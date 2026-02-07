Takový jev v České republice je totiž možná předzvěstí konce světa, který známe. Polární záře vzniká, když do vrchních vrstev zemské atmosféry dorazí takzvaný sluneční vítr. Ten termín je nepřesný, ve vesmíru samozřejmě nefouká. Sluneční vítr netvoří pohybující se vzduch, ale elektricky nabité částice vyvrhované naší mateřskou hvězdou.
Jakmile částice dorazí do horních vrstev atmosféry, ve výškách kolem sto kilometrů se střetnou s kyslíkem a dusíkem. Předají jim energii, která atomy plynů rozsvítí barvami přecházejícími od zelené přes červenou a modrou až k fialové.
„Chceš píseň severu znát, chceš se mnou tiše naslouchat, když táhne bílý losos peřejí,“ zpívali trampové romanticky svým dívkám. „Chceš vidět polární zář, chceš abych zlíbal tvou tvář, když sever dýše velkou nadějí?“
Za běžných okolností je tato nádhera vyhrazena jen obyvatelům Arktidy a Antarktidy. Naši planetu totiž chrání magnetický štít, který částice slunečního větru běžně odklání k pólům. Pokud je sluneční aktivita silnější, štít selhává, takže polární záři spatříme i blíž k rovníku. A přesně to se stalo koncem ledna, kdy byla ta krása vidět i v Česku.
Hořící telegrafy
Proč bychom měli zpozornět? Čas od času se naše hvězda „zblázní“. Na Slunci dojde k takzvanému výronu koronární hmoty, česky řečeno k bouři. Mohutný plazmatický výboj (silnější než běžný solární vítr) letí vesmírem a za několik hodin zasáhne Zemi.
Klasickým příkladem je takzvaná Carringtonova událost, ke které došlo v září 1859. Anglický astronom Richard Carrington si při pozorování Slunce všiml intenzivních bělostných záblesků. O necelý den později se výtrysk hvězdné energie projevil na celé planetě. Polární záře doslova rozsvítila oblohu i v oblastech blízko rovníku, kde ji předtím nikdy nikdo neviděl. Včetně Havaje a Karibiku.
Dobová svědectví popisují noc tak světlou, že se na ulici daly číst noviny. Ve Skalistých horách severní Ameriky se tehdy probudili zlatokopové a v domnění, že už je ráno, si začali chystat snídani. Nebeské divadlo se kriticky projevilo i na elektrických přístrojích, jejichž éra v té době (naštěstí) teprve začínala.
Po roce 1830 se v Evropě a USA rozšířily telegrafy přenášející zprávy po drátech. Výron solární energie v nich v září 1859 indukoval elektrický proud, na který nebylo vedení stavěno. Náhlé přetížení ochromilo komunikaci. Na sloupech skákaly jiskry, telegrafisté byli zasaženi výboji, došlo i k několika požárům.
V tehdejší době to byla spíš kuriozita. Co kdyby ovšem k obdobě Carringtonovy události došlo dnes? Naše civilizace je na elektřině fatálně závislá. Světlo, doprava, zásobování, mobilní telefony, GPS navigace, počítače, internet… Silná solární bouře by usmažila veškeré elektrické sítě a obvody na planetě. Slunce by nás jednoduše vrátilo do středověku a nikdo neví, za jak dlouho bychom se z toho vzpamatovali. Pokud vůbec.
Všechno to pohodlí, na které jsme zvyklí, by ze dne na den skončilo. Nenastartovali byste auto, nenapustili si vodu do sklenice, nikam se nedovolali, nerozsvítili žárovku, nesáhli do lednice pro jídlo. Tento článek píšu v teple krbových kamen. Mám dřevo z vlastního lesa, a zdánlivě jsem tedy soběstačný a nezávislý. Zdánlivě. Bez elektřiny pohánějící oběhové čerpadlo si pořádně nezatopím.
Varování z doby ledové
Máme se tedy polární záře v Česku bát? Je to příznak konce civilizace, jak ji známe? Solární bouře jsou docela časté, záleží na jejich intenzitě. Na podzim 2003 takzvaná Halloweenská událost způsobila poruchy elektrických sítí a výpadky satelitní komunikace v Kanadě. V červenci 2012 Zemi těsně minula mnohem silnější solární bouře, srovnatelná s Carringtonovou událostí. Kdybychom neměli štěstí, náprava škod by trvala roky.
A pozor, z letokruhů dávných stromů pohřbených v říčních nánosech máme doloženu solární bouři, ke které došlo před 14 300 lety. Podle výpočtů byla asi 500krát silnější než v půli 19. století zdokumentovaná Carringtonova událost. Štěstím našich předků z doby ledové bylo, že neznali elektřinu. Nádherou, která se rozhořela na nebi, se tedy mohli kochat bez obav, o co všechno je Slunce druhý den připraví.
Naše mateřská hvězda je nevyzpytatelná. Nikdo neví, kdy příští solární bouře přijde a jak bude silná. „Kdo si tam nastrká hřebíky, vyhoří a začne od píky,“ zpívá se v Elektrickém valčíku Zdeňka Svěráka. „Kdo má pojistky námi předepsané, tomu se při zkratu nic nestane…“
Rozdíl je v tom, že před solární bouří nás žádné pojistky neochrání. Silná solární bouře by usmažila veškeré elektrické sítě a obvody na planetě. Slunce by nás jednoduše vrátilo do středověku.