete se po vodní hladině projet například na šlapadle či na výletní lodi. A zcela jistě zapomenete, že jste jen pár desítek kilometrů od Jeseníku.

Nyskému jezeru se ne náhodou říká malé polské moře. Na jeho břehu se rozprostírá krásná písečná pláž, která láká ke koupání i odpočinku.

Dávno už neplatí, že by Polsko neslo nálepku země „východního bloku“. Dolní Slezsko je dnes plné moderních služeb, příjemných kaváren, krásně opravených měst, a přitom si zachovává svou divokou přírodu i kouzlo historických památek. Ať už vyrazíte na zámky, do podzemí, nebo na pláž, výlet sem proto může být jedině příjemným překvapením.

