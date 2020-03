OBRAZEM: Objevte křehký svět pod vodou objektivy nejlepších fotografů

, aktualizováno

Tým Underwater photography of the Year již 55 let každoročně vyhlašuje nejlepší fotografy, kteří zachycují svět pod hladinou klidných i divokých vod. Do ročenky 2020 vybral 125 snímků, které profesionály zaujaly nejvíce. A nešlo jen o krásu přírody, porotu oslnily i snímky upozorňující na znečištění oceánu.