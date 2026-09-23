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Pohádkové salaše, ale pozor na medvědy. Pokljuka ukazuje divokou tvář Slovinska

Johana Hocková
  8:30
Nedaleko slovinského biatlonového areálu se nachází planina Zajamniki, jedno z...

Nedaleko slovinského biatlonového areálu se nachází planina Zajamniki, jedno z nejhezčích míst v Triglavském národním parku, kde stojí nespočet dřevěných salaší. | foto: Johana Hocková, iDNES.cz

Hotel u biatlonové střelnice ve slovinském areálu Pokljuka.
Pohled z okna hotelu Center Pokljuka na biatlonovou střelnici, kde probíhá...
Ačkoliv je biatlonový areál Pokljuka oblíbenou destinací, je zde potřeba dbát...
Biatlonový areál Pokljuka v náhorní plošině Triglavského národního parku je...
18 fotografií
Slovinsko láká na pestrou alpskou krajinu, v jejímž srdci je Triglavský národní park. Právě v jeho tichých lesích a horských loukách se ukrývá náhorní plošina Pokljuka, která nabízí nespočet aktivit – od jarních a letních túr přes cyklistiku až po zimní výpravy do zasněžených vrcholků. Místo je zároveň proslulé i závody Světového poháru v biatlonu.

Na jaře a v létě se Pokljuka ukazuje v nejklidnější podobě. Rozlehlá náhorní plošina, která se rozpíná mezi Bledem a Bohinjským jezerem, láká na desítky kilometrů turistických stezek a přes 80 kilometrů cyklistických tras, které vedou hustými lesy i otevřenými pastvinami. Už při příjezdu návštěvníky upozorní cedule „Pozor na medvědy“, připomínající, že zdejší příroda zůstává divoká a autentická.

Jedním z nejhezčích a zároveň i nejfotogeničtějších míst v Triglavském národním parku, které vám vyrazí dech, je planina Zajamniki, kde vedle sebe stojí řada tradičních dřevěných salaší. V létě se sem vracejí místní farmáři a krajina ožívá pasoucími se stády i výrobou tradičních sýrů.

Nedaleko od slovinského biatlonového areálu se nachází planina Zajamniki, jedno z nejhezčích míst v Triglavském národním parku, kde stojí nespočet dřevěných salaší.

My jsme se k ní vydali během odpolední procházky. Z biatlonového areálu je to necelých pět kilometrů, takže okružních deset kilometrů stihnete za necelé tři hodinky. Podobnou atmosféru nabízí i známější Velika planina, kde si ale tolik klidu neužijete.

Během pobytu jsme byli ubytovaní v biatlonovém areálu přímo na střelnici v hotelu Hotel Center Pokljuka, kde jsme narazili i na české biatlonisty. Ti zde absolvovali letní přípravu. Areál tak není jen zimním sportovištěm, ale funguje celoročně jako zázemí pro profesionální sportovce i pro rekreaci.

Malá země s velkými zážitky. Prozkoumejte města, soutěsky i hory Slovinska

Oblast je také ideálním výchozím bodem pro horské túry. Zdatnější turisté odtud vyrážejí i na nejvyšší horu Slovinska Triglav, který znáte ze slovinské vlajky. Trasa vede přes horské pastviny a sedla až k výstupu via ferratou na vrchol.

Méně náročné trasy vedou například na vrchol Viševníku, nejvýchodnější dvoutisícovku Julských Alp. Výhodou je i lehčí obtížnost výstupu. Oblíbený je i díky výhledu na okolní hory, zejména na již zmíněný Triglav. Díky vyšší nadmořské výšce, konkrétně kolem 1 100 až 1 400 metrů, totiž Pokljuka nabízí trasy s menším převýšením.

Bohinj není jen pro otužilce

Pokljuka je navíc skvělým výchozím bodem pro objevování okolí. Autem jste odsud kdekoliv za chvíli. Nedaleko se nachází jezero Bohinj, největší jezero Slovinska, které je vzdálené jen zhruba dvacet minut jízdy autem. To sice není tak teplé a přívětivé pro koupání jako známější Bled, nabízí však klidnější alternativu obklopenou horami, kde si odpočinete od davů.

Navíc vás překvapí možností nespočtu aktivit, například windsurfing, paragliding, rafty nebo pro odvážnější otužilce i plavání. Vyplatí se i vyjet lanovkou na horský masiv Vogel, odkud jsou krásné výhledy do okolí i na jezero. Od lanovky se pak můžete vydat na několik turistických tras podle náročnosti, například k nejvyššímu bodu ve výšce 1 900 metrů nad mořem.

Výstup na Triglav se nepodařil, tak jsme si užili krásná jezera i vodopády

Jezero navíc v zimě zamrzá a mění se na plochu plnou bruslařů. Jeho studená voda je způsobená ledovcovým původem jezera a alpskými přítoky z okolních hor.

Za návštěvu stojí i méně známá Pokljušská soutěska. Úzká skalní průrva s dřevěnými lávkami a schodišti působí téměř nedotčeně a na rozdíl od jiných míst zde člověk nepotká davy turistů. Opačným kontrastem je nedaleká soutěska Vintgar, která je svou smaragdovou vodou jedním z největších lákadel Slovinska.

Lyžařské areály i běžecké tratě

S příchodem zimy se charakter Pokljuky výrazně mění. Z turistického, ale klidného ráje se stává centrum zimních sportů, především sjezdového a běžeckého lyžování a také biatlonu. Upravené tratě vedou zasněženými lesy a díky nenáročnému terénu jsou vhodné i pro rekreační sportovce.

Julské alpy jsou také oblíbenou destinací pro lyžaře. Jedním z nejpopulárnějších skiareálů je Vogel Ski Resort, který se nachází nad jezerem Bohinj. Jelikož se nachází v národním parku, nenajdete tu umělý sníh. Areál je ideální pro rodiny díky svým mírnějším sjezdovkám. Navíc vás tu určitě nadchnou jedny z nejlepších výhledů, které slovinské areály mají.

Nedaleko slovinského biatlonového areálu se nachází planina Zajamniki, jedno z nejhezčích míst v Triglavském národním parku, kde stojí nespočet dřevěných salaší.
Hotel u biatlonové střelnice ve slovinském areálu Pokljuka.
Pohled z okna hotelu Center Pokljuka na biatlonovou střelnici, kde probíhá trénink českých reprezentantů.
Ačkoliv je biatlonový areál Pokljuka oblíbenou destinací, je zde potřeba dbát několika pravidel kvůli poloze v Triglavském národním parku. Narazit tu můžete i na medvědy.
18 fotografií

Dalším oblíbeným střediskem je Ski Resort Viševník, který se nachází přímo uprostřed zimní pohádky na Pokljuce. Vrchol je také často navštěvovaný skialpinisty. Z areálu Pokljuka trvá výstup něco málo přes dvě hodiny. Odměnou na vrcholu je 360° panoramatický výhled, na kterém se vám otevřou jak slovinské hory, tak i Triglavský národní park.

Navíc právě biatlonový areál patří mezi nejznámější v Evropě. Konají se tu závody Světového poháru, během nichž Pokljuka ožívá sportovní atmosférou. V minulosti zde zazářili i čeští reprezentanti – například Gabriela Soukalová, která zde v roce 2015 vyhrála sprint, nebo Eva Puskarčíková s bronzem ze stíhacího závodu v roce 2016.

Zajímavostí je, že i velké sportovní akce se musí přizpůsobit pravidlům národního parku. Kvůli ochraně přírody se například v noci zhasínají světla a organizátoři musí respektovat klid pro místní faunu. Pokljuka tak zůstává místem, kde má příroda stále hlavní slovo.

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Slovinsko láká na pestrou alpskou krajinu, v jejímž srdci je Triglavský národní park. Právě v jeho tichých lesích a horských loukách se ukrývá náhorní plošina Pokljuka, která nabízí nespočet aktivit...

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