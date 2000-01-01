Léto odeznělo a zahalilo rána do pláště tkaného z podzimní mlhy. Příroda se oděla do teplejších pastelových odstínů, voní po mokrém listí. Cestovní ruch ve většině evropských destinacích výrazně zpomalil, a vy jako turisté budete všude vítanými hosty. Kam se vydat? Letos je skutečně z čeho vybírat.
Tak nějak se už zažilo, že Norsko znamená moře a fjordy. Nic z toho ale v Røros nemají. Leží ve vnitrozemí. S pětitisícovkou obyvatel se už nedá nazvat vesnicí, ale hovořit o něm jako o městě se trochu zdráháme. Je totiž celý ze dřeva. A na podzim vypadá opravdu pohádkově.
Budou tu metry sněhu a bez sněžnic nebo psího spřežení se tu z místa nehnete. Budou, ale zatím ještě ne. A tak je teď podzimní krajina finského národního parku Seitseminen napnutá jako struna, v očekávání příchodu zimy. Navštívit ji, ještě než začne padat sníh, znamená zachytit magický okamžik.
Je docela pochopitelné cítit jistou rezervovanost až rozpaky, když přijde na návštěvy německých měst právě kvůli krásám přírody. V případě Mnichova se ale vyplatí udělat výjimku. Procházkám po nábřeží Isar, s věžemi kostela sv. Maxmiliana za zády, atmosféra nechybí.
Důvody pro podzimní návštěvu německého Ludwigsburgu se dají shrnout jediným slovem: dýně. Jsou všude. V zahradách pod majestátním zámkem se odehrává největší dýňový festival světa. Nejrůznější odrůdy, rekordní exempláře, sochy a dýňové skulptury tu nechybí. Ani dýňové speciality.
Na Island asi nikdo necestuje proto, aby si užil vlídné podnebí a sluníčko. Ale když to, spolu s teplejším kabátem, pokorně přijmete? Zjistíte, že podzim je tu asi nejkrásnějším obdobím roku. Vřesy a mechy se, než přijde pořádný mráz, přebarvují do červené a zlaté. Je tu opravdu krásně.
Pokud prahnete po nevšední podívané, mohl by vás za srdce chytit islandský Réttir. Co to je? Ani ne tak tradice, jako spíš podzimní praxe. Zahánění hospodářských zvířat z pastvin do ohrad a stájí. Ovšem podaná s umem a grácií, a spoustou zábavy. Například v Midfardarrettu.
Paříž nechte, ať se dál topí v masové turistice. Raději se vydejte kousek dál, do malebného Sceaux. Tady se zastavil čas. Pokud jste slyšeli o krásách jara, kterými jsou zdejší zámecké zahrady proslulé, není to ještě nic proti tomu, jak se tu umí předvést podzim.
Je to jen odhad, s nímž se dá nesouhlasit. Ale ta francouzskými malíři nejčastěji zobrazovaná podzimní krajina velmi pravděpodobně leží na území Aix-en-Provence. Co sem umělce v průběhu staletí tak mocně přitahovalo? To můžete zkusit zjistit sami. Třeba v sobě probudíte nějaký nový talent!
Láska prý prochází žaludkem, a zamilovat si italský sever, region Emilia-Romagna, je teď víc než snadné. V Sant Agata Feltria vrcholí trhy s bílými lanýži; Modena představuje festival šumivého lambrusca a Brisighella o sobě dává vědět hostinami s bylinkami provoněnou slaninou.
V jiné roční období je návštěva Říma počinem, který prověří vaši psychickou odolnost i peněženku. Ale na podzim se město na Tibeře nápadně zklidní. Turistický ruch z něj vyprchá, zůstane jen pohoda a všudypřítomné odkazy historie. A všechny fotky, co tu pořídíte, budou mít autentický sépiový nádech.
Pokud svět kolem nevnímáte jen jako shluk barev a chápete, že listí se zkrátka nenajíte, mohla by vás zlákat španělská Sierra da Aracena. Jednak proto, že na podzim jsou už teploty ve Španělsku snesitelnější. Ale též, že se tu v říjnu koná festival té nejdražší šunky světa, proslulé Jamón ibérico.
Je to zajímavý paradox. Turisté, kteří byli z největšího z Baleárských ostrovů, Mallorky, přes letní sezonu div ne házeni v přístavu do vody a posíláni zpět na pevninu, jsou tu na podzim vítáni jako hrdinové, zachraňující místní cestovní ruch.
Kvůli dramatickým zážitkům, adrenalinu a náročným túrám. Portugalský národní park Peneda-Gerês vyniká tím vším, a na podzim k tomu ještě nádavkem přidává i pořádné mlhy. Ty tedy trochu stírají výhodu rozhledů po krajině, ale zato zvyšují náročnost zdejším výšlapům.
Portugalské vedro, které v létě znepříjemňovalo výšlap po tzv. Rybářské stezce (Rota Vicentina), nyní pominulo. A počasí, které teď vládne na jejích 225 kilometrech délky, ji činí jednou z nejpříjemnějších dálkových stezek v Evropě.
Pokud se spíše straníte lidí, vyhlížet z parku Ciani přes hladinu jezera Lugano na švýcarské Ticino, může být skvělým způsobem jak oslavit tamní podzimní festival kaštanů. Pokud byste naopak chtěli okusit z dění více, vězte, že se tam podávají pečené kaštany, kaštanové marmelády, koláče i zmrzlina.
Podzim do ulic švýcarského Bernu přichází poznenáhla, skoro jako by odtud nikdy neodešel. Že už je tu, to poznáte nejlépe z dění na místním náměstí. V listopadu se tu koná tradiční Zibelemärit, festival cibule.
Vzhledem k počtu návštěvníků a cenám vstupného bychom vám návštěvu do kodaňských zahrad Tivoli jindy spíše rozmlouvali. Ale musí se nechat, že jejich „strašidelná“ výzdoba ve stylu Haloweenu má na podzim něco do sebe.
Pokud preferujete více přírodní a aktivní formát zážitků, za zmínku určitě stojí dánský Jægersborg Dyrehave. Obora s parkovou úpravou, která je ideální pro podzimní výlety pěšky i na kole. Jen čtyři páteřní kløverstier, stezky, měří dohromady přes třicet kilometrů.
Co prozáří noční tmu lépe, než neúspěšný pokus o vyhození parlamentu do povětří? V Británii mají jasno. Ohňostroje. Každoroční oslava, připadající na 5. listopadu, je tudíž velkým zážitkem. Který si lépe užijete mimo rušný a prosvětlený Londýn, třeba v zahradách hradu Eastnor v Herefordshire.
Ještě jedno podzimní zastavení ze staré dobré Anglie byste si nemuseli odříct. A naplánovat si jej můžete klidně podle jízdního řádu. Po trati Watercress Line v Hampshire se totiž na podzim prohání parní speciály. Mimořádné exempláře, které jinak tráví čas v depech železničních muzeí.
V sychravém podzimu znějí všechny ty strašidelné historky, kterými je opředen skotský Edinburgh o poznání uvěřitelněji. A dřevo praskající v krbu nějakého pubu získává na výhřevnosti s každou další pintou Wee Heavy.
Irsko je země příběhů. A na podzim se ty příběhy ladí spíše k temnotě. V Derry koná největší halloweenský festival v Evropě. V hrabství Meath mají festival Púca, který vzdává hold starodávným tradicím Samhainu. A v Dublinu? Tam vzpomínají na rodáka, autora Draculy. Brama Stokera.
Když se řekne „street food“, obvykle nesmýšlíme o ústřicích. Právě ty ale dominují podzimnímu festivalu Ústřic a mořských pochoutek v irském Gallway. Slávky, krabi, mušle, všemožné mořské potvory? Pokud máte neptunské chutě, jste tu na správném místě.
Hraběte Drákulu jsme už trochu „nakousli“. Ovšem v rumunském Branu se můžete přímo zúčastnit i oslav, které románový ideál posouvají o hezký kus blíže k realitě. Na konci října se tu odehrává „vampýrský Haloween“. Místní takovým oslavám moc nefandí, ale turisté je zbožňují.
Podzimní festival ve švédském přístavu Kivik tu uvádíme co do počtu, skončil totiž poslední týden v září. Ale třeba si jej zapamatujete, a navštívíte jej příští rok. Určitě je to dobrý nápad, pokud máte rádi jablka, mošty a … další jablka?
Dny se krátí, turistické stezky se vylidňují. A romantickou krajinou švédského Laponska, podél stezky Kungsleden, se můžete bez rušení toulat celé dny. Túry to nejsou fyzicky náročné, a vlastně se na nich chcete zdržet i po setmění. Je totiž šance tu zahlédnout polární záři.
Zahraniční návštěvníky rakouského Hallstattu lze prý rozdělit do dvou velkých množin. Jedni tvrdí, že v Hallstattu je krásně pořád, v té druhé jsou pak ti, co tvrdí, že nejkrásněji je tu na podzim. Do které z těch dvou množin byste se zařadili vy?
Rakousko těch „podzimních“ lokalit nabízí nemálo: údolí Wachau pro zasněnou krajinu vinic; oblast Dachsteinu pro úchvatná jezera a hory. A Tyrolsko pro své zlatavé modřínové lesy. Kdyby ale rozhodoval Instagram, vyhrál by nejspíš Altausseer See.
Nikoliv ponuré, ale nádherně melancholické. Druhé největší město Belgie, Antverpy na podzim opravdu potěší. Tlačenice je jen na Rubensových plátnech a nikoliv v galerii kolem jeho obrazů; skořicové vafle příjemně zahřejí a ulicemi ševelí padající listí.
Jak demonstrovat, že už vás přeplněný nizozemský Amsterodam nebaví, a že v Evropě jsou i jiná krásná města se splavnými kanály? Vydejte se do belgického Ghentu. Podzimní procházka po hradbách „hradu“ Gravesteen vám udělá dobře.
Máte pocit, že ztrácíte pevnou půdu pod nohama? To je docela přirozené, když se vydáte na podzimní túru do estonského národního parku Soomaa. Tradiční turistickou zábavou v okolí Lalerdaja jsou tu procházky v rašeliništích. S průvodcem. A blátnicemi. Sněžnicemi upravenými pro chození v rašelině.
Lotyšsko, to je zem přímo zasvěcená podzimu. Když zavítáte do Aluksne, máte před sebou několik celodenních rodinných programů. Barevná krajina s poklidnou atmosférou, rozhledny a vyhlídkové věže, nejvyšší kopce Pobaltí. Nebo se můžete svézt historickou úzkokolejkou Bānītis.
Záměrně nebudeme konkrétní a další oblast, kterou se vyplatí navštívit na podzim, vymezíme velmi široce. Je jí polské pobřeží Baltu. Proč? Protože je tam nádherně. Byť je moře studené, má ocelově šedou barvu a z mraků se co chvíli může snést déšť, je to prostě krása.
Davy turistů, šlapající si div ne po hlavách, zanechávaly v dojmech z letní návštěvy Plitvických jezer na patře hořkou pachuť. Ovšem na podzim? To je úplně jiná chuťovka. Až o dvě třetiny nižší vstupné; až desetkrát méně návštěvníků než v hlavní sezóně a atmosféra? Lepší asi o 1000 procent.
Maďaři podzim nevnímají s pocitem, že něco ztrácí. I jejich slovo pro podzim – őszi – má tak nějak útulný a uvolněný zvuk. A útulná, uvolněná je na podzim celá Budapešť. Na promenádu po nábřeží Dunaje teď můžete vyrazit, aniž byste se vyhýbali dalším turistům.
Ať se „lisťáci“ klidně rozplývají nad tím, že i letos se stromy přebarvují a shazují listí. Ať si někdo mokne při procházkách městy nebo na blátivých túrách po kopcích. Vy jste si ale řekli, že se léta ani na podzim nevzdáte. A Řecko vaše touhy vyslyšelo. V Aténách teď není ani noha, a moře je pořád ke koupání.
