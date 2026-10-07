Na začátku podzimu roku 2026 je voda v některých částech Středozemního moře teplá tak, jako tomu nebylo nikdy v dohledatelné minulosti. Zatímco klimatologové právem varovně zdvihají prst, pro pozdní dovolenkáře je to příjemná zpráva: letos totiž bude možné v říjnu vyrazit k moři i na taková místa, která dříve na podzim bývala co do teplot vody problémová.
Velmi teplé je letos zejména západní a centrální Středomoří, kde teploty vody přesahují průměry posledních let až o 4 °C. To prodlužuje „koupací“ sezonu ve frekventovaných lokalitách, jako je pobřeží Španělska či Francie klidně o tři týdny až o měsíc.
1 Mallorca
Zatímco v létě praská největší z Baleárských ostrovů pod náporem turistů ve švech, na podzim bývá i na Mallorce výrazně volněji. Lokalita se stala symbolem nenáročné plážové dovolené, kromě pobytu u moře (a že některé pláže jsou opravdu krásné) ale při troše plánování dokáže nabídnout víc.
V první řadě to platí o horském pásmu Serra de Tramuntana lemujícím severozápadní pobřeží Mallorky. Krásné jsou tamější horské vesnice, na prvním místě Valldemossa, která je známá pobytem Fryderyka Chopina a George Sandové.
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Mallorca, jak ji neznáte. Za plážemi čekají hory i vesnice jako ze středověku
Sem se ještě dostanete z Palmy veřejnou dopravou, ale pokud si budete chtít projet střední a severní část Tramuntany včetně okolí nejvyšší hory Puig Major (1 436 m n. m.), bez auta se neobejdete.
Přímořská střediska v okolí správního střediska Palmy, jako je Magaluf nebo s’Arenal, jsou sice dopravně dobře dostupná a slouží jako pohodlné základny k výletům do okolí, sami tam ale ani na podzim jistě nebudete. Naproti tomu přímořské vesničky na samém východě ostrova (Portocristo a další) jsou dále od centra dění a kdo hledá klidnější dovolenou, ten ji tam najde.
Mallorca: Tipy na dovolenou