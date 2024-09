Jak vyzrát na podzim? V Chorvatsku si léto prodloužíte aktivně i kulinářsky

Léto se už dávno překlopilo do své druhé poloviny. Konec dlouhých dní a prázdnin však nutně nemusí znamenat konec dovolených. A teď nemluvíme o last minute zájezdech do Dubaje či na Bali. Skvělou dovolenou si s příchodem podzimu můžete užít i tam, kam byste obvykle vyrazili už červenci.