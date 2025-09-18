„Kdy jedete?“ zazněla oblíbená otázka všech, co nejedou. „V polovině srpna,“ odpovídám já, nic zlého netušíc, na adresu mé předražené letní dovolené, kterou jsem si uvědoměle zarezervovala už v zimě. „Do Turecka? No tam se v srpnu uvaříte,“ pronesla bezelstně ta dobrá duše, aniž tušila, jaké zemětřesení způsobila. Měla ale trochu pravdu, sice jsme se neuvařili, ale vedro bylo pekelné. Měla jsem si to sice zjistit dřív, ale uprostřed lezavé lednové zimy a při pohledu na fotky bazénových komplexů bych si klidně za každý stupeň připlatila zvlášť.
Teď už jsem moudřejší, takže dovolenou směřuji na období po hlavní sezóně. Mám tu výhodu, že ředitel školy mých dětí má pochopení pro rodiče, kteří rádi ušetří na dovolené a koupí ji v posezónním výprodeji, aby jim zůstala nějaká jistina na nákup školních pomůcek. Mezi mimosezónními nabídkami jsou výhodnější právě podzimní zájezdy. Na jaře je totiž moře ještě studené, ale po létě zůstává ještě dlouho vyhřáté, i když už je kalendářně podzim.
Kam tedy na jet v Evropě na podzimní dovolenou?
Mezi turistické bestsellery už od pádu opony patří Itálie a Španělsko, jenže jakmile teploty klesají pod 22 °C, začne moře rychle chladnout a častější jsou srážky, takže klasické Bibione tu rozhodně nezažijete. Teploty jsou ještě celkem slušné v září na Costa del Sol nebo Costa Blanca ve Španělsku a na severu Sicílie a Sardinii, ale pak se rychle lámou.
Pokud vám nevadí, že po začátku září nejsou už všechny podniky v plném provozu, můžete vsadit na Řecké ostrovy Krétu, Rhodos a Kos, případně na ostrov Kypr, „Karibik Středomoří“, kde je až do poloviny října teplo (teploty až k 28 °C), moře ještě po létě příjemné a zatím minimálně srážek. Celkově je podzim na Krétě, Rhodu či Kypru krásný a pochvalují si ho hlavně lidé, kteří už nejsou vázáni školní docházkou a milují antické památky mimo výheň vysokých letních teplot.
Ostrov plný památek vonící medem. Řecký Kos vás okouzlí kdykoliv během roku
Kdy je nejlepší letět na Kanáry?
Jedinou jistotou na říjen jsou Kanárské ostrovy, jejichž poloha a klima se blíží Africe, ale přitom patří jako součást Španělska do Evropské unie. Pocitová teplota tu ale dost závisí na sluníčku a po setmění jde rychle dolů. V listopadu už začíná přibývat srážek. Všechno zlé je ale k něčemu dobré a deštivější dny se dají využít k výletům a objevování zajímavostí, které sopečný původ Kanárských ostrovů nabízí. Obecně je pro outdoorové aktivity lepší volit podzimní měsíce, které jsou navíc cenově mnohem příznivější.
Přímý let na Kanárské ostrovy?
Ano, ale ne na všechny. Na podzim jsou v nabídce leteckých společností letenky přímo na:
Méně známé ostrovy La Gomera a El Hierro pak jsou obvykle s jedním či více přestupy.
Také sever ostrovů Gran Canaria a Tenerife je zrádný a pocitová teplota je tu mimo sezónu i díky ostrovním větrům poměrně nízká. Na Gran Canarii jsem kdysi byla a je to opravdu ostrov dvou ročních období. V šedém a ušmudlaném hlavním městě bylo sice o pár stupňů víc než v Čechách, ale jinak bylo celou dobu zataženo s deštěm, místní chodili v zimním oblečení a já (protože jsem se přece balila na Kanáry) jsem celou dovolenou chodila obalená vším, co jsem si přinesla, abych se trochu zahřála. Z jediného pokusu o odpolední pohodu na místní pláži jsem si pak odvezla parádně zledovatělé močové cesty. Pak ale přišel zázrak při jednodenním výletu do letovisek na jihu ostrova, kdy jsme doslova projeli do léta. Voda byla sice studenější, ale jinak nás čekalo nádherně slunečno a plná pláž. Jakmile jsme však při zpáteční cestě přejeli hranici „letní“ poloviny ostrova směrem na sever, okamžitě jsem zahlédla těžký černý mrak zlověstně usazený nad celou horní částí ostrova.
Velký turistický průvodce: proč jsou Kanárské ostrovy nebezpečně návykové
Rozdíl v teplotách mezi Španělskem a Kanárskými ostrovy
Španělsko (pobřeží Středozemního moře, jižní pobřeží)
Kanárské ostrovy
Nejoblíbenější destinace mimo Evropu? Hlavně Turecko
„V posledních letech se zvyšuje poptávka právě po zájezdech do Turecka před a po sezóně. Je to tam levnější a není tam extrémní horko,“ poradila mi Tereza Arnoldová, specialistka na Turecko z CK Coral Travel, když jsem se ptala, zda bude podzimní Turecko přívětivější než v létě. „Tím pádem mohou rodiny s dětmi jet na klasickou týdenní dovolenou do lepšího hotelu a nezničí jim to rozpočet,“ dodala Tereza a z vlastní zkušenosti jsem musela souhlasit s tím, že hotely na Turecké riviéře jsou jak dělané pro rodiny s dětmi. Přesněji jsou dělané přesně pro rodiny s dětmi. A pokud se hosté nechtějí ocitnout uprostřed jednoho velkého dětského klubíku, měli by se radši zaměřit na hotely s označením Adults only.
Podzimní teploty v Turecku
(Turecká riviéra a Egejská oblast)
Pozor: Listopad je jedním z deštivějších měsíců na Kanárech.
Co je na Turecku výjimečné, je příroda dosud opravdu nezničená zásahy člověka, ať už jde o hory nebo údolí s vodopády. Hotely i rozsáhlé rezorty jsou zasazené pod pohořím Taurus, které se táhne podél pobřeží Středozemního moře, takže se dá plážová dovolená spojit s horskou turistikou nebo prohlídkami měst. „To ocení zejména senioři, kteří jsou náchylní na vysoké teploty. Zároveň si tam nakoupí dárky na Vánoce pro vnoučata a nějaké ty léky,“ citovala Tereza své zážitky s klienty.
Tipy na podzimní výlety v Turecku:
- Krásné historické město Side
- Letošní novinka pro odvážlivce je let balonem nad Aspendosem.
- Podzimní Belek vyhledávají například golfisti.
All-inclusive v ohrožení? Turecká vláda chce zrušit hotelové bufety kvůli plýtvání
Orient a exotika
Čím víc se blížíme k zimě, tím hlouběji do exotiky musíme zasurfovat. Většina Turecka je sice už v Asii (do Evropy patří jen Východní Thrákie, která zabírá jen několik procent tureckého území), Turecko však žije hlavně z turismu a je určitým průsečíkem mezi Evropou a Asií. Hotely a infrastruktura v oblíbených letoviscích v provincii Antalya cílí velkou měrou na evropské turisty, často nabízí mezinárodní kuchyni, dá se domluvit anglicky a platit eurem. To samé platí i pro turistické oblasti Egypta.
Dovolená v Egyptě většinou znamená pobyt v přepychovém rezortu plném marnivosti, kolem kterého není nic moc kromě pouště a chudoby, a pak výlety za památkami. Turisté nejčastěji jezdí do letovisek u Rudého moře Hurghady, Sharm El Sheikh, Marsa Alam. Odtud je ale hodně daleko do Gízy, kde je ikonická Sfinga a pyramidy, ale v dojezdové vzdálenosti je například chrám v Luxoru nebo Údolí králů.
Na podzim k moři. V Egyptě zrovna ožívá příroda, ušetříte i za luxusní pobyt
- Dubaj
Pomalu, ale jistě roste také poptávka po dovolené ve Spojených arabských emirátech, zejména v Dubaji, která je někdy opravdu jako z jiného světa a jen kousek od pláže se tyčí futuristické mrakodrapy. I do Dubaje je dá letět přímo a ceny ubytování nejsou nedostupné. Navíc během letních měsíců a v září je v Emirátech ještě poměrně dost horko, ale říjen, a hlavně listopad jsou výrazně příjemnější, denní teploty kolem třicítky, v noci do 25 °C, moře jako kafíčko a prakticky žádný déšť.
- Thajsko
V listopadu začíná období sucha a tedy turistická sezona v Thajsku. Zatímco během září a října je vysoká vlhkost a časté monzunové deště (zejména v jižním Thajsku), v listopadu je na některých místech sice ještě hodně deštivo, ale například v Bangkoku a na západním pobřeží deště rychle mizí. Zatímco Bangkok je hodně přelidněný a trochu ztrácí své původní kouzlo, na ostrově Phuket na západním pobřeží jižního Thajska jsou čisté pláže, exotické zátoky i staré město Phuket s historickou zástavbou v čínsko-portugalském duchu.
I do Turecka, Egypta a Dubaje se létá z ČR přímo. Thajsko je obvykle se dvěma přestupy.
Léto je pryč. Češi si ho prodlužují v Thajsku, Vietnamu či na Srí Lance
Shrnutí teplot v jednotlivých zemích
|Destinace
|Září
|Říjen
|Listopad
|Itálie (Sicílie – Catania)
|den: 29 °C; noc: 20 °C; moře: 26 °C
|den: 24 °C; noc: 17 °C; moře: 24°C
|den: 20 °C; noc: 13 °C; moře: 21 °C
|Španělsko (Costa del Sol – Málaga)
|den: 28 °C; noc: 20 °C; moře: 24 °C
|den: 24 °C; noc: 16 °C; moře: 21 °C
|den: 20 °C; noc: 12 °C; moře: 18 °C
|Kanárské ostrovy (Tenerife jih)
|den: 27 °C; noc: 21 °C; moře: 24 °C
|den: 24 °C; noc: 20 °C; moře: 23 °C
|den: 22 °C; noc: 17 °C moře: 22°C
|Řecké ostrovy (Kréta – Heraklion)
|den: 27 °C; noc: 21 °C; moře: 25 °C
|den: 24 °C; noc: 18 °C; moře: 23°C
|den: 20 °C; noc: 14 °C; moře: 20 °C
|Kypr (Larnaca)
|den: 30 °C; noc: 21 °C; moře: 27 °C
|den: 28 °C; noc: 18 °C; moře: 25 °C
|den: 23 °C; noc: 13 °C; moře: 21 °C
|Turecko (Antalya)
|den: 31 °C; noc: 21 °C; moře: 28 °C
|den: 26 °C; noc: 15 °C; moře: 25 °C
|den: 21 °C; noc: 10 °C; moře: 21 °C
|Egypt (Hurghada)
|den: 35 °C; noc: 25 °C; moře: 29 °C
|den: 30 °C; noc: 22 °C; moře: 27 °C
|den: 26 °C; noc: 18 °C; moře: 25 °C
|Spojené arabské emiráty (Dubaj)
|den: 39 °C; noc: 29 °C; moře: 31 °C
|den: 36 °C; noc: 25 °C; moře: 30 °C
|den: 31 °C; noc: 21 °C; moře: 27 °C
|Thajsko (Phuket – Andamanské pobřeží)
|den: 30 °C; noc: 27 °C; moře: 29 °C
|den: 30 °C; noc: 27 °C; moře: 29 °C
|den: 30 °C; noc: 26 °C; moře: 29 °C
Pozn.: Jde o dlouhodobé měsíční průměry pro reprezentativní pobřežní oblasti. Počasí se může krátkodobě lišit.