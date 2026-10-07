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Voda teplá jako nikdy dřív. Poradíme, kde si užít podzimní dovolenou u moře

Vít Štěpánek
Nižší ceny, méně lidí a stále příjemně teplá mořská voda. Kdo chce po konci letní sezony letos ještě vyrazit na pár dní k moři, není nutné se trmácet dlouhé tisíce kilometrů: stačí si chytře vybrat. Přinášíme pár osvědčených tipů, kam se v říjnu vypravit v Evropě a blízkém okolí.
Část 1/5
Pláž v lokalitě Port de Sóller na Mallorce
Západní pobřeží Mallorky u Valldemossy
Turistické rozcestí pod vrcholem Puig de Galatzó nad západním pobřežím Mallorky
Bleší trh v městečku Sa Pobla na Mallorce
Karyatidy podpírající chrám Erechtheion patří ke klenotům athénské Akropole.
20 fotografií

Na začátku podzimu roku 2026 je voda v některých částech Středozemního moře teplá tak, jako tomu nebylo nikdy v dohledatelné minulosti. Zatímco klimatologové právem varovně zdvihají prst, pro pozdní dovolenkáře je to příjemná zpráva: letos totiž bude možné v říjnu vyrazit k moři i na taková místa, která dříve na podzim bývala co do teplot vody problémová.

Velmi teplé je letos zejména západní a centrální Středomoří, kde teploty vody přesahují průměry posledních let až o 4 °C. To prodlužuje „koupací“ sezonu ve frekventovaných lokalitách, jako je pobřeží Španělska či Francie klidně o tři týdny až o měsíc.

1 Mallorca

Zatímco v létě praská největší z Baleárských ostrovů pod náporem turistů ve švech, na podzim bývá i na Mallorce výrazně volněji. Lokalita se stala symbolem nenáročné plážové dovolené, kromě pobytu u moře (a že některé pláže jsou opravdu krásné) ale při troše plánování dokáže nabídnout víc.

V první řadě to platí o horském pásmu Serra de Tramuntana lemujícím severozápadní pobřeží Mallorky. Krásné jsou tamější horské vesnice, na prvním místě Valldemossa, která je známá pobytem Fryderyka Chopina a George Sandové.

Mallorca, jak ji neznáte. Za plážemi čekají hory i vesnice jako ze středověku

Sem se ještě dostanete z Palmy veřejnou dopravou, ale pokud si budete chtít projet střední a severní část Tramuntany včetně okolí nejvyšší hory Puig Major (1 436 m n. m.), bez auta se neobejdete.

Přímořská střediska v okolí správního střediska Palmy, jako je Magaluf nebo s’Arenal, jsou sice dopravně dobře dostupná a slouží jako pohodlné základny k výletům do okolí, sami tam ale ani na podzim jistě nebudete. Naproti tomu přímořské vesničky na samém východě ostrova (Portocristo a další) jsou dále od centra dění a kdo hledá klidnější dovolenou, ten ji tam najde.

Mallorca: Tipy na dovolenou

  • Doprava do oblasti: Přímé lety z Prahy (Ryanair, SmartWings, doba letu 150 minut) i z okolních letišť (Berlín, Katovice, Vídeň a další).
  • Doprava na místě: Ostrov má funkční síť autobusových spojů. Pokud ale budete chtít podrobněji prozkoumat horský masiv Serra da Tramuntana, budete potřebovat auto – půjčení si zařiďte online předem (Economy Car Rentals, Auto Europe, Holiday Autos a další brokeři) s vyzvednutím na letišti.
  • Průměrná teplota/srážky v říjnu: 20 °C / 73 mm (Palma)
  • Teplota moře v době vydání článku: 26 °C


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Témata: moře, Egypt, Kypr

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