Desert Cave Hotel, Coober Pedy, Austrálie
Bazén, kavárna i bar. Nic z konvenčního zázemí lepšího hotelu tu nechybí. Má to jen jeden háček. Jihoaustralský Desert Cave Hotel leží celý pod povrchem. Klaustrofobií byste tu trpět neměli, ubytovací zařízení nabízí pokoje s vysokými stropy a výzdobou připomínající skalnatou krajinu na povrchu. Ta ovšem za návštěvu nestojí, vedro je tam neúprosné. Proto je také nejen hotel, celé město Cooper Pedy skryté v podzemí.
Zedwell Underground, Londýn, Velká Británie
Když se řekne hluboký spánek, každý si představí něco jiného. Ale londýnský Zedwell Underground to bere až příliš doslovně, a tu hloubku vyjadřuje tím, že je zanořený pod terén. To aby vás tu během wellness pobytu a při zdravém spánku ve speciálních kokonech nic nerušilo. O uklidňující atmosféru se stará nerušivé osvětlení, dešťové sprchy, zvuková izolace a minimalistický dekor.
Beckham Creek Cave Lodge, Arkansas, USA
Na severozápadě arkansaského pohoří Ozark se nachází spousta jeskyní. Tato je přestavěná a zabydlená do podoby, která si nezadá s neluxusnějším hotelem. Výraznou estetiku ubytovacího zařízení tu posiluje přírodní krápníková výzdoba, ke komfortu se počítá i stabilně chladný vzduch, který nevzniká klimatizací. Interiéry útulných pokojů dotváří zakázkový nábytek. Nechybí tu ani apartmá pro novomanžele.
InterContinental Shanghai Wonderland, Čína
Rádi byste navštívili podmořský svět, ale neumíte plavat? Tady je atmosféra podobná, a přitom lichotivá i vůči neplavcům. Se stavbou hotelu v Sung-ťiang, na místě starého lomu, začali už dávno. A nyní tu stojí pětihvězdičkový hotel, z nějž toho ovšem na povrchu mnoho patrného není. Jeho těžiště dlí v hlubinách. Sahá osmnáct podlaží pod zem, a velkou část vnitřního objemu vyplňují akvária s podmořskými živočichy.
La Dimora di Metello, Matera, Itálie
Bydlení v jeskynních je součástí historie města Matery, takže přespávání v hotýlku La Dimora di Metello je vlastně zážitkem spojeným s poznáváním místních dějin. Zařízení nabízí jen čtyřmi apartmány, takže zážitek z pobytu zde bude skutečně mimořádný. Pokud vás neláká delší pobyt v podzemní, můžete alespoň vyzkoušet zdejší lázně. Jsou vytesány hluboko ve skále, příjemně odříznuté od zbytku světa. Tady vás nikdo rušit nebude.